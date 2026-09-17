PM मोदी के जन्मदिन पर J&K में जलेंगे 8.9 लाख दीये, रक्तदान शिविरों का भी आयोजन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन और उनके 25 साल के जन-सेवा कार्य के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने 'सेवा संकल्प अभियान' (या सेवा पखवाड़ा) नाम से एक बड़ा देशव्यापी सेवा और जन-संपर्क अभियान शुरू किया है. इसी क्रम में, J&K BJP की स्थानीय इकाई ने पूरे जम्मू-कश्मीर में इस अवसर को मनाने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया है.

BJP ने कई रक्तदान शिविर, जनसभाएं और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से पहले जश्न के हिस्से के तौर पर, J&K BJP नेताओं ने श्रीनगर में स्थानीय लोगों के बीच दीये बांटे. इस पहल को 'आशीर्वाद का दीया' अभियान का नाम दिया गया.

BJP ST मोर्चा ने श्रीनगर के LD अस्पताल में रखा रक्तदान शिविर

जहां BJP ST मोर्चा की कश्मीर इकाई ने श्रीनगर के सरकारी लल्ला डेड अस्पताल (LD अस्पताल) में एक बड़ा रक्तदान शिविर आयोजित किया, वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) ने श्रीनगर के SKIMS अस्पताल में स्वयंसेवकों द्वारा संचालित रक्तदान शिविर का आयोजन किया.

यह शिविर पार्टी के देशव्यापी स्वास्थ्य और कल्याणकारी जन-संपर्क कार्यक्रम का हिस्सा है. इसमें BJP के राष्ट्रीय सचिव मुश्ताक इंकलाबी, राज्य महासचिव (ST) चौधरी रोशन हुसैन और UT उपाध्यक्ष जुनैद अहमद सहित कई नेताओं ने व्यक्तिगत रूप से भाग लिया और रक्तदान किया.

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जम्मू-कश्मीर में 8.9 लाख पारंपरिक मिट्टी के दीये जलाने की योजना

पार्टी अधिकारियों ने बताया कि स्थानीय मेडिकल ब्लड बैंकों की मदद करने और कश्मीर के प्रमुख मैटरनिटी अस्पताल (जच्चा-बच्चा अस्पताल) में मरीजों की जरूरतों को पूरा करने के लिए श्रीनगर और कुपवाड़ा सहित घाटी के कई इलाकों में रक्तदान अभियान चलाए गए. शाम को, BJP की योजना पूरे जम्मू-कश्मीर में 8.9 लाख पारंपरिक मिट्टी के दीये जलाने की है. इसके लिए त्रिकुटा नगर (जम्मू) स्थित BJP मुख्यालय से राजौरी, पुंछ, रामबन, डोडा और किश्तवाड़ जैसे सीमावर्ती जिलों में दीयों का वितरण किया गया, और इसी तरह का वितरण अभियान श्रीनगर कार्यालय से भी चलाया गया.

शाम 6:00 बजे से 7:00 बजे के बीच, पूरे भारत में पार्टी कार्यकर्ताओं, परिवारों और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से प्रार्थना और सद्भावना के सामूहिक संकेत के तौर पर अपने घरों के बाहर, प्रमुख सार्वजनिक स्थानों और महत्वपूर्ण जगहों पर 'आशीर्वाद का दीया' जलाने का आग्रह किया गया है. श्रीनगर के ऐतिहासिक क्लॉक टावर, लाल चौक पर 'आशीर्वाद का दीया' कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और इस मौके पर J&K में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा मुख्य अतिथि होंगे.

दो हफ्ते तक चलने वाले 'सेवा' कार्यक्रमों की शुरुआत

BJP (J&K) एक महीने तक चलने वाले कल्याणकारी कार्यक्रमों की भी शुरुआत कर रही है जो 17 अक्टूबर तक चलेंगे. इसमें स्थानीय स्तर पर स्वच्छता कार्यक्रम और पर्यावरण जागरूकता अभियान शामिल होंगे, जिनमें पानी बचाने और पेड़ लगाने पर ज़ोर दिया जाएगा. ये कार्यक्रम पार्टी के अलग-अलग प्रशासनिक डिवीज़न (मंडलों) में चलाए जाएंगे.

इसके अलावा, पार्टी कार्यकर्ता मुफ़्त हेल्थ चेक-अप कैंप और सहायक उपकरण बांटने के लिए कैंप भी लगा रहे हैं. इन कैंपों में दिव्यांग या जरूरतमंद लोगों को कृत्रिम अंग, चश्मे और व्हीलचेयर दिए जाएंगे. 'विविधता में एकता' उत्सव: ये सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे जिनमें स्थानीय BJP नेता 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' का संदेश फैलाने के लिए अपने राज्य से अलग किसी दूसरे राज्य की भाषा, पहनावे या खान-पान को कुछ समय के लिए अपनाएंगे और उसे सेलिब्रेट करेंगे.

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