जम्मू में बर्थडे पर चेहरे पर केक लगाने से भड़का दोस्त, युवक की हत्या

जम्मू में बर्थडे के मौके पर मुंह पर केक लगाने से नाराज दोस्त ने अपने दोस्त की हत्या कर दी. इस हत्याकांड से पूरे इलाके में सनसनी फैल गयी. मामला जम्मू के बाहरी क्षेत्र जानीपुर का है.हत्या के बाद आरोपी अपने साथियों के साथ फरार हो गया. उधर परिजनों में कोहराम मच गया है.

सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम को भेज मामले की जांच शुरू कर दी है. अभी तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं. इस मामले में परिजनों ने सख्त कार्रवाई की मांग की है.

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क्या है पूरा मामला ?

जयपुर के थाना क्षेत्र के अंतर्गत पढ़ने वाले लोअर रूप नगर में वीरवार देर रात सड़क किनारे कर खड़ी कर कुछ लोग बर्थडे मना रहे थे. इन दोस्तों सड़क किनारे कर खड़ी कर उसके बोनट पर केक रखा और फिर बर्थडे मनाने की तैयारी शुरू हुई. जब कर के बोनट पर रख केक को काटा गया तो एक दोस्त ने बर्थडे बॉय के चेहरे पर केक लगा दिया.

अपने चेहरे पर केक लगाने से बर्थडे पर गुस्से में आ गया और तुरंत यह बर्थडे पार्टी पहले बहस और फिर खूनी संघर्ष में बदल गई. अपने चेहरे पर केक लगने से गुस्सा है बर्थडे बॉय ने गाड़ी में से तेजदार हथियार निकाल और फिर अपने दोस्त पर हमला कर दिया.

मृतक की पहचान पवन कुमार के रूप में हुई

इस हमले में तेजदार हमले से घायल हुए दोस्त की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि हमला करने वाला बर्थडे बॉय अपने दो अन्य दोस्तों के साथ मौके से फरार हो गया. पुलिस के मुताबिक मृत्यु की पहचान 36 साल के पवन कुमार के रूप में हुई है जो जम्मू के सांबा से लेकर रहने वाला है. जबकि हमला करने वाले बर्थडे बॉय की पहचान नीरज के रूप में हुई है जो जम्मू का ही रहने वाला है.



सूत्रों ने बताया कि पवन नीरज और उनके दो अन्य दोस्त जन्मदिन का केक काटने के लिए एक गाड़ी में सवार हो गए और फिर जानीपुर पहुंचे. यहां पहुंच कर गाड़ी सड़क किनारे खड़ी कर चारों दोस्त पार्टी करने में जुट गए. पार्टी के दौरान ही नीरज की पवन से पहले कहा सुनी हुई और फिर धक्का मुक्की शुरू हो गई. ऐसी धक्का मुख के बीच गुस्से में आकर नीरज ने पवन पर तेजदार हथियार से हमला कर दिया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया. गंभीर रूप से घायल पवन को अस्पताल पहुंचाया गया जहां उसे मृत घोषित किया गया. वहीं पुलिस ने अभी आरोपित की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.

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