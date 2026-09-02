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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirकश्मीर के अनंतनाग में पहाड़ से कार पर गिरा भारी पत्थर, पर्यटक की मौत

कश्मीर के अनंतनाग में पहाड़ से कार पर गिरा भारी पत्थर, पर्यटक की मौत

जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में एक कार दुर्घटना का शिकार हो गई. दरअसल एक पहाड़ी से कार पर पत्थर गिरने से ड्राइवर की मौत हो गई है. इस घटना के बाद पुलिस को सूचना दी गई.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 02 Sep 2026 08:30 PM (IST)
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दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के मट्टन इलाके में, पहाड़ी से लुढ़ककर आए एक भारी पत्थर की चपेट में आने से ओडिशा के एक 55 वर्षीय पर्यटक की मौत हो गई. वह जिस गाड़ी में यात्रा कर रहे थे, पत्थर उसी पर गिरा. यह घटना पहलगाम इलाके में भारी बारिश और बादल फटने से आई अचानक बाढ़ के एक दिन बाद हुई. 

घटना को देखकर कयास लगाए जा रहे हैं कि बारिश की वजह से पहाड़ी पर मौजूद पत्थर ढीला हो गया और नीचे गिरकर दुर्घटना का कारण बना. ड्राइवर समेत सात लोगों को ले जा रही पर्यटक गाड़ी पहलगाम से आ रही थी, तभी बुमजू मट्टन के पास उस पर भारी पत्थर गिरा.

इस घटना में पर्यटक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे तुरंत सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल (GMC) अनंतनाग ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई. 

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अधिकारियों ने दी घटना की यह जानकारी

अधिकारियों ने बताया कि यह घटना आज KP रोड पर बुमजू मट्टन में हुई. बुमजू श्राइन के पास पहाड़ी से अचानक एक भारी पत्थर (संभवतः भारी बारिश के कारण ढीला हुआ) लुढ़ककर नीचे आया और JK01AT-8081 नंबर वाली इनोवा गाड़ी से टकरा गया.

गाड़ी को बारामूला के पट्टन निवासी आरिफ दिलावर खान चला रहे थे और उसमें छह पर्यटक पहलगाम से अनंतनाग की ओर जा रहे थे. गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन बाकी किसी भी यात्री को चोट नहीं आई.

आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस

मृतक पर्यटक की पहचान ओडिशा के गंजाम निवासी 55 वर्षीय आर. हिमांशु प्रसाद राव के रूप में हुई है. घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई जिसके बाद पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए भेज दिया है. वहीं पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर भी हालातों का जायजा लिया. इस दौरान पुलिस ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है.

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Published at : 02 Sep 2026 08:30 PM (IST)
Tags :
Anantnag News Jammu Kashmir Police JAMMU KASHMIR NEWS
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