जम्मू-कश्मीर में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 42 IAS समेत 49 अफसरों के तबादले

जम्मू-कश्मीर में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है. उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार (07 अक्टूबर) को 42 आईएएस अधिकारियों समेत 49 अधिकारियों के तबादले और नियुक्ति के आदेश दिए. इनमें जम्मू के मंडलायुक्त और आठ जिलों के उपायुक्त भी हैं. सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के आदेश के अनुसार, 2013 बैच के आईएएस अधिकारी विकास कुंडल को रमेश कुमार की जगह जम्मू का मंडलायुक्त नियुक्त किया गया है.

कुंडल जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष पद से ट्रांसफर किए गए हैं और उन्हें जम्मू महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है.

रमेश कुमार पंचायती राज विभाग के सचिव नियुक्त

रमेश कुमार को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है. वह नयी दिल्ली में जम्मू-कश्मीर सरकार के स्थानिक आयुक्त बने रहेंगे और संस्कृति विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे. जिला स्तर पर राकेश मिन्हास की जगह मिंगा शेरपा को जम्मू का उपायुक्त नियुक्त किया गया है.

जम्मू-कश्मीर में कई जिलों के DC बदले

देवांश यादव को राजौरी, अभिषेक शर्मा को कुपवाड़ा, जतिन किशोर को बडगाम, श्रेया सिंघल को गांदरबल, रूपेश कुमार को सांबा, अनंत द्विवेदी को उधमपुर और कुलदीप कृष्ण सिधा को पुलवामा का उपायुक्त बनाया गया है. चरनदीप सिंह को शोपियां का उपायुक्त नियुक्त किया गया है. आदेश के अनुसार, बडगाम के उपायुक्त अथर आमिर उल शफी खान को जम्मू-कश्मीर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का प्रबंध निदेशक बनाया गया है, जबकि बशारत कयूम को श्रीनगर नगर निगम का आयुक्त नियुक्त किया गया है.

आयुषी सूदन को जम्मू नगर निगम का आयुक्त बनाया गया

आयुषी सूदन को जम्मू नगर निगम का आयुक्त बनाया गया है. वरिष्ठ स्तर पर शालीन काबरा को राजस्व विभाग के प्रशासनिक सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. आशीष चंद्र वर्मा को कृषि उत्पादन विभाग का वित्तीय आयुक्त (अतिरिक्त मुख्य सचिव) नियुक्त किया गया है और सौगत बिस्वास को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग का आयुक्त सचिव बनाया गया है.

राहुल यादव को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का प्रशासनिक सचिव और ओवैस अहमद को योजना, विकास एवं निगरानी विभाग का प्रशासनिक सचिव नियुक्त किया गया है. आर. एलिस वाज को परिवहन विभाग का आयुक्त सचिव बनाया गया है.

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