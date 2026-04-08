ईरान-अमेरिका के सीजफायर पर पीडीपी नेता और जम्मू और कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने प्रतिक्रिया दी है. इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि भारत और पाकिस्तान को भी साथ बैठकर अपने मुद्दे सुलझा लेने चाहिए.

उन्होंने कहा कि सीजफायर की घोषणा का स्वागत है, क्योंकि ईरान में मुस्लिम समुदाय पर इज़राइल द्वारा किए जा रहे लगातार और बेरहम हमले अब रुक गए हैं. ईरान ने युद्ध के नियमों का पालन करते हुए केवल सैन्य ठिकानों पर हमला किया, जबकि अमेरिका और इज़राइल ने नियमों का उल्लंघन करते हुए आम नागरिकों पर हमले किए थे.

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मुफ्ती ने कहा कि हमें उम्मीद है कि यह अस्थायी सीजफायर स्थायी बन जाएगा. यह सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा और खुशी का दिन है. यह सीजफायर एक अच्छा संकेत है, और भारत तथा पाकिस्तान को भी दोनों देशों के बीच के सभी मुद्दों को सुलझाने के लिए आपस में बैठकर बातचीत करनी चाहिए.

कश्मीर में कई स्थानों पर जश्न मनाया

उधर, कश्मीर के विभिन्न स्थानों पर जश्न मनाया जा रहा है, और लोगों ने इसे ईरान की 'जीत' करार दिया है.घाटी के विशेष रूप से शिया बहुल क्षेत्रों में सैकड़ों लोग युद्धविराम का जश्न मनाने के लिए सड़कों पर जमा हुए.शहर के सैदाकदल और जदीबल क्षेत्रों के साथ ही घाटी के बडगाम, बारामूला, गांदरबल, पुलवामा और बांदीपोरा जिलों में भी जश्न का माहौल बन गया है.ईरानी झंडे लहराते हुए लोगों ने युद्धविराम की घोषणा पर खुशी जताई और पटाखे फोड़कर जश्न मनाया. इस दौरान जश्न के हिस्से के रूप में कश्मीरी कहवा भी बांटा गया.इस युद्धविराम को लोगों ने अमेरिका और इजराइल पर ईरान की 'जीत' बताया.

बडगाम में शिया समुदाय के एक सदस्य ने कहा, 'यह युद्धविराम ईरान के लिए एक जीत है. उन्होंने अमेरिका और इजराइल को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया. आज हम इस जीत का जश्न मना रहे हैं.'इससे पहले, ईरान के साथ एकजुटता प्रकट करने के लिए कश्मीर में बड़े पैमाने पर धन जुटाने के कार्यक्रम आयोजित किए गए थे. जिसमें लोगों ने ईरान के लोगों की मदद के लिए पैसे और अन्य कीमती सामान दान किए थे.कश्मीर और ईरान के बीच गहरे सांस्कृतिक, भाषाई और धार्मिक संबंध हैं जिसके कारण कश्मीर को अक्सर 'ईरान-ए-सगीर' (छोटा ईरान) कहा जाता है.