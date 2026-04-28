AAP विधायक मेहराज मलिक जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट से राहत, PSA के तहत हिरासत रद्द

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट (Jammu and Kashmir and Ladakh high court) ने आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक मेहराज मलिक (AAP MLA Maharaj Malik) की पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) के तहत हिरासत को रद्द कर दिया है. इससे विधायक को बड़ी राहत मिली है, जिन्हें पिछले साल सितंबर से ही एहतियाती हिरासत में रखा गया था.

विधायक मेहराज मलिक की तरफ से पेश हुए वकील अप्पू सिंह ने बताया कि कोर्ट ने मलिक द्वारा अपनी हिरासत को चुनौती देते हुए दायर की गई 'बंदी प्रत्यक्षीकरण' (habeas corpus) याचिका पर सुनवाई के बाद, जम्मू-कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जारी हिरासत आदेश को रद्द कर दिया.

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विस्तृत आदेश का अभी है इंतजार- वकील

विधायक मेहराज मलिक की तरफ से पेश हुए वकील अप्पू सिंह ने बताया कि विस्तृत आदेश का अभी इंतज़ार है, क्योंकि यह फैसला आज खुली अदालत में सुनाया गया.आपको बता दें कि विधायक मेहराज मलिक, जो डोडा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और AAP की जम्मू-कश्मीर इकाई के प्रमुख भी हैं.

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AAP विधायक को क्यों लिया गया था हिरासत में?

डोडा विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के विधायक मेहराज मलिक को पिछले साल 8 सितंबर 2025 को 'सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक गतिविधियों' के आरोपों में हिरासत में लिया गया था. इसके बाद उन्हें कठुआ ज़िला जेल में भेज दिया गया था.

23 फरवरी को अदालत ने सुरक्षित रख लिया था फैसला

बताया गया कि हिरासत को चुनौती देने वाली इस याचिका पर हाई कोर्ट में कई तारीखों पर सुनवाई हुई थी. इस साल 23 फरवरी को, दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. उन्होंने आगे बताया कि अब जब हिरासत आदेश रद्द हो गया है, तो कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद मलिक के हिरासत से रिहा होने की उम्मीद है, बशर्ते कि किसी अन्य मामले में उनकी ज़रूरत न हो.

आप सांसद संजय सिंह ने दी प्रतिक्रिया

राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अदालत के फैसले पर कहा कि, "229 दिनों तक जेल की यातना सहने के बाद बहादुर नेता मेहराज मलिक के ऊपर लगाया गया PSA क़ानून J & K हाईकोर्ट ने पूरी तरह रद्द कर दिया." उन्होंने कहा कि “जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से जर्रा-जर्रा गूँज उठेगा इंक़लाब के नारों से”

मनीष सिसोदिया ने किया फैसले का स्वागत

पूर्व सीएम मनीष सिसोदिया ने आप विधायक मेहराज मलिक हिरासत रद्द होने पर कहा कि, "एक बार फिर सत्यमेव जयते JK हाई कोर्ट ने AAP विधायक मेहराज मालिक पर लगाया गया PSA ही क्वैश कर दिया है और उन्हें तुरंत जेल से रिहा करने के आदेश दिए हैं."

उन्होंने कहा कि, "आप नेताओं पर बिना वजह फर्जी मुकदमे लगाने वाली, अहंकारी और तानाशाही भाजपाई सत्ता के गाल पर एक और कानूनी तमाचा. जम्मू-कश्मीर के सभी AAP workers और लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने वाले सभी advocates को बधाई"

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