Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and KashmirJ&K: SIA ने खोला वंधामा नरसंहार फाइल, मारे गए थे 23 कश्मीरी पंडित

J&K: SIA ने खोला वंधामा नरसंहार फाइल, मारे गए थे 23 कश्मीरी पंडित

J&K स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (SIA) ने 1998 में वांधामा में 23 लोगों के नरसंहार की जांच दोबारा शुरू कर दी है. पुलिस का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय टारगेटेड हत्याओं के दोषियों को सजा देने की.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 25 Aug 2026 03:05 PM (IST)
Preferred Sources

जम्मू-कश्मीर स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (SIA) ने आधिकारिक तौर पर 1998 के वंधामा नरसंहार की जांच फिर से शुरू कर दी है. इस घटना में गांदरबल जिले में आतंकवादियों ने बेरहमी से 23 कश्मीरी पंडितों की गोली मारकर हत्या कर दी थी.

28 साल पुराने इस ठंडे पड़ चुके मामले को फिर से खोलने का कदम J&K पुलिस की उस बड़ी और व्यवस्थित कोशिश का हिस्सा है, जिसका मकसद नए सबूत जुटाना, बचे हुए साजिशकर्ताओं की पहचान करना और अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हुई उस ऐतिहासिक टारगेटेड हत्याओं के लिए जिम्मेदार लोगों पर मुकदमा चलाना है.

वंधामा नरसंहार का क्या था मामला?

25 जनवरी 1998 की रात, सेना की वर्दी पहने भारी हथियारों से लैस आतंकवादी वंधामा गांव में घुसे और 23 निवासियों की हत्या कर दी थी. इनमें नौ महिलाएं और चार बच्चे शामिल थे. इसके साथ ही इन आतंकियों ने उनके घरों और एक स्थानीय मंदिर को भी जला दिया था.

1998 के वंधामा नरसंहार में बचने वाले एकमात्र व्यक्ति विनोद कुमार धर उर्फ आशु हैं. जब उनके पूरे परिवार की हत्या की गई थी, तब वो 14 साल के थे. विनोद अपने घर के परिसर में ईंधन के लिए रखे गए सूखे गोबर के ढेर के पीछे छिपकर बच गए थे, जबकि 23 अन्य कश्मीरी पंडितों की हत्या कर दी गई थी. मृतकों में विनोद के माता-पिता, भाई, दो बहनें, चाचा, चाची और कई पड़ोसी शामिल थे.

सुराग न मिलने से मामला दबा

तत्कालीन प्रधानमंत्री आई.के. गुजराल के हाई-प्रोफाइल दौरे के बावजूद, स्थानीय पुलिस की शुरुआती जांच से कोई सफल मुकदमा या सजा नहीं हो पाई और जून 1998 में इस मामले को अचानक 'अनट्रेस्ड' (सुराग न मिलने के कारण बंद) घोषित कर दिया गया.

जम्मू-कश्मीर स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (SIA) द्वारा वंधामा मामले की फाइल को आधिकारिक तौर पर फिर से खोलने के साथ, विनोद के शुरुआती बयान और संभावित नए गवाह राज्य की कोशिशों के केंद्र में हैं.

हत्या में हिज्बुल मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तैयबा का हाथ

विनोद के शुरुआती बयानों में हत्यारों की पहचान हिज्बुल मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तैयबा के सदस्यों के तौर पर की गई थी, जिसमें खास तौर पर स्थानीय हिज्बुल कमांडर अब्दुल हामिद गडा की ओर इशारा किया गया था. इसे बाद में साल 2000 में सुरक्षा बलों ने मार गिराया था. 

जांचकर्ता उनके बयानों का इस्तेमाल उन बचे हुए मददगारों या 'ओवर-ग्राउंड' सहयोगियों की पहचान करने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए कर रहे हैं, जिन्होंने हिट स्क्वाड को खुफिया जानकारी दी थी.

SIA कश्मीर ने और हत्यारों की खोज की तेज

नए निर्देशों के अनुसार, SIA कश्मीर अब बचे हुए साथियों के खिलाफ कानूनी रूप से मजबूत मामला तैयार करने के लिए आधुनिक फोरेंसिक ऑडिटिंग और पुराने गवाहों के बयानों का तेजी से इस्तेमाल कर रही है. वांधामा फाइलों को फिर से खोलने की घटना कोई अकेली घटना नहीं है. यह J&K पुलिस की उस बड़ी कोशिश का हिस्सा है जिसके तहत अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों की टारगेटेड किलिंग (चुनिंदा हत्याओं) के दशकों पुराने मामलों में न्याय दिलाया जा सके.

12 अगस्तो को 9 जगहों पर छापेमारी

इससे पहले 12 अगस्त को, SIA ने J&K में 9 जगहों पर बड़े पैमाने पर छापेमारी की थी. यह छापेमारी मशहूर कश्मीरी पंडित कवि और उनके बेटे वीरेंद्र कौल की 1990 में हुई दोहरी हत्या के मामले में की गई थी.

एजेंसी ने हाल ही में SKIMS की नर्स सरला भट के अपहरण और हत्या (1990) के मामले में जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF) के पांच सदस्यों के खिलाफ 737 पन्नों की एक विस्तृत चार्जशीट तैयार की है. इनमें जेल में बंद संगठन का प्रमुख यासीन मलिक भी शामिल है. इससे यह साबित होता है कि लंबे समय से ठंडे बस्ते में पड़े ये मामले अभी भी कानूनी तौर पर अदालत में टिक सकते हैं.

BJP नेता टीका लाल टपलू (1989) और जस्टिस नीलकंठ गंजू (1989) की टारगेटेड किलिंग के मामलों की जांच भी साफ तौर पर तेज कर दी गई है. जहां वकील टीका लाल टपलू की हत्या श्रीनगर में उनके घर पर गोली मारकर की गई थी.

वहीं, J&K हाई कोर्ट के जज जस्टिस नीलकंठ गंजू की हत्या हरि सिंह हाई स्ट्रीट पर की गई थी. उनकी हत्या इसलिए की गई थी क्योंकि उन्होंने JKLF के संस्थापक मकबूल भट को मौत की सजा सुनाई थी.

 

 

और पढ़ें
Published at : 25 Aug 2026 03:05 PM (IST)
Tags :
Kashmiri Pandit SIA JAMMU KASHMIR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
J&K: SIA ने खोला वंधामा नरसंहार फाइल, मारे गए थे 23 कश्मीरी पंडित
J&K: SIA ने खोला वंधामा नरसंहार फाइल, मारे गए थे 23 कश्मीरी पंडित
जम्मू और कश्मीर
पुलवामा में सुरक्षाबलों का ऑपरेशन, 2 संदिग्ध पिस्तौल-ग्रेनेड संग गिरफ्तार
पुलवामा में सुरक्षाबलों का ऑपरेशन, 2 संदिग्ध पिस्तौल-ग्रेनेड संग गिरफ्तार
जम्मू और कश्मीर
बिजली दरों को लेकर कांग्रेस ने J&K सरकार को घेरा, कहा- वापस लो फैसला
बिजली दरों को लेकर कांग्रेस ने J&K सरकार को घेरा, कहा- वापस लो फैसला
जम्मू और कश्मीर
जम्मू-कश्मीर के शोपियां में 3 संदिग्ध गिरफ्तार, 2 ग्रेनेड और पोस्टर बरामद
जम्मू-कश्मीर के शोपियां में 3 संदिग्ध गिरफ्तार, 2 ग्रेनेड और पोस्टर बरामद
Advertisement

वीडियोज

CID बंद होने की वजह TRP नहीं? Dayanand Shetty ने Internal Politics का किया खुलासा
Paradox Interview: Brown Rang किसने लिखा? Honey Singh या Badshah, Rapper ने दिया जवाब
The Traitors 2: Shahneel Gill, Krystle D’Souza ने Parul Gulati की Gut Feeling पर उठाए सवाल
Mahadev & Sons: Rajji हुई बेकसूर साबित, गलतफहमियां हुई खत्म, Narmada ने लगाया गले!
Bollywood News: महाकाली टीजर में छाए अक्षय खन्ना! शुक्राचार्य के खूंखार अवतार ने उड़ाए फैंस के होश (24.08.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'74 साल का न्यू बेबी बॉर्न...', गिरिराज का वीडियो वायरल होने पर पवन खेड़ा ने लिए मजे
'74 साल का न्यू बेबी बॉर्न...', गिरिराज का वीडियो वायरल होने पर पवन खेड़ा ने लिए मजे
राजस्थान
राजस्थान: CJP बवाल के बाद स्कूलों के लिए जारी 12500 करोड़, रांका बोले- 'कॉकरोच इज बैक'
राजस्थान: CJP बवाल के बाद स्कूलों के लिए जारी 12500 करोड़, रांका बोले- 'कॉकरोच इज बैक'
इंडिया
नितिन गडकरी का बड़ा बयान, 'मैं अब ज्यादा काम नहीं कर सकता...'
नितिन गडकरी का बड़ा बयान, 'मैं अब ज्यादा काम नहीं कर सकता...'
क्रिकेट
ऐसी सजा दो, खिलाड़ी कांपने लगें...', दिग्गज ने जो कहा सुनकर हैरान रह जाएंगे
ऐसी सजा दो, खिलाड़ी कांपने लगें', दिग्गज ने जो कहा सुनकर हैरान रह जाएंगे
तमिल सिनेमा
बॉक्स ऑफिस पर 'टॉक्सिक' का तगड़ा धमाका, हिंदी बेल्ट में टूटने जा रहा अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड
रिलीज से पहले ही 'टॉक्सिक' का तगड़ा धमाका, हिंदी बेल्ट में टूटने जा रहा अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड
विश्व
उबल रहा समंदर, धरती पर आ रही 'आफत'? बारिश-बाढ़ दे रहे खतरनाक संकेत
उबल रहा समंदर, धरती पर आ रही 'आफत'? बारिश-बाढ़ दे रहे खतरनाक संकेत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर नहीं कर्मचारियों के लिए 4 करोड़ का दान, अब हो रही चर्चा
राम मंदिर नहीं कर्मचारियों के लिए 4 करोड़ का दान, अब हो रही चर्चा
इंडिया
TMC के बागियों को झटका! अभिषेक बनर्जी की याचिका पर SC ने दिया नोटिस
TMC के बागियों को झटका! अभिषेक बनर्जी की याचिका पर SC ने दिया नोटिस
ABP NEWS
Viral Video: हरिद्वार में भोले बाबा का अवतार, 21 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन
Viral Video: हरिद्वार में भोले बाबा का अवतार, 21 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन
ABP NEWS
Viral Video: सावन के आखिरी सोमवार पर चिराग पासवान ने शिवजी की पूजा की तस्वीरें की शेयर!
Viral Video: सावन के आखिरी सोमवार पर चिराग पासवान ने शिवजी की पूजा की तस्वीरें की शेयर!
ABP NEWS
Viral Video: ‘ले देकर FIR कर दो’, नेहा सिंह राठौर का आया गुस्सा!
Viral Video: ‘ले देकर FIR कर दो’, नेहा सिंह राठौर का आया गुस्सा!
ABP NEWS
Viral Video: पहली बार ऐसे साथ दिखे लालू और तेज प्रताप
Viral Video: पहली बार ऐसे साथ दिखे लालू और तेज प्रताप
ABP NEWS
Viral Video: रियलिटी शो ‘भोजपुरी बवाल’ के ग्रैंड फिनाले में पहुंचे CM सम्राट
Viral Video: रियलिटी शो ‘भोजपुरी बवाल’ के ग्रैंड फिनाले में पहुंचे CM सम्राट
Embed widget