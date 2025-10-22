जम्मू-कश्मीर: शीतकालीन सत्र हंगामेदार रहने के आसार, राज्य का दर्जा समेत ये प्रमुख मुद्दे

जम्मू-कश्मीर विधानसभा का शीतकालीन सत्र गुरुवार (22 अक्टूबर) से शुरू होने जा रहा है. ये नौ दिनों तक चलेगा. यह सत्र कई संवेदनशील मुद्दों के कारण हंगामेदार रहने की संभावना है. राज्य का दर्जा बहाल करने, आरक्षण नीति में बदलाव, और केंद्र शासित प्रदेश में हज़ारों दिहाड़ी मज़दूरों के नियमितीकरण जैसे मुद्दे इस बार सदन की कार्यवाही में प्रमुख रहेंगे.

सत्र की शुरुआत सदन द्वारा हाल ही में दिवंगत पूर्व विधायकों को श्रद्धांजलि देने से होगी. वहीं शुक्रवार को राज्यसभा की चार खाली सीटों के लिए मतदान होगा. ये सीटें वर्ष 2021 से रिक्त हैं, क्योंकि उस दौरान विधानसभा अस्तित्व में नहीं थी. वर्तमान विधानसभा की संख्या को देखते हुए सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के तीन उम्मीदवारों की जीत तय मानी जा रही है, जबकि चौथी सीट के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता सतपाल शर्मा और NC के युवा प्रवक्ता इमरान नबी डार के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा.

हर वोट हो सकता है निर्णायक साबित

इमरान डार को अपनी पार्टी के अलावा पीडीपी, अवामी इत्तेहाद पार्टी और आम आदमी पार्टी के समर्थन की भी आवश्यकता होगी. स्थिति इतनी नाज़ुक है कि हर वोट निर्णायक साबित हो सकता है. वहीं, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने मतदान से दूर रहने की घोषणा कर दी है, जिससे यह फैसला पहले ही बीजेपी के पक्ष में झुकता दिखाई दे रहा है.

चुनावी घोषणापत्र में किए गए वादों पर हैं सवाल शामिल

राजनीतिक गर्मी सोमवार से और बढ़ने की उम्मीद है जब विपक्षी दल सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को कई मुद्दों पर घेरेंगे. इनमें जम्मू-कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा देने की मांग, आरक्षण कोटा की समीक्षा, और चुनावी घोषणापत्र में किए गए वादों पर सवाल शामिल हैं.

अधिकारियों के अनुसार, इस सत्र के दौरान विधायकों ने सरकार से पूछे जाने वाले 450 प्रश्न जमा किए हैं. इसके अलावा 13 निजी विधेयक और 50 से अधिक प्रस्ताव भी चर्चा के लिए रखे जाएंगे.

कई अहम विधायी निर्णयों के लिहाज से भी हो सकता है महत्वपूर्ण साबित

सदन में बजट सत्र में पेश किए गए करीब तीन दर्जन लंबित विधेयकों पर भी फैसला किया जाएगा. इस तरह, शीतकालीन सत्र न केवल राजनीतिक बहसों से गरम रहेगा, बल्कि कई अहम विधायी निर्णयों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.