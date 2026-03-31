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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirजम्मू कश्मीर: विधायकों की सुरक्षा हटाने पर बवाल, डिप्टी CM सुरिंदर चौधरी बोले- 'जिन्हें कोई नमस्ते भी नहीं करता...'

जम्मू कश्मीर: विधायकों की सुरक्षा हटाने पर बवाल, डिप्टी CM सुरिंदर चौधरी बोले- 'जिन्हें कोई नमस्ते भी नहीं करता...'

Jammu Kashmir News: डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी ने सवाल किया कि जिन लोगों को मुहल्ले का पड़ोसी भी नहीं जानता उन्हें भी 20-20 गार्ड्स दे रखे हैं, पीएसओ और गाड़ियां दी हुई हैं, क्यों दी हैं.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 31 Mar 2026 07:02 PM (IST)
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जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने विधायकों की सुरक्षा हटाए जाने को लेकर नाराजगी जाहिर की. उन्होंने कहा कि पुलिस को इस मामले की जांच करनी चाहिए और इसे समझना चाहिए. डिप्टी सीएम ने कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई भी आधिकारिक अनुमति नहीं है. आपने उन लोगों को PSO और गाड़ियां क्यों दी हैं? डीसीएम चौधरी ने कहा कि मैं उपराज्यपाल से आग्रह करता हूं कि वे इस मामले में दखल दें.

सुरिंदर चौधरी ने कहा कि पुलिस को सोचना पड़ेगा. जिन लोगों को मुहल्ले का पड़ोसी भी नहीं जानता उन्हें भी 20-20 गार्ड्स दे रखे हैं, पीएसओ और गाड़ियां दी हुई हैं, क्यों दी हैं. विधायक तो लोगों ने चुनकर भेजे हैं. ये लोकतंत्र की शान हैं. ये लोग संविधान के झंडे को उठाए हुए हैं.

 

'कर रहे चमचागिरी'

उन्होंने आगे कहा, "अगर कोई पुलिसवाला इस पर बयान दे रहा है तो वह सिर्फ चमचागिरी कर रहा है. पुलिस के ऐसे ऐसे रिटायर अफसर हैं जिन्हें कोई मुहल्ले में नमस्ते भी नहीं करता, उनसे क्यों सिक्योरिटी वापस नहीं लेते. उनके घर में आज भी नौकर चाकर पुलिसवाले हैं. कितने ही रिटायर डीजी, आईजी, एसएसपी हैं उनसे क्यों सिक्योरिटी विड्रो नहीं करते हैं." 

'एलजी मनोज सिन्हा दें दखल'

डिप्टी सीएम ने ये भी कहा, "अगर बात करना चाहें तो हम भी बहुत कुछ कह सकते हैं लेकिन मैं एलजी मनोज सिन्हा से अनुरोध करूंगा कि वे इस मामले में दखल दें और पुलिसवालों की बात नहीं सुनें क्योंकि उन्हें खुद काफी अनुभव है, वो जानते हैं कि सियासी लोग कितने महत्वपूर्ण हैं. एलजी साहब लोगों के और सदन के कंसर्न को कंसीडर करें." 

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Published at : 31 Mar 2026 07:02 PM (IST)
Tags :
Manoj Sinha JAMMU KASHMIR NEWS Surinder Choudhary
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