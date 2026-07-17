जम्मू-कश्मीर स्टेटहुड पर बढ़ी तकरार, कांग्रेस ने कहा- हमारा एजेंडा कॉपी कर रही NC

जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने को लेकर सियासत गरमाती जा रही है. इसको लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने वाला है. इस प्रदर्शन को लेकर NC और कांग्रेस आपस में ही इस मुद्दे को लेकर भिड़ गए हैं.

नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस ने उमर अब्दुल्ला पर इस मुद्दे का श्रेय लेने का आरोप लगाया है. हालांकि, कांग्रेस ने कहा है कि वो इस प्रदर्शन में NC के साथ शामिल होगी. ये बातें उन्होंने जम्मू में मीडिया से बातचीत में कहीं है.

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कांग्रेस ने लगाए अभियान की नकल का आरोप

मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक हामिद कर्रा ने आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने के लिए NC की मुहिम कांग्रेस के प्रदेश में चल रहे अभियान 'हमारी रियासत, हमारा हक' की कॉपी है.

उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है, उसको लेकर चर्चा है कि नेशनल कांफ्रेंस ने यह फैसला लिया है कि वो जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर जंतर-मंतर में प्रदर्शन करेंगे.

कांग्रेस ने गिनाई अपनी लड़ाई

कर्रा ने कहा, "5 अगस्त 2019 को भारत सरकार और बीजेपी ने एक तरफा फैसले में गैर-संवैधानिक और गैर-लोकतांत्रिक ढंग से जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा वापस ले लिया था. इसके अगले ही दिन ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने एक रिज़ॉल्यूशन पास किया था, जिसके तहत भारत सरकार के इस एक्शन की आलोचना करते हुए यह मांग की थी कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा तुरंत दिया जाना चाहिए." उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के साथ विभिन्न कन्वेंशन में जो भी पॉलीटिकल रिज़ॉल्यूशन पास किया गया, उसमें यह दोहराया गया कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए.

कांग्रेस अपने रुख पर कायम

कर्रा ने कहा, "हालांकि तब से लेकर अब तक प्रदेश को राज्य का दर्जा नहीं मिला. जब राज्य चुनाव हुए और 16 अक्टूबर 2024 को मौजूदा सरकार ने शपथ ली तब से ही कांग्रेस ने यह स्टैंड लिया कि जब तक जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्ज नहीं मिलेगा हम सरकार में शामिल नहीं होंगे. हम तबसे लेकर आज तक अपने उस स्टैंड पर कायम है. बावजूद इसके कई बार हमें कैबिनेट में शामिल होने का ऑफर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद हम अपने स्टैंड पर कायम रहे."



कर्रा ने बताया कि कांग्रेस ने 'हमारी रियासत, हमारा हक' अभियान के तहत प्रदेश के सभी 20 जिलों में प्रदर्शन किए, भूख हड़ताल की और 'दिल्ली चलो' अभियान भी चलाया. दिल्ली बैठे नेतृत्व ने भी इसमें हमारा साथ भी दिया.

NC पर एजेंडा चुराने का आरोप

नेशनल कांफ्रेंस पर यह एजेंडा "चुराने" का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि आज करीब डेढ़ साल बाद जब NC भी इस अभियान में शामिल हुई है तो हम उनके इस कदम का स्वागत करते हैं. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अच्छा रहता कि वो पहले ही इसमें शामिल हो गए होते.

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि जो 'हमारी रियासत, हमारा हक' अभियान चल रहा है, वो 20 जुलाई को समाप्त हो रहा था, लेकिन नेशनल कांफ्रेंस के प्रदर्शन के चलते अब हम उसे 19 जुलाई को खत्म करेंगे. हम जम्मू में इसके लिए प्रदर्शन करेंगे और एलजी हाउस का घेराव करेंगे.

कांग्रेस होगी NC के साथ प्रदर्शन में शामिल

कांग्रेस के NC के दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर उन्होंने कहा कि जहां तक दिल्ली जाने का सवाल है NC की तरफ से कांग्रेस को 52 निमंत्रण आए हैं, जिसमें हमारे केंद्रीय नेतृत्व भी शामिल है. अब जब उनकी तरफ से हमें न्योता मिला है तो हम किसी भी सूरत में इसे बाहर नहीं रहेंगे क्योंकि इसे हमने शुरू किया था. उन्होंने कहा, "कांग्रेस 20 तारीख को इस प्रदर्शन में शामिल होंगे. जहां तक केंद्रीय नेतृत्व को सवाल है तो वह फैसला केंद्रीय नेतृत्व लेगा."

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