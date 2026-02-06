महबूबा मुफ्ती का सरकार पर बड़ा आरोप, 'धर्म का असर शिक्षा पर, नाम देखकर कॉलेजों के फंड में कटौती'

जम्मू-कश्मीर की सियासत में एक बार फिर शिक्षा और धर्म को लेकर बहस तेज हो गई है. पीडीपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने मौजूदा सरकार पर धार्मिक आधार पर शैक्षणिक संस्थानों के साथ भेदभाव करने का गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी (BGSBU) के साथ लगातार और जानबूझकर फंड में कटौती की जा रही है. जिससे यूनिवर्सिटी को गंभीर नुकसान हो रहा है.

पीर पंजाल इलाके के राजौरी जिले में मौजूद बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी को J&K सरकार ने 2002 में एक स्टेट यूनिवर्सिटी के तौर पर बनाया था. यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने इसे रजिस्टर किया था और इसके अलग-अलग फैकल्टी में 2500 से ज्यादा स्टूडेंट पढ़ते हैं. लेकिन महबूबा मुफ्ती ने चेतावनी दी कि इंस्टीट्यूशन को सिस्टमैटिक तरीके से नजरअंदाज करके मैनेज्ड गिरावट की ओर धकेला जा रहा है. उन्होंने कहा कि पिछले पांच सालों में UT एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा दिए गए फंड में सिस्टमैटिक कमी के कारण इसके वजूद पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है.

BGSBU की फंडिंग में आई चिंताजनक गिरावट- महबूबा मुफ्ती

महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जिसे पीर पंजाल में हायर एजुकेशन की एक रोशनी और सामाजिक और आर्थिक बदलाव लाने वाला माना गया था, उसे अब इंस्टीट्यूशनल तौर पर छोड़ दिया जा रहा है. BGSBU में कैपिटल इन्फ्यूजन के ऑफिशियल आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले कुछ सालों में फंडिंग में चिंताजनक गिरावट आई है.

2019-20 में फंडिंग 562.50 लाख रुपये थी, जो 2020-21 में बढ़कर 848.43 लाख रुपये और 2021-22 में 703.88 लाख रुपये हो गई. फिर 2022-23 में यह तेजी से घटकर 422.98 लाख रुपये, 2023-24 में 183.11 लाख रुपये और 2024-25 में चौंकाने वाली कम 44.00 लाख रुपये रह गई. उन्होंने कहा कि 2025-26 में 187.00 लाख रुपये की मामूली बढ़ोतरी, सालों की कम फंडिंग से हुए नुकसान को ठीक करने के लिए बहुत कम है.

फंड की कमी से खोखला हो रहा यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर-महबूबा मुफ्ती

महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि ये आंकड़े अनदेखी का एक चौंकाने वाला पैटर्न दिखाते हैं. कैपिटल इन्फ्यूजन जो 2020-22 के दौरान 700-800 लाख रुपये को पार कर गया था. उसे 2024-25 में घटाकर सिर्फ 44 लाख रुपये कर दिया गया है. यह बजट की समझदारी नहीं है. यह जानबूझकर इंस्टीट्यूशनल को छोड़ना है.

महबूबा मुफ्ती ने याद दिलाया कि BGSBU को पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने अच्छी क्वालिटी की हायर एजुकेशन तक पहुंच के जरिए ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर पड़े और स्ट्रेटेजिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र को ऊपर उठाने के लिए स्थापित किया था. उन्होंने कहा कि फंड में बार-बार कटौती यूनिवर्सिटी की एकेडमिक क्षमता, रिसर्च इकोसिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार खोखला कर रही है. अनदेखी करके इंस्टीट्यूशन को कमजोर करना उतना ही नुकसानदायक है जितना उन्हें बंद करना.

एक पिछड़े इलाके को ऊपर उठाने के लिए की गई थी BGSBU की स्थापना- महबूबा मुफ्ती

PDP चीफ ने जम्मू और कश्मीर सरकार से इस लगातार कमी को तुरंत स्वीकार करने और आने वाले बजट में इस ट्रेंड को बदलने की अपील की और चेतावनी दी कि लगातार अनदेखी पीर पंजाल के सबसे महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन में से एक को ऐसा नुकसान पहुंचा सकती है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती. महबूबा मुफ्ती ने X पर एक पोस्ट में कहा कि BGSBU की स्थापना एक पिछड़े इलाके को ऊपर उठाने के लिए की गई थी. इसे फंड से वंचित रखना उस विजन के साथ धोखा है और इसे तुरंत ठीक किया जाना चाहिए.

