हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and KashmirUS ट्रेड डील पर CM उमर अब्दुल्ला का दावा, 'ड्यूटी फ्री सेब-अखरोट से बर्बाद हो जाएंगे कश्मीरी किसान'

US ट्रेड डील पर CM उमर अब्दुल्ला का दावा, 'ड्यूटी फ्री सेब-अखरोट से बर्बाद हो जाएंगे कश्मीरी किसान'

Kashmir News: CM उमर अब्दुल्ला ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर चिंता जताते हुआ कहा कि अमेरिकी बागवानी उत्पादों को बिना शुल्क भारतीय बाजार में प्रवेश देने से किसानों की आजीविका पर बुरा असर पड़ेगा.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 14 Feb 2026 07:06 PM (IST)
Preferred Sources

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में हुए ट्रेड डील (व्यापार समझौते) को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है. शनिवार को एक सार्वजनिक मंच से केंद्र सरकार को आगाह करते हुए उन्होंने कहा कि यदि इस समझौते के तहत अमेरिकी बागवानी उत्पादों को भारतीय बाजारों में 'ड्यूटी-फ्री' (बिना आयात शुल्क) प्रवेश दिया गया, तो इसका सीधा और विनाशकारी असर जम्मू-कश्मीर के लाखों किसानों की आजीविका पर पड़ेगा.

मुख्यमंत्री शेर-ए-कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी (SKUAST), कश्मीर में आयोजित वार्षिक एग्रीटेक मेले 'गोंगुल 2026' में शिरकत करने पहुंचे थे. यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का पूरा फोकस ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर है, लेकिन बिना सुरक्षा उपायों के बाहरी प्रतिस्पर्धा हमारे किसानों को कुचल देगी. उन्होंने आशंका जताई कि अमेरिका से सेब, अखरोट, बादाम और अन्य सूखे मेवे अगर बिना टैक्स के भारत आए, तो स्थानीय उत्पादों की मांग गिर जाएगी.

किसानों के निवेश पर फिरेगा पानी 

उमर अब्दुल्ला ने तर्क दिया कि पिछले कुछ वर्षों में कश्मीर के किसानों ने अपनी जमा-पूंजी लगाकर बागों को अपग्रेड किया है. हाई-डेंसिटी (सघन) खेती और कोल्ड स्टोरेज (CA Stores) की सुविधाएं विकसित करने में भारी निवेश किया गया है ताकि उपज लंबे समय तक सुरक्षित रहे. सीएम ने कहा, "अगर ऐसे समय में अच्छी क्वालिटी का विदेशी आयातित माल सस्ते दाम पर बाजारों में भर जाएगा, तो हमारे किसानों को अपनी उपज कम दाम पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा. यह उन किसानों के साथ घोर अन्याय होगा जिन्होंने गुणवत्ता सुधारने के लिए इतना संघर्ष किया है."

ग्रामीण अर्थव्यवस्था बचाने की चुनौती 

मुख्यमंत्री ने बताया कि हालिया बजट में उनकी सरकार ने टूरिज्म, बागवानी, पशुपालन, मछली पालन और डेयरी पर विशेष जोर दिया है. कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ सेब और अखरोट ही हैं. उन्होंने केंद्र से मांग की है कि स्थानीय उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए विदेशी आयात पर शुल्क में ढील न दी जाए, ताकि बाजार में कश्मीरी उत्पादों को ही सर्वोत्तम दाम मिल सकें.

और पढ़ें
Published at : 14 Feb 2026 07:06 PM (IST)
Tags :
Jammu Kashmir Politics JAMMU KASHMIR NEWS OMAR ABDULLAH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'यह कोई झटका नहीं, बल्कि...', बांग्लादेश में करारी हार के बाद कट्टरपंथी जमात के मुखिया शफीकुर रहमान का पहला रिएक्शन
'यह कोई झटका नहीं, बल्कि...', करारी हार के बाद कट्टरपंथी जमात के मुखिया का पहला रिएक्शन
महाराष्ट्र
हर्षवर्धन सपकाल ने छत्रपति शिवाजी की तुलना टीपू सुल्तान से की, भड़के CM फडणवीस, बोले- 'शर्म आनी चाहिए'
हर्षवर्धन सपकाल ने छत्रपति शिवाजी की तुलना टीपू सुल्तान से की, भड़के CM फडणवीस, बोले- 'शर्म आनी चाहिए'
विश्व
पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में छात्रों ने गाया भारत का राष्ट्रगान तो भड़क गई शहबाज सरकार, चार स्टूडेंट्स को निकाला
PAK की यूनिवर्सिटी में छात्रों ने गाया भारत का राष्ट्रगान तो भड़क गई शहबाज सरकार, चार स्टूडेंट्स को निकाला
क्रिकेट
आयरलैंड की 'विराट' जीत, दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाकर 96 रनों से जीता मैच; लोर्कन टकर के बाद जोशुआ लिटिल चमके
आयरलैंड की 'विराट' जीत, दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाकर 96 रनों से जीता मैच
Advertisement

वीडियोज

New Labour Codes के बाद Salary Hikes पर क्या होगा असर? | Paisa Live
Bollywood News: रामायणम टीज़र लॉन्च: 26 मार्च को गेटवे ऑफ इंडिया बनेगा ऐतिहासिक सिनेमा मंच!
Vasudha: 😮Sarika का गुस्सा फूटा, Vasudha और Baba को घर से निकाला #sbs (14.02.2026)
Adiyogi के सामने कैसे मनाई जाती है Sadhguru के आश्रम में Mahashivratri?
Top News: इस घंटे की बड़ी खबरें| Pappu Yadav | Bangladesh | UGC | SIR | Delhi Protest | Trump Tariff
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'यह कोई झटका नहीं, बल्कि...', बांग्लादेश में करारी हार के बाद कट्टरपंथी जमात के मुखिया शफीकुर रहमान का पहला रिएक्शन
'यह कोई झटका नहीं, बल्कि...', करारी हार के बाद कट्टरपंथी जमात के मुखिया का पहला रिएक्शन
महाराष्ट्र
हर्षवर्धन सपकाल ने छत्रपति शिवाजी की तुलना टीपू सुल्तान से की, भड़के CM फडणवीस, बोले- 'शर्म आनी चाहिए'
हर्षवर्धन सपकाल ने छत्रपति शिवाजी की तुलना टीपू सुल्तान से की, भड़के CM फडणवीस, बोले- 'शर्म आनी चाहिए'
विश्व
पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में छात्रों ने गाया भारत का राष्ट्रगान तो भड़क गई शहबाज सरकार, चार स्टूडेंट्स को निकाला
PAK की यूनिवर्सिटी में छात्रों ने गाया भारत का राष्ट्रगान तो भड़क गई शहबाज सरकार, चार स्टूडेंट्स को निकाला
क्रिकेट
आयरलैंड की 'विराट' जीत, दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाकर 96 रनों से जीता मैच; लोर्कन टकर के बाद जोशुआ लिटिल चमके
आयरलैंड की 'विराट' जीत, दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाकर 96 रनों से जीता मैच
बॉलीवुड
क्या ऋतिक रोशन ने ‘डॉन 3’ में रणवीर सिंह को किया रिप्लेस? ‘वॉर 2’ एक्टर ने रुमर्स पर तोड़ी चुप्पी, बताया सारा सच
क्या ऋतिक रोशन ने ‘डॉन 3’ में रणवीर सिंह को किया रिप्लेस? ‘वॉर 2’ एक्टर ने बताया सच
विश्व
बांग्लादेश की राजनीति में वापसी कर पाएगी अवामी लीग? शेख हसीना के बारे में युवाओं की सोच ने चौंकाया
बांग्लादेश की राजनीति में वापसी कर पाएगी अवामी लीग? शेख हसीना के बारे में युवाओं की सोच ने चौंकाया
नौकरी
10वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, RRB ग्रुप D में बंपर भर्ती,जानें पूरी डिटेल
10वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, RRB ग्रुप D में बंपर भर्ती,जानें पूरी डिटेल
ट्रेंडिंग
"रईसी हो तो ऐसी" शादी में बारातियों को चाय के साथ बांट दिए सोने के बिस्कुट, यूजर्स का घूमा माथा
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Embed widget