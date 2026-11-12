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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirकुलगाम आतंकी हमले के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग, पाक के खिलाफ फूटा गुस्सा

कुलगाम आतंकी हमले के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग, पाक के खिलाफ फूटा गुस्सा

जम्मू कश्मीर में बीते दो दिनों में दो आतंकी वारदाते हुई हैं. जिसके विरोध में जम्मू में डोगरा फ्रेंड के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया. साथ ही लाहौर में तिरंग लहराने की मांग की.

Written By : अजय बाचलू |  Updated at : 12 Nov 2026 04:32 PM (IST)
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जम्मू कश्मीर में बीते दो दिनों में दो आतंकी वारदाते हुई हैं जिसके बात अब पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूटा है. जम्मू में डोगरा फ्रेंड के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर लाहौर पर तिरंगा झंडा लहराने की मांग की है. महबूबा मुफ्ती, उमर खालिद, नेहा बोहरा और राहुल गांधी के पोस्टर लिए जम्मू में डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने मांग है कि उन सभी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, जो भारत में रहकर पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं.

डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने एबीपी न्यूज़ को बताया कि बीते दो दिनों में जिस तरह से आतंकियों नहीं जम्मू कश्मीर में तो अलग-अलग घटनाओं को अंजाम दिया है उसे पाकिस्तान की मंशा साफ हो गई है.  उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और भारत में अभी कहीं ऐसे नेता है जो पाकिस्तान से बातचीत की वकालत करते हैं.

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पाकिस्तान की वकालत करने वाले नेताओं पर कार्रवाई की मांग

उन्होंने कहा कि एक तरफ पाकिस्तान जम्मू में निर्दोष लोगों की हत्या करता है और कश्मीर में निहत्ते जवानों पर फायरिंग करता है और दूसरी तरफ यह नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए पाकिस्तान से बात करने की वकालत करता है. प्रदर्शनकारियों ने चुनाव आयोग से मांग की है कि उन्हें ऐसे नेताओं को राजनीतिक पार्टियों पर खड़ा एक्शन लेना चाहिए जो इस तरह से खुलेआम पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं या पाकिस्तान की वकालत कर रहे हैं.

'भारत सरकार को लाहौर में फहराना चाहिए तिरंग'

अशोक गुप्ता ने कहा कि पाकिस्तान से बातचीत की पहल दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई ने की थी लेकिन इस पहल के साथ पाकिस्तान में अपनी करतूत को अंजाम दिया.  डोगरा फ्रंट ने मांग की है कि पाकिस्तान से किसी तरीके की बातचीत नहीं होनी चाहिए और ऑपरेशन सिंदूर दोहराकर भारत की सरकार को लाहौर पर तिरंगा फहराना चाहिए.

'आतंकियों के लिए कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं होगा', कुलगाम हमले पर BJP ने की निंदा

Published at : 12 Nov 2026 04:32 PM (IST)
Tags :
Kulgam Terror Attack JAMMU KASHMIR NEWS
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