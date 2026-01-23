जम्मू-कश्मीर में रोपड़ का जवान शहीद, रिटायर्ड फौजी का था इकलौता बेटा, 1 मार्च को होनी थी शादी

Jammu and Kashmir News: जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में ड्यूटी के दौरान एक भयानक सड़क हादसे में भारतीय सेना के 10 जवान शहीद हो गए, जबकि अन्य सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए. यह हादसा उस समय हुआ जब भारतीय सेना का एक वाहन भद्रवाह से खनई टॉप की ओर जा रहा था. पहाड़ी इलाके में वाहन अचानक बेकाबू होकर लगभग 200 फीट गहरी खाई में गिर गया.

इस दर्दनाक हादसे में शहीद होने वाले जवानों में पंजाब के ब्लॉक नूरपुर बेदी के गांव चनौली निवासी 23 साल की जवान जोबनप्रीत सिंह भी शामिल हैं. जोबनप्रीत सिंह पूर्व सैनिक बलवीर सिंह के इकलौते बेटा थे. वह सितंबर 2019 में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे और 8 कैवलरी, आर्मड यूनिट (4 आरआर) में तैनात थे.

अगले महीने होनी थी शादी

शहीद जवान की शादी की तारीख अगला 1 मार्च निर्धारित थी. परिवार ने शादी की सारी तैयारियां पूरी कर ली थीं और खरीदारी भी कर ली गई थी. लेकिन शादी से पहले ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया. शहादत की खबर मिलने पर गांव चनौली, नूरपुर बेदी और आसपास के इलाकों में शोक की लहर दौड़ गई.

दो दिन पहले बेटे से हुई थी बात- पिता

शहीद जवान के पिता बलवीर सिंह ने मीडिया से बात करते हुए भावुक होकर बताया कि उनके बेटा से आखिरी बार दो दिन पहले बात हुई थी. बेटा ने फोन पर कहा था कि वह एक ऑपरेशन पर जा रहा है और वापस आकर बात करेगा. इसके बाद उन्हें यह दुखद खबर मिली कि उनका बेटा शहीद हो गया.

पिता ने बताया कि उनका बेटा 72 घंटों के ऑपरेशन पर गया था. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर तबादला पक्का था तो उसे 6 महीने क्यों रोका गया. उन्होंने मीडिया और अधिकारियों के सामने हाथ जोड़कर अपील की कि इस मामले की गंभीरता से जांच की जाए, ताकि भविष्य में किसी और मां का लाडला इस तरह शहीद न हो.

भावुक पिता ने कहा, “मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मैं तो पूरी तरह टूट गया हूं. मेरा इकलौता बेटा देश के लिए शहीद हो गया. मेरी सिर्फ यही इच्छा है कि मेरी तरह किसी और परिवार को यह दर्द न सहना पड़े.” शहीद जोबनप्रीत सिंह की शहादत ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया है. हर एक पंजाबी की आंख नम है और दिल से इस बेटा को सलाम कर रहा है.