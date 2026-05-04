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(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirपांच राज्यों में कांग्रेस के प्रदर्शन पर नेताओं का आलाकमान से आग्रह, NC गठबंधन पर चर्चा की मांग

पांच राज्यों में कांग्रेस के प्रदर्शन पर नेताओं का आलाकमान से आग्रह, NC गठबंधन पर चर्चा की मांग

Jammu Kashmir Congress: 5 राज्यों में कांग्रेस के प्रदर्शन पर कश्मीर के नेताओं ने उमर अब्दुल्ला की पार्टी से गठबंधन पर विचार करने का आग्रह किया. नेताओं ने हिमाचल में बैठक के दौरान चिंता व्यक्त की है.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 04 May 2026 01:25 PM (IST)
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पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजों को लेकर चुनावी उत्साह और पार्टी के घटते प्रदर्शन के बीच जम्मू-कश्मीर के कई कांग्रेस नेताओं ने पार्टी आलाकमान से जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अपने गठबंधन की समीक्षा करने का आग्रह किया है.

उनका आरोप है कि यह गठबंधन असंतुलित रहा है और केंद्र शासित प्रदेश में पार्टी के लिए राजनीतिक रूप से नुकसानदायक साबित हुआ है. ये चिंताएं जम्मू-कश्मीर के कांग्रेस पार्टी के सभी जिला अध्यक्षों ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में 'संगठन सृजन अभियान' के तहत आयोजित 10-दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के दौरान उठाईं.

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बैठक में राहुल गांधी ने लिया था हिस्सा?

इस शिविर में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी हिस्सा लिया था. बैठक में शामिल एक कांग्रेस नेता ने कहा कि हमने लिखित रूप में यह बात रखी है कि जम्मू-कश्मीर में NC के साथ गठबंधन कांग्रेस के पक्ष में काम नहीं कर पाया है. हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं की समय-समय पर अनदेखी की गई, और यह व्यवस्था पूरी तरह से एकतरफा बनी रही.

एनसी गठबंधन पर नेता ने क्या कहा?

नेता ने बताया कि जमीनी स्तर से मिले फीडबैक से यह संकेत मिलता है कि NC के प्रति जनता में जो असंतोष है, उसका असर कांग्रेस पर भी पड़ेगा. उन्होंने कहा कि लोग NC से नाखुश हैं, और हमें भी इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़े हैं.

इस तरह के गठबंधन में बने रहने से कांग्रेस को और भी अधिक नुकसान पहुंचेगा, जबकि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है. पार्टी नेताओं ने आगे कहा कि जम्मू-कश्मीर के विभिन्न हिस्सों से आए जिला अध्यक्षों ने यह राय दी है कि पार्टी को इस गठबंधन पर पूरी तरह से पुनर्विचार करना चाहिए.

इस गठबंधन में संतुलन का अभाव था. कांग्रेस को न तो राजनीतिक रूप से और न ही सांगठनिक रूप से अपना उचित स्थान मिल पाया. यदि यही स्थिति बनी रही, तो जम्मू-कश्मीर में पार्टी का ढांचा कमजोर पड़ जाएगा.

राहुल गांधी को नेताओं ने दी यह जानकारी

नेताओं ने राहुल गांधी को यह भी बताया कि NC के मंत्रियों ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और विधायकों के साथ वैसा व्यवहार नहीं किया, जैसा वे चुनावों से पहले किया करते थे. नेताओं के अनुसार, इस रवैये से पार्टी को नुकसान पहुंच रहा है.

कांग्रेस और NC ने मिलकर 2024 के जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव लड़े थे, और 90-सदस्यीय सदन में बहुमत हासिल किया था, लेकिन कांग्रेस ने जीत के बाद भी उमर अब्दुल्ला ने नेतृत्व वाली सरकार में शामिल ना होने का फैसला लिया था और दोनों दलों के बीच में गठबंधन केवल केंद्रीय नेताओ के दबाव में ही चल रहा है.  

इस गठबंधन ने कुल 48 सीटों पर जीत दर्ज की, जिनमें से 42 सीटें NC के खाते में और छह सीटें कांग्रेस के खाते में आईं. वहीं BJP ने 29 सीटों पर जीत हासिल की, जिनमें से अधिकांश सीटें जम्मू क्षेत्र से थीं. 

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Published at : 04 May 2026 01:25 PM (IST)
Tags :
National Conference West Bengal Election RAHUL GANDHI JAMMU KASHMIR NEWS CONGRESS OMAR ABDULLAH
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