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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and KashmirJ&K में ULC की कश्मीरी पंडितों को ऑनलाइन धमकी, आवासों पर सुरक्षा बढ़ी

J&K में ULC की कश्मीरी पंडितों को ऑनलाइन धमकी, आवासों पर सुरक्षा बढ़ी

जम्मू-कश्मीर में ULC की ओर से ऑनलाइन दी गई नई धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है. इसने खास तौर पर 7,000 से ज्यादा प्रवासी कश्मीरी हिंदू कर्मचारियों को निशाना बनाने की धमकी दी है.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 03 Sep 2026 02:09 PM (IST)
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जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है. यह कदम 'यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल' (ULC) की ओर से ऑनलाइन दी गई नई धमकी के बाद उठाया गया है. ULC, प्रतिबंधित आतंकी संगठन 'लश्कर-ए-तैयबा' (LeT) का एक प्रॉक्सी संगठन है और इसने खास तौर पर 7,000 से ज्यादा प्रवासी कश्मीरी हिंदू कर्मचारियों को निशाना बनाने की धमकी दी है.

लेकिन इस नई धमकी से कुछ घंटे पहले ही, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने आरोप लगाया था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के नेतृत्व वाला प्रशासन घाटी में कश्मीरी पंडितों को धमकियां दिलवा रहा है, ताकि जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को टाला जा सके.

मनोज सिन्हा की सुरक्षा बैठक के बाद आई ULC की नई धमकी

ULC की यह नई धमकी श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सुरक्षा बैठक के कुछ ही घंटों बाद आई है. इस बैठक में सुरक्षा एजेंसियों को कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को मिल रही ऑनलाइन धमकियों को बेअसर करने और अभी भी सक्रिय आतंकी नेटवर्क को निशाना बनाने के खास निर्देश दिए गए थे. धमकी भरे नए पोस्ट में, आतंकी संगठन ULC ने खास तौर पर उस सुरक्षा बैठक का जिक्र किया है.

साथ ही, यह दावा भी किया है कि भारत सरकार 'PM पैकेज' के तहत काम करने वाले लगभग 7,000 कश्मीरी पंडित सरकारी कर्मचारियों को हथियार देकर 'इख्वान' (90 के दशक की 'आतंकवाद-विरोधी फोर्स') की तरह इस्तेमाल करने की योजना बना रही है.इन धमकियों का समय, स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (SIA) और J&K पुलिस की हालिया कार्रवाई से जुड़ा है. इन एजेंसियों ने 1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों की टारगेट-किलिंग (चुनिंदा हत्याओं) के उन मामलों को आधिकारिक तौर पर फिर से खोला है, जो लंबे समय से ठंडे बस्ते में पड़े थे. आतंकी समूहों ने इन कानूनी प्रक्रियाओं के खिलाफ साफ तौर पर चेतावनी दी है.

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'हम आपकी हर हरकत पर नजर रख रहे हैं.'- आतंकी समूह 

आतंकी समूह ने कई पत्र जारी कर कहा है, 'हम आपकी हर हरकत पर नजर रख रहे हैं.' इससे सरकारी कर्मचारियों के संवेदनशील डेटा के लीक होने को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. धमकी भरे इन संदेशों ने भारी चिंता पैदा कर दी है क्योंकि इनमें प्रधानमंत्री के विशेष पुनर्वास पैकेज के तहत काम करने वाले कश्मीरी पंडितों की संवेदनशील निजी जानकारी—जैसे कि उनके मोबाइल नंबर, काम करने की जगह और घर के पते—लीक कर दी गई हैं.

दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में 2 सितंबर को नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला की विवादित टिप्पणियों के बाद यह मामला एक बड़े राजनीतिक विवाद में बदल गया है. अब्दुल्ला ने सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया कि कश्मीरी पंडितों को धमकी भरे पत्र मिलने का हालिया सिलसिला एक प्रशासनिक 'साजिश' है.

राज्य का दर्जा बहाल करने से रोकने के लिए डराया जा रहा

उन्होंने कहा कि जानबूझकर डर का माहौल बनाकर J&K को राज्य का दर्जा बहाल करने की प्रक्रिया को रोकने के लिए ऐसा किया जा रहा है. 'यह एक साजिश है. यह इस इलाके को राज्य का दर्जा न देने और डर का माहौल बनाने की एक चाल है. वे दुनिया भर में घूमकर दावा कर रहे हैं कि यहां शांति बहाल हो गई है और उग्रवाद खत्म हो गया है. तो फिर, यह सब कहां से आ रहा है? उन्हें इसका जवाब देना चाहिए.'

उन्होंने सवाल उठाया कि हिंदू समुदाय के बड़े पुलिस अधिकारियों (जैसे DG, DIG और जिला SP) को ऐसी धमकियां क्यों नहीं मिलतीं, और कहा कि अल्पसंख्यक कर्मचारियों को चुनिंदा तौर पर दी जा रही चेतावनियां शक पैदा करती हैं.

'ये धमकियां कौन दे रहा है? क्या यहां कश्मीरी पंडित नहीं रहते? यहां के अधिकारी—DIG, DG और जिला SP समेत सभी SP—हिंदू हैं. डिप्टी कमिश्नर भी हिंदू हैं. उन्हें धमकियां क्यों नहीं मिल रही हैं? फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि सभी बड़े अधिकारी हिंदू हैं और उन्हें कोई धमकी नहीं मिल रही है.

कश्मीरी पंडित के लिए बने ट्रांजिट आवासों पर गश्त बढ़ांने के निर्देश

'सवाल यह है कि अगर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, तो उन्हें धमकियां क्यों नहीं मिल रही हैं?' सुरक्षा को लेकर बिगड़ते हालात के बीच, उप-राज्यपाल के प्रशासन ने सुरक्षा बलों को निर्देश दिया है कि वे कश्मीरी पंडित परिवारों के लिए बने ट्रांजिट आवासों के आसपास गश्त बढ़ाएं.

खुफिया विभाग ULC और 'कश्मीर फाइट' ब्लॉग के पीछे के IP एड्रेस और डिजिटल फुटप्रिंट का पता लगा रहा है ताकि टारगेट लिस्ट लीक करने वालों की पहचान की जा सके. लेकिन, लगातार मिल रही टारगेट-किलिंग की धमकियों से डरे हुए कश्मीरी पंडित कर्मचारी संगठनों ने प्रशासन से अनुरोध किया है कि जब तक लीक के स्रोत का पता लगाकर उसे खत्म नहीं कर दिया जाता, तब तक उन्हें कुछ समय के लिए 'वर्क-फ़्रॉम-होम' की सुविधा दी जाए या उन्हें जम्मू भेज दिया जाए.

कश्मीरी पंडितों को धमकी पर फारूक अब्दुल्ला बोले- 'JK को स्टेटहुड से...'

Published at : 03 Sep 2026 02:09 PM (IST)
Tags :
Kashmiri Pandits JAMMU KASHMIR NEWS
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