जम्मू-कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा मंगलवार को बडगाम जिले में 100 दिन के ‘नशा मुक्त’ जम्मू-कश्मीर अभियान के बड़े जन आंदोलन में शामिल हुए, वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने दो भूमिगत नार्को ठिकानों का भंडाफोड़ किया और अनंतनाग में मोस्ट वॉन्टेड महिला ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया. ये कार्रवाई पुलिस के लिए बड़ी सफलता है, ये गैंग इलाके के युवाओं को नशे की गर्त में धकेलकर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है.

नशीले पदार्थों के नेटवर्क पर अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए, अनंतनाग पुलिस ने मंगलवार को बिजबेहारा के तुलखान इलाके में एक जाने-माने नार्को अपराधी के घर पर घेराबंदी और तलाशी अभियान (CASO) चलाया.

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घर में मिला छिपा हुआ ढांचा

पुलिस के अनुसार, तुलखान, बिजबेहारा के रहने वाले रईस अहमद डार के घर पर चलाए गए इस अभियान के दौरान, बिजबेहारा पुलिस ने ज़मीन के नीचे छिपा हुआ एक ढांचा खोज निकाला, जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर प्रतिबंधित पदार्थों को छिपाने के लिए किया जाता था.

आरोपी पहले से ही बिजबेहारा पुलिस स्टेशन में NDPS एक्ट की धारा 8/21 और 29 के तहत दर्ज FIR नंबर 50/2021 में शामिल है, जिसमें पहले 2,600 बोतलें कोडीन फॉस्फेट बरामद की गई थीं. इसके अलावा, आरोपी के घर को, जिसकी कीमत लगभग ₹1.06 करोड़ है, 15 अप्रैल, 2026 को NDPS एक्ट के प्रावधानों के तहत पहले ही ज़ब्त कर लिया गया था. एक अन्य अभियान में, अनंतनाग पुलिस ने लालन बाईपास पर नाका चेकिंग के दौरान एक सबसे ज़्यादा वॉन्टेड महिला ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया.

महिला के कब्जे से भारी मात्रा में हेरोइन बरामद

डांगरपोरा की रहने वाली 25 वर्षीय आरोपी की पहचान शुगुफ्ता अख्तर के रूप में हुई है. उसने नाका चेकिंग के दौरान भागने की कोशिश की, लेकिन उसे मौके पर ही पकड़ लिया गया. उसके कब्ज़े से हेरोइन जैसा प्रतिबंधित पदार्थ भारी मात्रा में बरामद किया गया. NDPS एक्ट की धारा 8/21 (FIR नंबर 130/2026) के तहत एक मामला दर्ज किया गया है, और आगे की जांच जारी है. पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत चार मामले दर्ज किए और पूरे ज़िले में कई छापों के दौरान पांच अन्य ड्रग पेडलरों को भी गिरफ्तार किया.

उप राज्यपाल ने शुरू किया है 100 दिन का अभियान

अधिकारियों के अनुसार, ज़ब्त किए गए 3.93 किलोग्राम से ज़्यादा प्रतिबंधित पदार्थों में चरस, ब्राउन शुगर और पोस्ता का भूसा शामिल है, जो एक विविध और संगठित आपूर्ति श्रृंखला की ओर इशारा करता है. J&K के LG मनोज सिन्हा ने 11 अप्रैल से 100 दिन का एक अभियान शुरू किया था, जिसका मकसद इस लड़ाई में हर नागरिक को शामिल करना था. अभी 78 दिन बाकी हैं और इस खतरे को खत्म करने की समय सीमा तय कर दी गई है.

उपराज्यपाल ने कहा, "मैंने कश्मीर घाटी के हर पुलिस स्टेशन को निर्देश दिया है कि वे अपने इलाके में सक्रिय ड्रग तस्करों और बेचने वालों के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करें और 30 दिनों के अंदर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें. ड्रग्स के पैसे से बनी आलीशान इमारतों को ज़मींदोज़ कर दिया जाएगा."

अब तक 518 ड्रग तस्कर गिरफ्तार

अब तक मिली सफलता के आंकड़े बताते हुए LG सिन्हा ने रविवार को कहा था कि 11 अप्रैल से 2 मई के बीच 481 से ज़्यादा FIR दर्ज की गईं, 518 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया गया, 24 नार्को संपत्तियां ज़ब्त की गईं (जिनमें से 26 कश्मीर के ज़िलों में थीं); इसके अलावा लगभग 300 ड्राइविंग लाइसेंस और 5 पासपोर्ट रद्द किए गए, जबकि 325 वाहन ज़ब्त किए गए. इनके अलावा, तीन हज़ार से ज़्यादा दवा दुकानों का निरीक्षण किया गया, जिनमें से 107 लाइसेंस निलंबित कर दिए गए और एक के खिलाफ FIR दर्ज की गई.

जहां एक तरफ ड्रग सिंडिकेट के वित्तीय लेन-देन पर नज़र रखी जा रही है और नेटवर्क की हर कड़ी को तोड़ा जा रहा है, वहीं अधिकारियों ने दोहराया कि पुलिस ड्रग नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करने और उसके बुनियादी ढांचे के साथ-साथ वित्तीय चैनलों को भी निशाना बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

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