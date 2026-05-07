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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirजम्मू-कश्मीर: अमरसिंह कॉलेज के HoD को हटाने के आदेश, छात्रों के भारी विरोध के बाद आया फैसला

जम्मू-कश्मीर: अमरसिंह कॉलेज के HoD को हटाने के आदेश, छात्रों के भारी विरोध के बाद आया फैसला

Jammu Kashmir News: यह फैसला तब लिया गया जब छात्रों ने कॉलेज के अंदर प्रोफेसर के खिलाफ प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारी छात्रों ने आरोप लगाया कि एक छात्रा ने कॉलेज प्रशासन से उत्पीड़न की शिकायत की थी.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 07 May 2026 09:57 PM (IST)
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जम्मू और कश्मीर सरकार ने छात्रों के भारी विरोध के बाद अमर सिंह कॉलेज में मीडिया स्टडीज विभाग के प्रमुख (HoD) को हटाने का आदेश दिया है. यह फैसला तब लिया गया जब छात्रों ने कॉलेज परिसर के अंदर प्रोफेसर के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया.

प्रदर्शनकारी छात्रों ने आरोप लगाया कि एक छात्रा ने कॉलेज प्रशासन से उत्पीड़न की शिकायत की थी, जिसमें उसने दावा किया था कि आरोपी पिछले चार महीनों से उसे परेशान कर रहा था. जिसके बाद प्रशासन की ओर से यह फैसला ले लिया गया है.

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अधिकारियों ने दी यह जानकारी

अधिकारियों ने बताया कि मीडिया स्टडीज विभाग के HoD डॉ. परवेज अहमद लोन को जांच का नतीजा आने तक, विभाग के सभी शैक्षणिक मामलों से तत्काल प्रभाव से अलग कर दिया गया है. अमर सिंह कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा जारी एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, यह कार्रवाई कॉलेज परिसर में एक छात्रा के कथित उत्पीड़न को लेकर छात्रों द्वारा किए गए प्रदर्शन के जवाब में की गई.

प्रिंसिपल ने आदेश में क्या कहा?

आदेश में कहा गया है कि एक छात्रा के कथित उत्पीड़न के संबंध में कॉलेज के छात्रों द्वारा किए गए प्रदर्शन के जवाब में मीडिया स्टडीज विभाग के HoD डॉ. परवेज अहमद लोन को, जांच का नतीजा आने तक विभाग के सभी शैक्षणिक मामलों से तत्काल प्रभाव से अलग किया जाता है.

आदेश में आगे कहा गया कि कॉलेज के प्रॉक्टोरियल बोर्ड को इस मामले में निष्पक्ष और समय-सीमा के भीतर जांच करने का काम सौंपा गया है, और उन्हें दो दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया है. इस बीच, आदेश में यह भी जोड़ा गया कि जांच पूरी होने तक मीडिया स्टडीज विभाग के मामलों की देखरेख का काम प्रोफेसर नुसरत सैयद को सौंपा गया है.

फिलहाल इस मामले के तूल पकड़ने के बाद कॉलेज प्रशासन हरकत में आया. छात्रों द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने यह फैसला लिया है. साथ ही मामले की जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं.

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Published at : 07 May 2026 09:56 PM (IST)
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Srinagar News JAMMU KASHMIR NEWS
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