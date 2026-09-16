J&K में ऑटम सेशन की अवधि पर LoP ने उठाए सवाल, स्पीकर ने दिया जवाब

जम्मू-कश्मीर विधानसभा के ऑटम सेशन (पतझड़ सत्र) से पहले राजनीतिक तनाव काफी बढ़ गया है. इस बीच, विधानसभा स्पीकर भी इस विवाद में कूद पड़े हैं और उन्होंने विपक्ष के नेता से कहा है कि वे कोई भी बड़ी टिप्पणी करने से पहले तथ्यों की जांच कर लें. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और सत्ताधारी गठबंधन के नेताओं ने विपक्ष के नेता (LoP) सुनील शर्मा की आलोचना का जवाब दिया. शर्मा ने J&K विधानसभा के आगामी सत्र की आलोचना की थी, जो 21 सितंबर से 30 सितंबर तक चलेगा और जिसमें सिर्फ 7 कामकाजी दिन होंगे.

मंगलवार (15 सिंतबर) को सुनील शर्मा ने आगामी ऑटम सेशन की तीखी आलोचना की थी. उन्होंने सात बैठकों वाले इस सत्र को 'लोगों का मजाक' और सरकार की 'विधायी जवाबदेही से बचने की कोशिश' बताया था. शर्मा ने मांग की थी कि बिजली, पानी, सड़क, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे अहम जन-मुद्दों पर ठीक से चर्चा करने के लिए सत्र को बढ़ाकर पूरे 30 दिन का किया जाए.

'उंगली उठाने से पहले तथ्यों की जांच करें'-स्पीकर अब्दुल रहीम

विपक्ष के नेता के आरोपों का सीधे जवाब देते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शेड्यूल का बचाव किया. उन्होंने कहा कि सात दिन का सत्र बुलाना विधायी कामकाज के प्रति गंभीर प्रतिबद्धता को दिखाता है. अब, जम्मू-कश्मीर विधानसभा के स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने बुधवार को विपक्ष के नेता (LoP) सुनील शर्मा द्वारा आगामी ऑटम सेशन की अवधि की आलोचना किए जाने पर पलटवार किया.

सदन के आगामी ऑटम सेशन से पहले बुलाई गई बैठक के दौरान मीडिया से बात करते हुए, स्पीकर ने विपक्ष के नेता सुनील शर्मा से कहा कि 'उंगली उठाने से पहले तथ्यों की जांच कर लें'. उन्होंने कहा कि J&K में विधानसभा की बैठकों का रिकॉर्ड राष्ट्रीय औसत से बेहतर रहा है. उन्होंने कहा कि 10 दिन का सत्र (जिसमें सात कामकाजी दिन शामिल हैं) सदन के कामकाज को ध्यान में रखकर प्लान किया गया था और इसे बेवजह बढ़ाने का कोई मकसद नहीं था.

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'हमें कामकाज के हिसाब से ही रखना होगा सत्र'

स्पीकर ने कहा कि ऑटम सेशन पारंपरिक रूप से छोटा होता है और इसमें सरकारी कामकाज (विधायी कार्यों सहित) के साथ-साथ प्राइवेट सदस्यों का कामकाज भी निपटाया जाएगा. राथर ने कहा, 'लंबे सत्र का कोई मकसद नहीं होगा. हमें इसे कामकाज के हिसाब से ही रखना होगा.' सेशन की अवधि को लेकर विपक्ष की आलोचना का जवाब देते हुए, राथर ने अलग-अलग राज्यों की विधानसभाओं के आंकड़े पेश किए और कहा कि राष्ट्रीय औसत 24 बैठकों के मुकाबले J&K में औसतन 28 विधानसभा बैठकें होती हैं.

उन्होंने कहा, 'जब हम अपनी स्थिति की तुलना दूसरी विधानसभाओं से करते हैं, तो हमारी स्थिति सबसे अच्छी होती है. बैठकें आयोजित करने के मामले में J&K बेहतर प्रदर्शन कर रहा है.' राथर ने कहा कि संविधान के अनुसार दो सत्रों के बीच का अंतर छह महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और आरोप लगाया कि कुछ विधानसभाएं मुख्य रूप से इस संवैधानिक ज़रूरत को पूरा करने के लिए ही बैठकें करती हैं.

J&K विधानसभा का प्रदर्शन दूसरी विधानसभाओं के मुकाबले अच्छा

उन्होंने खास तौर पर BJP शासित असम का जिक्र किया और कहा कि राज्य ने एक दिन का ऑटम सेशन (पतझड़ सत्र) बुलाया था. राथर ने आगे कहा, 'BJP शासित असम के बारे में LoP (विपक्ष के नेता) से पूछिए. सुनील शर्मा (हमारे LoP) राज्य के लिए BJP के चुनाव प्रभारी थे. उन्हें इसका जवाब देना चाहिए.' स्पीकर ने यह भी कहा कि गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और गोवा जैसे दूसरे राज्यों के सत्रों के आंकड़ों की तुलना में J&K विधानसभा का प्रदर्शन दूसरी विधानसभाओं के मुकाबले अच्छा रहा है.

उन्होंने बताया कि मार्च में विधानसभा स्थगित होने के बाद गुजरात में सितंबर में तीन दिन के लिए बैठक हुई, जबकि राजस्थान में दो, उत्तर प्रदेश में चार, मध्य प्रदेश में पांच, पंजाब में छह और गोवा में पांच बैठकें हुईं. राथर ने कहा, 'LoP से मेरी गुजारिश है कि उंगली उठाने से पहले तथ्यों की जांच कर लें.' शब्दों की इस जंग ने साफ कर दिया है कि J&K विधानसभा का छोटा ऑटम सेशन काफी हंगामेदार होने वाला है, क्योंकि विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही सदन में भिड़ने के लिए तैयार हैं.

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