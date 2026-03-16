हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and KashmirJammu Kashmir News: दुबई एयरपोर्ट पर आग की घटना से दिल्ली आने वाली फ्लाइट में देरी, कश्मीरी छात्रों समेत 80 फंसे

Jammu Kashmir News: दुबई एयरपोर्ट पर आग की घटना से दिल्ली आने वाली फ्लाइट में देरी, कश्मीरी छात्रों समेत 80 फंसे

Jammu Kashmir News In Hindi: जम्मू और कश्मीर छात्र संघ ने इस फ्लाइट की देरी की जानकारी दी है. कथित तौर पर ड्रोन से जुड़ी एक घटना के कारण एयरपोर्ट परिसर के अंदर एक फ्यूल टैंक में आग लग गई.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 16 Mar 2026 01:22 PM (IST)
Preferred Sources

दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन अलर्ट के बाद दिल्ली आने वाली फ्लाइट में देरी हो गई. इस बीच फ्लाइट में सवार कश्मीरी छात्रों समेत 80 भारतीय छात्र फंसे हुए हैं. यह जानकारी जम्मू और कश्मीर छात्र संघ (JKSA) ने सोमवार को दी. यह संघ भारत सरकार के साथ मिलकर छात्रों को वापस लाने का काम करता है.

एक बयान में, JKSA के राष्ट्रीय संयोजक नासिर खुएहामी ने बताया कि Flydubai की फ्लाइट FZ441, जो आर्मेनिया से दुबई और फिर वहां से नई दिल्ली जा रही थी, उसने अपनी यात्रा का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था और वह पहले ही दुबई में उतर चुकी थी.

एयरपोर्ट पर फ्यूल टैंक में लगी आग

इस बीच दिल्ली के लिए उसकी आगे की उड़ान में तब देरी हो गई, जब कथित तौर पर ड्रोन से जुड़ी एक घटना के कारण एयरपोर्ट परिसर के अंदर एक फ्यूल टैंक में आग लग गई. इसके चलते कई फ्लाइट ऑपरेशन को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा और उनमें रुकावट आ गई.

उन्होंने बताया कि इस फ्लाइट के सोमवार (16 मार्च) सुबह 9:55 बजे नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचने का समय तय था, लेकिन विमान अभी भी दुबई में ही है और वहां से रवाना नहीं हुआ है.

JKSA के राष्ट्रीय संयोजक ने क्या बताया

JKSA के राष्ट्रीय संयोजक खुएहामी ने आगे कहा कि एयरपोर्ट पर मौजूदा सुरक्षा हालात और ऑपरेशन में आई रुकावटों के कारण कई फ्लाइट रद्द कर दी गई हैं, जबकि दिल्ली जाने वाली कनेक्टिंग फ्लाइट में अभी भी देरी हो रही है. रविवार को एक कमर्शियल फ्लाइट से लगभग 70 भारतीय छात्र (जिनमें से ज्यादातर कश्मीर के थे) और कई तीर्थयात्री सुरक्षित रूप से भारत पहुंच गए.

जम्मू और कश्मीर छात्र संघ ने इससे पहले विदेश मंत्री एस. जयशंकर और विदेश सचिव विक्रम मिस्री का आभार व्यक्त किया था. उन्होंने समय पर दखल देकर और मदद करके छात्रों के आने-जाने की अनुमति, वीजा क्लीयरेंस और फंसे हुए छात्रों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में मदद की, जिससे उनकी घर वापसी संभव हो पाई.

ये भी पढ़ें: Kishtwar News: 14 हजार फीट पर बर्फ में फंसे स्कूली बच्चे समेत 100 से ज्यादा लोग, पुलिस ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन

और पढ़ें
Published at : 16 Mar 2026 01:22 PM (IST)
Tags :
Dubai News DELHI NEWS Srinagar News JAMMU KASHMIR NEWS Dubai International Airport
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
Jammu Kashmir News: दुबई एयरपोर्ट पर आग की घटना से दिल्ली आने वाली फ्लाइट में देरी, कश्मीरी छात्रों समेत 80 फंसे
दुबई एयरपोर्ट पर आग की घटना से दिल्ली आने वाली फ्लाइट में देरी, कश्मीरी छात्रों समेत 80 फंसे
जम्मू और कश्मीर
LPG Crisis News Live: LPG संकट पर दिल्ली में बदली वितरण नीति, ब्यावर, बीकानेर में 148 सिलेंडर जब्त
Live: LPG संकट पर दिल्ली में बदली वितरण नीति, ब्यावर, बीकानेर में 148 सिलेंडर जब्त
जम्मू और कश्मीर
Kishtwar News: 14 हजार फीट पर बर्फ में फंसे स्कूली बच्चे समेत 100 से ज्यादा लोग, पुलिस ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन
किश्तवाड़: 14 हजार फीट पर बर्फ में फंसे स्कूली बच्चे समेत 100 से ज्यादा लोग, पुलिस ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन
जम्मू और कश्मीर
LPG Crisis News: सिलेंडर छोड़िए, चूल्हे-भट्टियों की डिमांड भी नहीं हो रही पूरी! चाय-पूड़ी की दुकानें बंद करने को मजबूर लोग
LPG Crisis News: सिलेंडर छोड़िए, चूल्हे-भट्टियों की डिमांड भी नहीं हो रही पूरी! चाय-पूड़ी की दुकानें बंद करने को मजबूर लोग
Advertisement

वीडियोज

Sansani:अलविदा माफ करना हरीश! |Ghaziabad | Crime News
Maharashtra News: नवी मुंबई में मौत का तांडव! युवक ने फुटपाथ पर चढ़ाई Scorpio...! | Road Saftey
Iran Israel War: कौन हैं Mojtaba Khamenei? 25 कहानियों मेंसमझिए ईरान की सत्ता का पूरा गणित! | Trump
Iran Israel War: ईरान के ताबड़तोड़ हमले जारी...कैसे रोकेगा इजरायल? | Trump | Breaking
Sandeep Chaudhary: 21 दिन..निष्पक्ष चुनाव कैसे संभव? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Election 2026
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नहीं रुकेगी जंग- गैस और तेल के संकट के बीच बोले इजरायली राजदूत, होर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी कह दी बड़ी बात
नहीं रुकेगी जंग- गैस और तेल के संकट के बीच बोले इजरायली राजदूत, होर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी कह दी बड़ी बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांशीराम के लिए भारत रत्न की मांग बढ़ा सकती है कांग्रेस की मुश्किल! BJP ने याद दिलाया 'इतिहास'
कांशीराम के लिए भारत रत्न की मांग बढ़ा सकती है कांग्रेस की मुश्किल! BJP ने याद दिलाया 'इतिहास'
विश्व
'हॉर्मुज स्ट्रेट में...', ट्रंप का साथ देने पर जापान की प्रधानमंत्री की No, जहाजों को एस्कॉर्ट करने पर खोले पत्ते
'हॉर्मुज स्ट्रेट में...', ट्रंप का साथ देने पर जापान की प्रधानमंत्री की No, जहाजों को एस्कॉर्ट करने पर खोले पत्ते
स्पोर्ट्स
जसप्रीत बुमराह का ‘हैप्पी एनिवर्सरी’ पोस्ट हुआ वायरल, पत्नी संजना के जवाब ने लूटी महफिल
जसप्रीत बुमराह का ‘हैप्पी एनिवर्सरी’ पोस्ट हुआ वायरल, पत्नी संजना के जवाब ने लूटी महफिल
बॉलीवुड
Oscar 2026 में प्रियंका चोपड़ा का दिखा रॉयल अंदाज, देसी गर्ल का 'ओल्ड हॉलीवुड' स्टाइल लुक हुआ वायरल
Oscar 2026 में प्रियंका चोपड़ा का दिखा रॉयल अंदाज, देसी गर्ल का 'ओल्ड हॉलीवुड' स्टाइल लुक वायरल
विश्व
युद्ध, कूटनीति और जनमत का दबाव.... ईरान युद्ध ले रहा ट्रंप की अग्नि परीक्षा, जल्द लेना पड़ सकता है बड़ा फैसला
युद्ध, कूटनीति और जनमत का दबाव.... ईरान युद्ध ले रहा ट्रंप की अग्नि परीक्षा, जल्द लेना पड़ सकता है बड़ा फैसला
यूटिलिटी
इस ऐप पर मिलेगी चुनाव की सारी अपडेट, जानें कैसे कर सकते हैं डाउनलोड?
इस ऐप पर मिलेगी चुनाव की सारी अपडेट, जानें कैसे कर सकते हैं डाउनलोड?
हेल्थ
Heart Failure Symptoms: सावधान! अगर बार-बार सूज जाते हैं आपके पैर, तो यह महज थकान नहीं, हो सकता है हार्ट फेल्योर का बड़ा संकेत
सावधान! अगर बार-बार सूज जाते हैं आपके पैर, तो यह महज थकान नहीं, हो सकता है हार्ट फेल्योर का बड़ा संकेत
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget