Jammu Kashmir News: 'रहबर तेरे खून से इंकलाब आएगा', अली खामेनेई की मौत पर कश्मीर में लाल चौक पर प्रदर्शन

Jammu Kashmir News: 'रहबर तेरे खून से इंकलाब आएगा', अली खामेनेई की मौत पर कश्मीर में लाल चौक पर प्रदर्शन

Iran Supreme Leader Death News: जम्मू-कश्मीर के लोगों में ईरान के सर्वोच्च नेता आयातुल्ला अली खामेनेई की मौत पर आक्रोश है. श्रीनगर के लाल चौक पर लोग तस्वीरें, पोस्टर, बैनर और ईरानी झंडे लेकर खड़े हैं.

By : फियाज उल मुस्तफा | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 01 Mar 2026 10:06 AM (IST)
Preferred Sources

जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में ईरान के सर्वोच्च नेता आयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत पर आक्रोश देखने को मिल रहा है. इस बीच शिया समुदाय के लोगों के ने अमेरिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है. खामेनेई की मौत पर लोगों ने कड़ा विरोध जताते हुए सड़कों पर उतर आए हैं. 

इस दौरान लोगों द्वारा जमकर नारेबाजी करते हुए अमेरिका का विरोध किया जा रहा है. इस दौरान प्रदर्शनकारी लोग 'रहबर तेरे खून से इंकलाब आएगा' के नारे लगा रहे हैं. लोगों में अली खामेनेई की मौत पर जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है. 

'एक से बढ़कर एक जलील, अमेरिका-इजराइल'

हजारों की तादाद में लोगों में साफतौर पर ईरान के सर्वोच्च लीडर की मौत पर गुस्सा देखने को मिल रही है. इस बीच प्रदर्शनकारी 'एक से बढ़कर एक जलील, अमेरिका-इजराइल' के भी नारे लगा रहे हैं. वहीं आगे इन लोगों का साफ कहना है कि 'अमेरिका को जो यार है, गद्दार है'. 

लाल चौक पर पोस्टर बैनर लेकर जुटे लोग

अली खामेनेई की मौत के बाद जम्मू-कश्मीर के लाल चौक पर लोगों का जमावड़ा लग गया है. इस दौरान लाल चौक पुरुष और युवा अपने हाथों में अली खामेनेई के फोटो लेकर दिखाई दे रहे हैं. इस दौरान कश्मीर के अलग-अलग हिस्सों में इस मौत पर लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है. कश्मीर के अंदर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं. लोग भारी संख्या में अपने घरों से निकलकर सड़कों, इमामबाड़ों पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं. 

अधिकारियों ने बताया कि शिया बहुल इलाकों में सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। उन्होंने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने शांतिपूर्वक सड़कों पर मार्च किया और अमेरिका तथा इजराइल विरोधी नारे लगाए। ईरान की सरकारी मीडिया ने रविवार (1 मार्च) की सुबह पुष्टि की और कहा कि इजराइल और अमेरिका के हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की मौत हो गई है.

अमेरिका-इजराइल हमले में हुई मौत

बता दें कि शनिवार (1 मार्च) को इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के तेहरान पर शुरुआती हमला किया. जिसके जवाब में ईरान की तरफ से अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया. ईरान ने लगभग 8 देशों में करारा जवाब दिया. इसी बीच खबर आ रही है कि ईरान के सर्वोच्च नेता के परिवार पर हमला हुआ जिसमें उन समेत कई लोग मारे गए हैं.

About the author फियाज उल मुस्तफा

Read
Published at : 01 Mar 2026 10:06 AM (IST)
Tags :
Ali Khamenei Srinagar News JAMMU KASHMIR NEWS Iran ISRAEL #iran
जम्मू और कश्मीर
जम्मू और कश्मीर
'रहबर तेरे खून से इंकलाब आएगा', अली खामेनेई की मौत पर कश्मीर में लाल चौक पर प्रदर्शन
जम्मू और कश्मीर
Ranji Trophy Final: रणजी ट्रॉफी पर जम्मू और कश्मीर का कब्जा, आठ बार के चैंपियन 'कर्नाटक' को दी मात
रणजी ट्रॉफी पर जम्मू और कश्मीर का कब्जा, आठ बार के चैंपियन 'कर्नाटक' को दी मात
जम्मू और कश्मीर
Jammu-Kashmir News: कश्मीर में बदला मौसम का मिजाज, हरी काई से ढकी डल झील, 135 साल में सबसे गर्म फरवरी
कश्मीर में बदला मौसम का मिजाज, हरी काई से ढकी डल झील, 135 साल में सबसे गर्म फरवरी
जम्मू और कश्मीर
इजरायल और ईरान के बीच जंग को पर महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान, 'कोई भी मिसाइल या संकट...'
इजरायल और ईरान के बीच जंग को पर महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान, 'कोई भी मिसाइल या संकट...'
US-Israel Iran War: कौन संभालेगा ईरान की सत्ता? Trump ने कर दिया बड़ा दावा! | Khamenei | Netanyahu
US-Israel Iran War: Ali Khamenei के निधन पर ईरान में 40 दिन का राजकीय शोक | Donald Trump | Netanyahu
US-Israel Iran War: हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर Ali Khamenei की मौत | Donald Trump | Netanyahu
US-Israel Iran War: हमले में Khamenei समेत परिवार के चार सदस्यों की मौत? | Netanyahu
US-Israel Iran War: हमले में Khamenei समेत परिवार के चार सदस्यों की मौत? | Netanyahu | Donlad Trump
