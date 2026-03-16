दुबई एयरपोर्ट पर आग की घटना से दिल्ली आने वाली फ्लाइट में देरी, कश्मीरी छात्रों समेत 80 फंसे

दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन अलर्ट के बाद दिल्ली आने वाली फ्लाइट में देरी हो गई. इस बीच फ्लाइट में सवार कश्मीरी छात्रों समेत 80 भारतीय छात्र फंसे हुए हैं. यह जानकारी जम्मू और कश्मीर छात्र संघ (JKSA) ने सोमवार को दी. यह संघ भारत सरकार के साथ मिलकर छात्रों को वापस लाने का काम करता है.

एक बयान में, JKSA के राष्ट्रीय संयोजक नासिर खुएहामी ने बताया कि Flydubai की फ्लाइट FZ441, जो आर्मेनिया से दुबई और फिर वहां से नई दिल्ली जा रही थी, उसने अपनी यात्रा का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था और वह पहले ही दुबई में उतर चुकी थी.

एयरपोर्ट पर फ्यूल टैंक में लगी आग

इस बीच दिल्ली के लिए उसकी आगे की उड़ान में तब देरी हो गई, जब कथित तौर पर ड्रोन से जुड़ी एक घटना के कारण एयरपोर्ट परिसर के अंदर एक फ्यूल टैंक में आग लग गई. इसके चलते कई फ्लाइट ऑपरेशन को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा और उनमें रुकावट आ गई.

उन्होंने बताया कि इस फ्लाइट के सोमवार (16 मार्च) सुबह 9:55 बजे नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचने का समय तय था, लेकिन विमान अभी भी दुबई में ही है और वहां से रवाना नहीं हुआ है.

JKSA के राष्ट्रीय संयोजक ने क्या बताया

JKSA के राष्ट्रीय संयोजक खुएहामी ने आगे कहा कि एयरपोर्ट पर मौजूदा सुरक्षा हालात और ऑपरेशन में आई रुकावटों के कारण कई फ्लाइट रद्द कर दी गई हैं, जबकि दिल्ली जाने वाली कनेक्टिंग फ्लाइट में अभी भी देरी हो रही है. रविवार को एक कमर्शियल फ्लाइट से लगभग 70 भारतीय छात्र (जिनमें से ज्यादातर कश्मीर के थे) और कई तीर्थयात्री सुरक्षित रूप से भारत पहुंच गए.

जम्मू और कश्मीर छात्र संघ ने इससे पहले विदेश मंत्री एस. जयशंकर और विदेश सचिव विक्रम मिस्री का आभार व्यक्त किया था. उन्होंने समय पर दखल देकर और मदद करके छात्रों के आने-जाने की अनुमति, वीजा क्लीयरेंस और फंसे हुए छात्रों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में मदद की, जिससे उनकी घर वापसी संभव हो पाई.

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