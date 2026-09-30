जम्मू कश्मीरः विधानसभा कार्यवाही अनिश्चकाल के लिए स्थगित, अध्यक्ष बोले- 'मैं किसी पार्टी...'

जम्मू-कश्मीर विधानसभा की कार्यवाही बुधवार को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई. विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर ने सदस्यों को उनकी भागीदारी के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि पीठासीन अधिकारी के तौर पर उनकी ज़िम्मेदारी है कि वे विधायकों को जनहित के मुद्दे उठाने और जिन लोगों का वे प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी उम्मीदों को सामने लाने में मदद करें.

राथर ने कहा, "मैं उन सभी का आभारी हूं जिन्होंने यहां अपनी बात रखी. पीठासीन अधिकारी के तौर पर, मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं उन लोगों की उम्मीदों को उठाने में आपकी मदद करूं जिन्होंने आपको यहां भेजा है." उन्होंने बताया कि इस सत्र में 21 सितंबर से 30 सितंबर, 2026 तक 7 कामकाजी बैठकें हुईं, जिनमें विधायी कामकाज के लिए कुल 25 घंटे और 25 मिनट का समय लगा. विधानसभा ने सफलतापूर्वक 5 सरकारी बिल पास किए और 2 प्राइवेट मेंबर प्रस्तावों पर चर्चा की.

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मैं किसी पार्टी से नहीं हूं- अब्दुल रहीम राथर

राथर ने कहा कि उन्होंने राजनीतिक जुड़ाव से ऊपर उठकर सभी सदस्यों को मौका देने की कोशिश की और दोहराया कि वे किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हैं. उन्होंने कहा, "मैंने पार्टी से जुड़े होने के बावजूद सभी को मौका देने की कोशिश की है और मैं फिर से कहता हूं कि मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हूं."

अपने निर्वाचन क्षेत्र के मुद्दे उठाने का मिलेगा मौका- अध्यक्ष

यह मानते हुए कि सत्र छोटा था, अध्यक्ष ने कहा कि लंबी बैठकों से सदस्यों को बहस में भाग लेने और अपने निर्वाचन क्षेत्र के मुद्दे उठाने का ज़्यादा मौका मिलेगा. उन्होंने कहा, "लंबे सत्रों से मुझे और उन लोगों को भी मदद मिलेगी जो उन लोगों की ओर से चर्चा में भाग लेना चाहते हैं जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं."

राथर ने सीमित बैठकों के दौरान हर सदस्य को मौका देने में आने वाली मुश्किलों को माना और विधायकों से अपील की कि वे चेयर (अध्यक्ष) के सामने आने वाली चुनौतियों को समझें. हंगामे और तीखी बहस का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं दुनिया भर की विधानसभाओं में आम हैं, लेकिन उन्होंने सदस्यों से अपील की कि वे अपनी बात ज़्यादा रचनात्मक तरीके से रखें.

विपक्ष की भी होती हैं मजबूरियां- अब्दुल रहीम राथर

उन्होंने कहा कि विपक्ष की भी अपनी मजबूरियां होती हैं, जिनका ध्यान रखा जाना चाहिए. राथर ने कहा, "मैं उन्हें मार्शल से बाहर भी करवा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया. मुझे धैर्य रखना होगा." अध्यक्ष ने विधायकों की कोशिशों की तारीफ़ की और कहा कि लोगों ने ऐसे नेताओं को चुना है जो "समाज के बेहतरीन लोग" हैं.

उन्होंने सदस्यों से यह भी अपील की कि अगर सदन में उठाए गए किसी काम या दिए गए आश्वासन पर अमल नहीं हो रहा है, तो वे इस बारे में उन्हें ज़रूर बताएं. राथर ने मंत्रियों की परिषद के काम की तारीफ़ करते हुए कहा कि कई विभागों को संभालना आसान नहीं है और उनकी कोशिशें तारीफ़ के काबिल हैं.

विधानसभा अध्यक्ष ने की सीएम अब्दुल्ला की तारीफ

विपक्ष के नेता सुनील शर्मा की स्कूली शिक्षा पर की गई टिप्पणी का ज़िक्र करते हुए, राथर ने उनसे इस मामले को सकारात्मक रूप से लेने का आग्रह किया और कहा कि वे युवा हैं और उनका भविष्य लंबा है. राथर ने कहा, "वे मेरे प्रिय हैं और उनसे बहुत उम्मीदें हैं," साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि युवाओं को भी अपने नेताओं से उम्मीदें होती हैं. राथर ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की नियमित उपस्थिति और कार्यवाही में भाग लेने के लिए भी उनकी तारीफ़ की.

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नियमित रूप से सत्र में शामिल हुए, मुद्दों का खुद जवाब दिया और ठोस काम की तैयारी के साथ आए, जिससे सदन के कामकाज में मदद मिली. राथर ने कहा कि उमर समापन कार्यवाही में भी शामिल होना चाहते थे, लेकिन उनके कुछ आधिकारिक काम थे. स्पीकर ने कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में विधानसभा कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों, PHE, PDD और अन्य संबंधित विभागों की कोशिशों की भी सराहना की.

विस अध्यक्ष ने की प्रेस और मीडिया की तारीफ

उन्होंने विशेष रूप से प्रेस और मीडिया की तारीफ़ की और उन्हें लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ और विधानसभा व जनता के बीच एक अहम कड़ी बताया. राथर ने कहा, "प्रेस और मीडिया लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ और हमारे लिए एक अहम हिस्सा हैं," साथ ही उन्होंने कहा कि पत्रकार लोगों के मुद्दों को उजागर करते हैं और जनता को विधानसभा की कार्यवाही के बारे में जानकारी देते हैं.

उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान मीडिया की भूमिका संवेदनशील होती है और कभी-कभी गलत व्यवहार के बावजूद उनके समग्र योगदान को स्वीकार किया. राथर ने सीमित संख्या के बावजूद कार्यवाही का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने के लिए विधानसभा कर्मचारियों की भी तारीफ़ की.

विधानसभा कर्मचारियों की तारीफ

उन्होंने कहा, "विधानसभा कर्मचारी, संख्या में कम होने के बावजूद, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं. हो सकता है कि वे 100 प्रतिशत काम न कर पाएं, लेकिन वे अपना काम करते हैं. वे तारीफ़ के काबिल हैं." विधानसभा कर्मचारियों की मांगों पर राथर ने कहा कि अधिकारी पदोन्नति और सेवा से जुड़े अन्य मुद्दों पर काम कर रहे हैं.

जम्मू-कश्मीर विधानसभा का 2026 का शरदकालीन सत्र श्रीनगर में 21 सितंबर से 30 सितंबर तक आयोजित किया गया और यह सात दिनों तक चला. इसके बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी, जिससे शरदकालीन सत्र औपचारिक रूप से समाप्त हो गया.

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