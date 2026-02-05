जम्मू कश्मीर आर्थिक सर्वे: GST कलेक्शन में 508 करोड़ रुपये की गिरावट, क्या है वजह?
Jammu Kashmir Economic Survey: सर्वे के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में नवंबर तक 5,379 करोड़ रु का GST रेवेन्यू मिला, जो पिछले साल की इसी अवधि में जमा किए गए 5,887 करोड़ रु से 508 करोड़ रुपये कम है.
जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में चालू वित्त वर्ष में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) कलेक्शन में 508 करोड़ रुपये की गिरावट दिखाई गई है. टैक्स कलेक्शन में गिरावट का कारण कई वजहों से हुई. आर्थिक मंदी को बताते हुए J&K सरकार ने कहा है कि बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का पूरा होना, कमर्शियल एक्टिविटी में कमी और टूरिस्ट के आने में गिरावट कलेक्शन में कमी के मुख्य कारण थे.
सर्वे के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में नवंबर तक 5,379 करोड़ रुपये का GST रेवेन्यू मिला, जो पिछले साल की इसी अवधि में जमा किए गए 5,887 करोड़ रुपये से 508 करोड़ रुपये कम है.
GST इनफ्लो कैसे हुआ कम?
बड़े रेल और सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के पूरा होने से कैपिटल वर्क से GST इनफ्लो कम हो गया, जिससे कमी में काफी योगदान हुआ. सर्वे में बताया गया है कि 2024-25 में 8,586 करोड़ रुपये का GST कलेक्शन केंद्र शासित प्रदेश के टैक्स रेवेन्यू का लगभग 60 प्रतिशत और कुल रेवेन्यू का लगभग 40 प्रतिशत था, जो J&K की वित्तीय संरचना में GST की केंद्रीय भूमिका को उजागर करता है.
कंप्लायंस को मजबूत करने के लिए, सरकार ने कहा कि उसने GST रिटर्न की निगरानी बढ़ा दी है. एक्टिव GST डीलरों की संख्या 2018-19 में लगभग 65,000 से बढ़कर 2024-25 में लगभग 1.5 लाख हो गई है.
रेवेन्यू लीकेज को रोकने क्या कदम उठाए गए?
रेवेन्यू लीकेज को रोकने और फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट मामलों का पता लगाने के लिए कैपिटल वर्क के तहत GST कटौती पर नज़र रखना, जोखिम-आधारित ई-वे बिल वेरिफिकेशन, बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट और BISAG-N के साथ साझेदारी के माध्यम से बेहतर डेटा एनालिटिक्स जैसे उपाय किए गए हैं.
जीएसटी कलेक्शन में गिरावट की और क्या वजह?
सर्वे में जीएसटी कलेक्शन में गिरावट का कारण पहलगाम में आतंकी हमले के बाद कमर्शियल एक्टिविटी में मंदी और टूरिस्ट के आने में कमी, उसके बाद सुरक्षा अभियान और प्रतिकूल मौसम की स्थिति, जिसमें मानसून के दौरान अचानक बाढ़ शामिल है, को भी बताया गया है.
सरकार ने GST रेवेन्यू में सुधार की जताई उम्मीद
मंदी के बावजूद, सरकार ने GST रेवेन्यू में सुधार के बारे में आशा व्यक्त की है, यह कहते हुए कि हाल के GST सुधारों और सर्दियों और गर्मियों की राजधानियों के बीच सचिवालय कर्मचारियों की साल में दो बार होने वाली आवाजाही फिर से शुरू होने से आने वाले महीनों में बिजनेस एक्टिविटी में तेजी आने और रेवेन्यू कलेक्शन में सुधार होने की उम्मीद है.
