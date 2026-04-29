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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirअनंतनाग में नशा तस्करों के खिलाफ एक्शन, करोड़ों की अवैध संपत्तियों पर चला बुलडोजर

अनंतनाग में नशा तस्करों के खिलाफ एक्शन, करोड़ों की अवैध संपत्तियों पर चला बुलडोजर

Anantnag Police Crackdown: अनंतनाग में पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी और अवैध कब्ज़ों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की. पुलिस ने नशीले पदार्थों के खतरे के खिलाफ ज़ीरो-टॉलरेंस' नीति अपनाई.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 29 Apr 2026 01:50 PM (IST)
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जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस ने सिविल प्रशासन के साथ मिलकर नशीले पदार्थों की तस्करी और अवैध कब्ज़ों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की. इस कार्रवाई में नशीले पदार्थों से जुड़े अपराधों शामिल लोगों की करोड़ों रुपये की संपत्तियों को धवस्त कर दिया. ये संपत्ति सरकारी ज़मीन पर अवैध तरीके से बनाई गई थीं. 

अधिकारियों ने बताया कि यह तोड़फोड़ की कार्रवाई जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा शुरू की गई 100-दिवसीय 'नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर' पहल के तहत की गई है. यह कार्रवाई नशीले पदार्थों के खतरे और नशा बेचने वालों के खिलाफ चलाए जा रहे एक समन्वित अभियान का हिस्सा थी.

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सरकारी ज़मीन पर बने अवैध निर्माण ध्वस्त

पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि NHW-44 के किनारे, संगम एस्टेट के खसरा नंबर 319 (मिनट) के तहत आने वाली सरकारी ज़मीन पर बनी कई इमारतों को गिरा दिया गया. प्रवक्ता ने कहा, "इन इमारतों का इस्तेमाल सड़क किनारे ढाबों (ढाबे/रेस्तरां) के तौर पर किया जा रहा था और ये इमारतें NDPS एक्ट के मामलों में शामिल लोगों से जुड़ी पाई गईं." गिराई गई इमारतों के बारे में जानकारी देते हुए प्रवक्ता ने बताया कि ऐसी ही एक इमारत, 'कश्मीर रेस्तरां (ढाबा)', गुल मोहम्मद मीर और बशीर अहमद मीर की थी. ये दोनों डोनिपोरा संगम के रहने वाले हैं.

ढावा मालिकों के खिलाफ दर्ज हैं मामले

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, बिजबेहारा पुलिस स्टेशन में गुल मोहम्मद मीर के खिलाफ NDPS एक्ट की धारा 8/20 के तहत प्राथमिकी (FIR नंबर 232/2011) दर्ज है, जबकि बशीर अहमद मीर के खिलाफ  NDPS एक्ट के तहत 2020 और 2024 में दो मामले दर्ज हैं जिसका FIR नंबर 191/2020 और 213/2024 है. गिराई गई दूसरी इमारत 'ताज रेस्तरां (ढाबा)' की थी, जो उसी खसरा नंबर पर बनी थी और डोनिपोरा संगम के निवासी मोहम्मद मकबूल मीर तथा उसके बेटों एजाज़ अहमद और गुलाम मोहिउद्दीन मीर की थी.  उन्होंने अपने बयान में कहा कि ये लोग बिजबेहारा पुलिस स्टेशन में NDPS एक्ट की धारा 8/15, 29 के तहत दर्ज FIR नंबर 188/2021 में शामिल हैं.

अनंतनाग पुलिस अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त 

इसके अलावा, इन दोनों इमारतों के बीच स्थित एक और इमारत है जिसका नाम 'मीर रेस्तरां' के है और यह उनके भाई अम्मा मीर की थी. इसे भी अभियान के दौरान गिरा दिया गया. प्रवक्ता ने बताया कि ये सभी ढांचे सरकारी ज़मीन पर बिना किसी अनुमति के अवैध रूप से बनाए गए थे. ढांचों को गिराने की कार्रवाई पूरी तरह से कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार की गई, जिससे नशीले पदार्थों के तस्करों और अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अनंतनाग पुलिस की प्रतिबद्धता और मजबूत हुई है.

अनंतनाग पुलिस ने नशीले पदार्थों के खतरे के खिलाफ अपनी 'ज़ीरो-टॉलरेंस' (बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने की) नीति को दोहराया है. इसके साथ ही आम जनता से अपील की है कि वे नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों के बारे में जानकारी साझा करके कानून लागू करने वाली एजेंसियों के साथ सहयोग करें.

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Published at : 29 Apr 2026 01:50 PM (IST)
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JAMMU KASHMIR NEWS Anantnag Police
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