Watch: जम्मू-कश्मीर के राजौरी में हादसा, मिनी बस पलटने से बच्चों समेत 28 लोग घायल

Rajouri Accident News: बस राजौरी शहर जा रही थी, तभी चालक ने इसपर से नियंत्रण खो दिया, जिस वजह से थंडीकस्सी के निकट यह दुर्घटना हुई. इसमें ज्यादातर बच्चों समेत 28 लोग घायल हो गए.
जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में मंगलवार (4 नवंबर) को एक मिनी बस के हाईवे पर पलट जाने से कम से कम 28 लोग जख्मी हो गए. अधिकारियों ने बताया कि हादसे में घायलों में ज्यादातर छात्र हैं.
अधिकारियों ने बताया कि बस राजौरी शहर जा रही थी, तभी चालक ने इसपर से नियंत्रण खो दिया, जिस वजह से थंडीकस्सी के निकट यह दुर्घटना हुई.
अस्पताल में किया गया भर्ती
बचाव दल तुरंत हरकत में आए और 26 छात्रों सहित 28 घायलों को राजौरी के सरकारी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) से संबद्ध अस्पताल पहुंचाया.
जीएमसी अस्पताल जम्मू रेफर किए गए बच्चे
अधिकारियों ने बताया कि गंभीर रूप से घायल दो छात्रों - 15 वर्षीय अलीजा और 11 वर्षीय साकिब को बाद में जीएमसी अस्पताल जम्मू रेफर कर दिया गया.
