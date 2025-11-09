छत्तीसगढ़ पहुंचे जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, CM विष्णुदेव साय से की मुलाकात

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं. इस दौरान एलजी मनोज सिन्हा ने शनिवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की. इसकी जानकारी छत्तीसगढ़ सीएमओ ने अपने एक्स पर दी.

छत्तीसगढ़ सीएमओ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि छत्तीसगढ़ प्रवास पर आए जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से छत्तीसगढ़ प्रवास पर आए जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मुख्यमंत्री निवास कार्यालय, रायपुर में सौजन्य भेंट की और मुख्यमंत्री साय को माता वैष्णो देवी का पवित्र प्रसाद भेंट किया.

बस्तर आर्ट का प्रतीक चिन्ह भेंट

उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का छत्तीसगढ़ में स्वागत करते हुए उन्हें बस्तर आर्ट का प्रतीक चिन्ह भेंट किया. छत्तीसगढ़ सीएमओ ने सीएम और एलजी की मुलाकात की तस्वीर भी शेयर की है.

सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर जोर

बता दें कि इससे पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू जिले के मढ़ उप-मंडल में वार्षिक झिड़ी मेले का उद्घाटन करते हुए सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर जोर दिया था. उन्होंने कहा था कि तेज आर्थिक विकास के लिए सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण अत्यंत जरूरी है. उपराज्यपाल ने कहा कि सांस्कृतिक परंपराओं, कलाओं, शिल्पों और रीति-रिवाजों को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने में सांस्कृतिक-आध्यात्मिक कार्यक्रम और कौशल विकास में सक्रिय भागीदारी एक माध्यम बन सकती है.