'सिर्फ इंसान की जान की ही कीमत नहीं होती, बेजुबानों की जान भी उतनी ही कीमती है.' जम्मू-कश्मीर में आई विनाशकारी बाढ़ के बीच इंसानियत की ऐसी ही एक खूबसूरत मिसाल पेश करते हुए दो वीडियो सामने आए हैं. इन वीडियो में स्थानीय लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना बाढ़ के तेज बहाव में फंसे जानवरों की जान बचाकर यह साबित कर दिया है कि असली मानवता क्या होती है.

पहली घटना जम्मू संभाग के डोडा इलाके की है. यहां बाढ़ के पानी के तेज बहाव के बीच एक कुत्ता फंसा हुआ था और जिंदगी की जंग लड़ रहा था. ऐसे में यासिर खान नाम के एक बहादुर स्थानीय शख्स ने अदम्य साहस का परिचय दिया. यासिर ने उफनती नदी के बीच जाकर उस फंसे हुए कुत्ते को सुरक्षित बाहर निकाला और इंसानियत का एक शानदार उदाहरण पेश किया.

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अनंतनाग: 2 दिन से फंसे 4 पिल्लों का रेस्क्यू

दूसरी भावुक कर देने वाली घटना कश्मीर के अनंतनाग जिले की है. यहां ब्रैकपोरा इलाके में बाढ़ के दौरान चार छोटे पिल्ले (Puppies) लगभग दो दिनों तक नदी के बीचों-बीच फंसे रहे. उनकी मां तो किसी तरह सुरक्षित स्थान पर पहुंच गई थी, लेकिन ये नन्हीं जिंदगियां अभी भी मौत के साये में किसी फरिश्ते के पहुंचने का इंतजार कर रही थीं.

तभी ब्रैकपोरा के एक स्थानीय निवासी निहाल पठान ने अपनी जान जोखिम में डालते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया. निहाल ने उफनते पानी के बीच जाकर अपनी बहादुरी से चारों पिल्लों को सुरक्षित बचा लिया और उन्हें उनकी मां से मिलाया.

साहस का एक छोटा सा कार्य

इन दोनों घटनाओं ने सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत लिया है और लोग इन युवाओं की जमकर तारीफ कर रहे हैं. सच ही कहा गया है कि "साहस का एक छोटा सा कार्य किसी के लिए पूरी जिंदगी का मतलब बन सकता है."

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