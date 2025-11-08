अनंतनाग: मेडिकल कॉलेज से AK-47 मिलने के मामले में एक और गिरफ्तारी, हो सकते हैं बड़े खुलासे

अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज के लॉकर रूम से AK-47 राइफल बरामद होने के मामले में अनंतनाग से दूसरे डॉक्टर को जम्मू और कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया है. इससे पहले J&K पुलिस ने सहारनपुर से एक डॉक्टर को एक अलग मामले में गिरफ्तार किया था, जो बाद में J&K पुलिस के एंटी-टेरर कैंपेन के लिए अहम साबित हुआ.

अनंतनाग से दूसरे मेडिकल डॉक्टर की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने कहा कि यह गिरफ्तारी तो बस शुरुआत है और आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं. अधिकारी ने कहा, "हां, हथियार बरामदगी मामले में अनंतनाग से दूसरे डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लॉकर से AK-47 बरामद हुई थी."

गिरफ्तार किये गए डॉक्टर की पहचान नहीं हुई उजागर

हालांकि, अब तक गिरफ्तार किए गए दूसरे डॉक्टर की पहचान उजागर नहीं की गई है, लेकिन J&K पुलिस के सूत्रों ने बताया कि डॉक्टर पुलवामा जिले के क्वैल इलाके का रहने वाला है. AK-47 राइफल पूर्व सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर अदील अहमद राथर के लॉकर से बरामद हुई, जो अब्दुल मजीद राथर का बेटा है और अनंतनाग के काजीगुंड का रहने वाला है और सरकारी मेडिकल कॉलेज (GMC) में काम कर चुका है.

अदील को J&K पुलिस ने श्रीनगर में जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर चिपकाने के एक अलग मामले में गिरफ्तार किया था, जब जांच के दौरान उसने अनंतनाग मेडिकल कॉलेज में अपनी पोस्टिंग के बारे में बताया था. अदील को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के एक प्राइवेट अस्पताल से गिरफ्तार किया गया था, जहां वह फिलहाल काम कर रहा था.

GMC अनंतनाग में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर था अदील

जम्मू और कश्मीर पुलिस के अनुसार, अदील 24 अक्टूबर, 2024 तक GMC अनंतनाग में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर के तौर पर काम कर रहा था, जिसके बाद वह सहारनपुर चला गया, जहां से श्रीनगर पुलिस उसे कश्मीर ले आई. जांच के दौरान और "पोस्टर चिपकाने के मामले" में उसकी संलिप्तता के और सबूत जुटाने के लिए, श्रीनगर पुलिस ने जॉइंट इंटरोगेशन सेंटर (JIC) अनंतनाग की मदद से मेडिकल कॉलेज में उसके लॉकर की तलाशी ली.

पर्सनल लॉकर से AK-47 बरामद होने के दूसरी गिरफ्तारी

तलाशी के दौरान, अधिकारियों को एक AK-47 राइफल मिली, जिसे कॉलेज परिसर से जब्त कर लिया गया. अधिकारियों के अनुसार, AK-47 राइफल GMC अनंतनाग में डॉ. राथर के पर्सनल लॉकर से मिली और हिरासत में लिए गए डॉक्टर से आगे की पूछताछ के बाद आज दूसरी गिरफ्तारी की गई. जब्त की गई राइफल और दोनों आरोपी अब श्रीनगर पुलिस की हिरासत में हैं और कुछ और चौंकाने वाले खुलासे होने की उम्मीद है.

पुलिस ने बताया है कि राइफल मिलने के बाद शुरुआती FIR में नए आरोप जोड़े गए हैं, जिसमें आर्म्स एक्ट की धारा 7/25 और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 13, 28, 38 और 39 के तहत आरोप शामिल हैं. जांच एक अहम मोड़ पर है और पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ मॉड्यूल के हालात और उसकी गहरी जड़ों का पता लगाने पर केंद्रित है.

राइफल के सोर्स या यह डॉक्टर के लॉकर में कैसे रखी गई, इस बारे में कोई और जानकारी जारी नहीं की गई है. जांच अभी भी जारी है और किसी भी आगे के लिंक का पता लगाया जा रहा है. कुछ दिन पहले, श्रीनगर में कई जगहों पर जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर दिखे थे. इन पोस्टरों पर आतंकी समूह के समर्थन में संदेश लिखे थे. जिसके बाद पुलिस ने 28 अक्टूबर को अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया.

सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को अहम सुराग

जांच के दौरान, आस-पास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई. एक वीडियो में डॉ. आदिल अहमद पोस्टर लगाते हुए दिखे. इस सबूत के आधार पर, पुलिस ने उन्हें मुख्य संदिग्ध के रूप में पहचाना. उसकी पहचान करने के बाद, श्रीनगर पुलिस अनंतनाग स्थित उसके पैतृक गांव गई और उसके परिवार के सदस्यों से पूछताछ की. उसके मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रैक की गई, जिससे पता चला कि वह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में था.

गुरुवार को, श्रीनगर से एक पुलिस टीम सहारनपुर पहुंची और एसएसपी आशीष तिवारी से मिली. जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद, टीम ने स्थानीय पुलिस और एसओजी (स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप) के साथ मिलकर अंबाला रोड स्थित एक प्राइवेट अस्पताल से डॉ. आदिल को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद, आरोपी डॉक्टर को सहारनपुर के सदर बाजार पुलिस स्टेशन ले जाया गया. बाद में, अदालत ने ट्रांजिट रिमांड दे दी, जिससे श्रीनगर पुलिस उसे आगे की पूछताछ के लिए वापस ले जा सकी.

सहारनपुर पुलिस अधिकारियों के अनुसार, डॉ. आदिल के खिलाफ सहारनपुर में कोई पिछला मामला दर्ज नहीं है. श्रीनगर पुलिस ने मौजूदा मामले की जानकारी शेयर की और अपनी FIR के तहत आरोपी को हिरासत में ले लिया. जांच में यह भी पता चला कि डॉ. आदिल ने सहारनपुर के कई अस्पतालों में काम किया था. उन्होंने हाल ही में उसी शहर की एक महिला डॉक्टर से शादी की थी.