शैस्ता मंजूर की अपील खारिज, HC ने PSA को सही ठहराया, लश्कर की ओवरग्राउंड वर्कर होने का आरोप

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने बांदीपोरा की उस लड़की की प्रिवेंटिव डिटेंशन को सही ठहराया है, जिस पर बैन आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) की ओवरग्राउंड वर्कर (OGW) और प्रशंसक होने का आरोप है. कोर्ट ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) के आदेश के खिलाफ शैस्ता मंजूर की अपील खारिज कर दी और कहा कि उसकी कथित गतिविधियां केंद्र शासित प्रदेश की सुरक्षा के लिए नुकसानदायक थीं.

चीफ जस्टिस अरुण पल्ली और जस्टिस रजनेश ओसवाल की डिवीजन बेंच ने मकबूल की चुनौती में कोई दम नहीं पाया और फैसला सुनाया कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, बांदीपोरा ने पूरी जांच-पड़ताल के बाद ही डिटेंशन ऑर्डर जारी किया था और सभी प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का पालन किया गया था.

लश्कर के गुर्गों के साथ करीबी संपर्क में थी लड़की

न्यूज़ एजेंसी कश्मीर डॉट कॉम (KDC) के अनुसार, बेंच ने कहा, "आधारों की पर्याप्तता पर कोर्ट में बहस नहीं की जा सकती." कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की इस बात को सही ठहराया कि प्रिवेंटिव डिटेंशन जरूरी था. PSA डॉजियर के अनुसार, शैस्ता न केवल लश्कर के गुर्गों के साथ करीबी संपर्क में थी, बल्कि उसका आतंकवादी मुसैब लखवी के साथ 'लव अफेयर' भी था. मुसैब, लश्कर-ए-तैयबा के को-फाउंडर और 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड में से एक जकी-उर-रहमान लखवी का भतीजा था.

शैस्ता का स्थानीय और विदेशी आतंकवादियों से भी संपर्क

अपनी मौत से पहले, मुसैब कथित तौर पर 2016 और 2018 के बीच एक्टिव था और उत्तरी कश्मीर के हाजिन और सुंबल इलाकों में कई आतंकी हमलों को अंजाम दिया था. डॉजियर में यह भी खुलासा हुआ है कि शैस्ता कई स्थानीय और विदेशी आतंकवादियों के संपर्क में थी और उनके बीच वह 'छोटी बहन' सहित कई नकली नामों से जानी जाती थी.

'लखवी मुसैब' ID से चलाती थी फेसबुक अकाउंट

उसने कथित तौर पर 'लखवी मुसैब' ID से एक फेसबुक अकाउंट चलाया, जिसके ज़रिए आतंकवादी अक्सर उससे बात करते थे. मुसैब की मौत के बाद, उसने कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित हैंडलर अबू ज़हरान और अबू हंस से संपर्क साधा और उन्हें एन्क्रिप्टेड सोशल मीडिया एप्लिकेशन और VPN के जरिए राजनीतिक नेताओं और सुरक्षित व्यक्तियों की आवाजाही के बारे में जानकारी दी.

गुप्त थीं बांदीपोर की लड़की की आतंकी गतिविधियां!

अधिकारियों ने बताया कि उसकी गतिविधियां गुप्त और छिपी हुई थीं, जिससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए पता लगाना मुश्किल हो गया था. डॉजियर में कहा गया, ''मकबूल लश्कर के हैंडलर से सीधे निर्देश ले रही थी ताकि आतंकवादियों के काम में मदद मिल सके, जिसमें हत्याओं की योजना बनाने या उसमें मदद करना शामिल था.

बेंच ने अपने फैसले में जॉय किट्टी जोसेफ बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया (2025 INSC 327) मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का भी हवाला दिया, जिसमें इस बात पर ज़ोर दिया गया था कि हिरासत के बारे में राय बनाने का अधिकार पूरी तरह से ऑथोराइज्ड अथॉरिटी के पास है.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला

कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा, "हिरासत के बारे में राय बनाने का अधिकार सरकार या अधिकृत अधिकारी के पास है. कानून सिर्फ उनकी संतुष्टि की बात करता है और अदालतों को अपीलीय अथॉरिटी नहीं बनाया गया है." कोर्ट ने आगे कहा कि हालांकि अदालतें हिरासत के आधारों की पर्याप्तता की समीक्षा नहीं करती हैं, लेकिन गलतियों से बचने के लिए यह फैसला पूरी सावधानी से लिया जाना चाहिए.

इस मिसाल का हवाला देते हुए, हाई कोर्ट ने दोहराया कि न्यायिक समीक्षा डिटेनिंग अथॉरिटी की व्यक्तिगत संतुष्टि की जगह नहीं ले सकती, जब तक कि आदेश उचित विचार-विमर्श के बिना जारी न किया गया हो. चूंकि, इस मामले में, रिकॉर्ड में विस्तृत जांच और औचित्य दिखाया गया था, इसलिए कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया.

हाई कोर्ट ने हिरासत के रिकॉर्ड और सलाहकार बोर्ड के निष्कर्षों की समीक्षा करने के बाद कहा कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट, 1978 के तहत उसकी हिरासत कानूनी रूप से सही थी. अपील खारिज करते हुए, बेंच ने कहा, ''हिरासत के आधार न तो अस्पष्ट थे और न ही गोलमोल थे और यह निष्कर्ष निकाला कि आम कानून बंदी को उसकी बुरी गतिविधियों से रोकने के लिए नाकाफी था.''