जम्मू: बाल सुधार गृह से फरार हुए 2 पाकिस्तानी समेत 3 आरोपी, 6 पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज

जम्मू के आरएस पुरा के बाल सुधार गृह से 2 पाकिस्तानियों समेत फरार हुए तीन आरोपियों की तलाश में पुलिस जगह-जगह छापेमारी कर रही है. फिलहाल पुलिस ने इस घटना के बाद आरएस पुरा में तैनात 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है.

16 फरवरी शाम करीब 5 बजे जम्मू के आरएस पुरा इलाके में बने बाल सुधार गृह में जो हुआ, उसने न केवल इस सुधार गृह की सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं, बल्कि इसके साथ ही पुलिस की कार्यशैली पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

बाल सुधार गृह के पिछले हिस्से से मिले आरोपियों को हथियार!

सूत्रों के मुताबिक इस घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आखिर इस बाल सुधार गृह में आरोपियों तक हथियार कैसे पहुंचे. सूत्र बताते हैं कि पुलिस विभाग ने बार-बार प्रदेश के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को इस बाल सुधार गृह की जर्जर इमारत की सुध लेने के लिए लिखा था. एबीपी न्यूज़ के पास आए वीडियो के मुताबिक इस बाल सुधार गृह की इमारत के पिछले हिस्से की हालत खस्ता है. इस बाल सुधार गृह के पिछले हिस्से में जो खिड़कियां बनी हैं, वे टूटी हुई हैं और आशंका जताई जा रही है कि आरोपियों तक हथियार वहीं से पहुंचे हैं.

सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच जारी

सूत्रों ने एबीपी न्यूज़ को बताया है कि इस घटना को अंजाम देने के बाद ये आरोपी बाल सुधार गृह के पास की एक दीवार फांदकर खेतों की तरफ से बिशनाह की ओर भागे. सूत्रों के मुताबिक भागते हुए इन्होंने आरएस पुरा से एक मोटरसाइकिल भी उठाई और वहां से फरार हो गए. इसी बीच इस मामले की जांच कर रही पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला है, जिसमें ये तीनों आरोपी मोटरसाइकिल पर सवार दिख रहे हैं.

पुलिस के मुताबिक जिस जगह इन्होंने मोटरसाइकिल रोकी, वहां पहले से ही इनका एक साथी मौजूद था. वहां पहुंचते ही इन तीनों आरोपियों ने मोटरसाइकिल रोकी और वहां खड़े उनके साथी ने इन्हें हॉटस्पॉट भी दिया. इसके बाद इन लोगों ने वहां से पानी की बोतल खरीदी और वहां से निकल गए. फिलहाल इन सभी आरोपियों को पकड़ने के लिए जम्मू पुलिस प्रदेश के कई इलाकों में छापेमारी कर रही है.