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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirजम्मू-कश्मीर में CIK की बड़ी कार्रवाई, KCCI के पूर्व अध्यक्ष मुबीन शाह की करोड़ों की संपत्ति जब्त

जम्मू-कश्मीर में CIK की बड़ी कार्रवाई, KCCI के पूर्व अध्यक्ष मुबीन शाह की करोड़ों की संपत्ति जब्त

Jammu Kashmir News: CIK ने भारत विरोधी गतिविधियों से जुड़े 2020 के मामले में KCCI के पूर्व अध्यक्ष डॉ. मुबीन अहमद शाह की करोड़ों की 12 मरला अचल संपत्ति कोर्ट के आदेश पर जब्त कर ली.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 01 Jul 2026 05:30 PM (IST)
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जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियों के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों का अभियान लगातार जारी है. इसी कड़ी में बुधवार (1 जुलाई) को जम्मू-कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर (CIK) यूनिट ने कश्मीर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (KCCI) के पूर्व अध्यक्ष डॉ. मुबीन अहमद शाह की करोड़ों रुपये की अचल संपत्ति जब्त कर ली. पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई भारत विरोधी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से जुड़े एक मामले में की गई है.

पुलिस के मुताबिक, यह कार्रवाई CIK पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR नंबर 07/2020 के तहत की गई. अधिकारियों ने बताया कि कोर्ट के आदेश और वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में पूरी प्रक्रिया पूरी की गई. ऑपरेशन का नेतृत्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस निसार अहमद और डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ईस्ट के इंस्पेक्टर राशिद खान ने किया.

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बुचवारा स्थित 12 मरला जमीन की गई जब्त

CIK की टीम ने श्रीनगर के डलगेट इलाके के बुचवारा में स्थित डॉ. मुबीन शाह के घर पर पहुंचकर कार्रवाई की. इस दौरान उनके नाम पर दर्ज 12 मरला जमीन को जब्त कर लिया गया. यह संपत्ति खसरा नंबर 236 और 337 तथा सर्वे नंबर 889/703, 595/353 और 888 के अंतर्गत आती है. अधिकारियों के अनुसार, इस जमीन की कीमत करोड़ों रुपये में है.

डॉ. मुबीन शाह को 6 अगस्त 2019 को उस समय गिरफ्तार किया गया था, जब केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने का फैसला लागू किया था. उस दौरान कई राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक नेताओं के साथ उन्हें भी पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) के तहत हिरासत में लिया गया था.

बाद में उनकी मलेशियाई पत्नी ने इस हिरासत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. इसके बाद दिसंबर 2019 में उन्हें आगरा जेल से अस्थायी रूप से रिहा किया गया और बाद में जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने उनके खिलाफ लगाया गया PSA आदेश वापस ले लिया.

सोशल मीडिया कैंपेन बना जांच का आधार

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, डॉ. मुबीन शाह ने मलेशिया यात्रा के दौरान आर्टिकल 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभियान चलाया था. जांच एजेंसियों का कहना है कि उनकी गतिविधियां भारतीय कानून के उल्लंघन के दायरे में आती हैं.

इसी आधार पर जून 2020 में उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया. पुलिस के अनुसार, यह मामला कश्मीर में रहने वाले गैर-स्थानीय लोगों के खिलाफ कथित फेसबुक पोस्ट से भी जुड़ा हुआ है.

अधिकारियों ने बताया कि डॉ. मुबीन शाह वर्ष 2006 से 2008 तक KCCI के अध्यक्ष रहे थे. उन्होंने एक मलेशियाई नागरिक से शादी की है और दिसंबर 2019 से अपने परिवार के साथ मलेशिया में रह रहे हैं. पुलिस का दावा है कि उन्होंने मलेशिया की नागरिकता भी हासिल कर ली है. वहीं, पहले वे हैंडीक्राफ्ट कारोबार से जुड़े रहे और हर साल कश्मीर आया करते थे.

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पहले भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठा था मामला

डॉ. मुबीन शाह का मामला नवंबर 2019 में उस समय भी चर्चा में आया था, जब अमेरिकी कांग्रेस में दक्षिण एशिया के मानवाधिकारों पर हुई सुनवाई के दौरान उनकी हिरासत का मुद्दा उठाया गया था. भारतीय मूल की अमेरिकी सांसद प्रमिला जयपाल ने उस समय उनकी गिरफ्तारी का जिक्र किया था.

फिलहाल, जम्मू-कश्मीर पुलिस का कहना है कि अलगाववाद और भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.

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Published at : 01 Jul 2026 05:23 PM (IST)
Tags :
Kashmir Police JAMMU KASHMIR NEWS Mubeen Ahmad Shah
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