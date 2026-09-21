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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirजम्मू-कश्मीर विधानसभा में हंगामा, BJP विधायकों का जोरदार प्रदर्शन

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में हंगामा, BJP विधायकों का जोरदार प्रदर्शन

जम्मू-कश्मीर विधानसभा का ऑटम सेशन हंगामे के साथ शुरू हुआ. BJP विधायकों ने बिजली दरों, NHM कर्मचारियों और डेली वेजर्स के मुद्दे पर प्रदर्शन किया.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 21 Sep 2026 01:27 PM (IST)
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जम्मू-कश्मीर विधानसभा का ऑटम सेशन सोमवार (21 सितंबर) को हंगामे के साथ शुरू हुआ. सदन की कार्यवाही शुरू होते ही भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने बिजली की बढ़ी दरों, नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन और दिहाड़ी मजदूरों को रेगुलर करने की मांग को लेकर जोरदार विरोध किया. इस दौरान BJP विधायक हाथों में प्लेकार्ड लेकर सदन के वेल में पहुंच गए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

श्रद्धांजलि सभा खत्म होते ही BJP के विधायक अपनी सीटों से खड़े हो गए. उन्होंने दिहाड़ी मजदूरों और NHM कर्मचारियों के साथ इंसाफ करने की मांग उठाई. साथ ही जम्मू-कश्मीर में बिजली की सप्लाई और बढ़ी हुई दरों को लेकर भी सरकार को घेरा.

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BJP विधायकों ने "जो सरकार न दे सके बिजली-पानी, वह सरकार नाकामी", "इंसाफ करो, डेली-वेजर्स के साथ" और "इंसाफ करो, NHM कर्मचारियों के साथ" जैसे नारे लगाए. लगातार नारेबाजी के चलते सदन की कार्यवाही प्रभावित हुई.

हाथों में प्लेकार्ड लेकर वेल में पहुंचे विधायक

विरोध कर रहे BJP विधायकों के हाथों में प्लेकार्ड थे. उन्होंने "भारत माता की जय" और "वंदे मातरम" के नारे भी लगाए. हालांकि हंगामे के बीच मंत्री दूसरे विधायकों के सवालों का जवाब देते रहे.

BJP के विरोध का जवाब कांग्रेस विधायकों इरफान हाफिज लोन और इफ्तिखार अहमद ने भी दिया. हालांकि सदन में लगातार हो रहे शोर के कारण उनकी बातें साफ तौर पर नहीं सुनी जा सकीं. इसी दौरान कांग्रेस और BJP सदस्यों के बीच हल्की धक्का मुक्की भी हुई. मार्शल ने बीच में आकर स्थिति को ज्यादा गंभीर होने से रोक दिया.

BJP विधायक वेल में धरने पर बैठे

CPI(M) नेता मुहम्मद यूसुफ तारिगामी जैसे ही BJP विधायकों के विरोध का जवाब देने के लिए खड़े हुए, कई BJP विधायक सदन के बीचों बीच वेल में पहुंच गए. यहां उन्होंने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी. BJP विधायक वेल में ही धरने पर बैठ गए और दो घंटे से ज्यादा समय तक नारे लगाते रहे.

इसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के विधायक भी विरोध में शामिल हो गए. NC विधायकों ने जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर नारेबाजी की.

स्पीकर ने कई बार सीटों पर लौटने को कहा

हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर ने विरोध कर रहे विधायकों से बार बार अपनी सीटों पर लौटने की अपील की. उन्होंने कहा, "अपनी सीटों पर जाइए," लेकिन BJP विधायक वेल में ही बैठे रहे और नारेबाजी जारी रखी. स्पीकर ने कार्रवाई की चेतावनी भी दी.

NC विधायक नजीर गुरेजी ने BJP नेताओं पर अपनी नाकामी छिपाने के लिए सदन का समय बर्बाद करने का आरोप लगाया. उन्होंने स्पीकर से कहा, "उन्हें यहां के बजाय दिल्ली में विरोध करना चाहिए."

डिप्टी सीएम ने BJP पर लगाया आरोप

डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी ने BJP पर आरोप लगाया कि वह सरकार को जम्मू-कश्मीर के लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं करने देना चाहती. उन्होंने कहा, "अगर वे J&K के लोगों के प्रति ईमानदार हैं, तो उन्हें सरकार के जवाब सुनने चाहिए. सरकार जवाब देने के लिए तैयार है."

गुरेज में 'तंत्र इन साइलेंस' पर पर्यटन विभाग ने दी सफाई, बोला- कोई अनुमति नहीं

हंगामे के बीच ग्रामीण विकास मंत्री जावेद डार ने सहकारी कानून में संशोधन से जुड़ा बिल पेश किया. इसके अलावा जस्टिस रिटायर्ड हसनैन मसूदी ने जल जीवन मिशन से जुड़ी जांच रिपोर्ट सदन में रखी. इसके बाद स्पीकर ने विधानसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी. अब विधानसभा सत्र के दूसरे दिन मंगलवार सुबह 10 बजे फिर से बैठेगी.

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Published at : 21 Sep 2026 01:27 PM (IST)
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