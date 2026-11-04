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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirकश्मीर: गुरेज में सेना की पहल ने बदली तस्वीर, महिलाओं को मिला कारोबार

कश्मीर: गुरेज में सेना की पहल ने बदली तस्वीर, महिलाओं को मिला कारोबार

कश्मीर के गुरेज में सेना की पहल से महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं. महिलाओं को डिटर्जेंट के कारोबार से नई राह मिली है. सेना द्वारा इसके लिए सेंटर खोला गया.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 04 Nov 2026 07:36 PM (IST)
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उत्तरी कश्मीर की गुरेज घाटी में रहने वाले लोगों के लिए जीवन आसान नहीं है, खासकर सर्दियों के दौरान जब वे कश्मीर घाटी के बाकी हिस्सों से पूरी तरह कट जाते हैं. रजदान दर्रे पर बर्फ जमने के कारण घाटी का संपर्क टूट जाता है, लेकिन भारतीय सेना की एक पहल ने यहां की महिलाओं के लिए रोजगार के रास्ते खोल दिए हैं.

गुरेज के कंजलवान इलाके में भारतीय सेना द्वारा 2025 में शुरू किया गया 'हरमुख शीन डिटर्जेंट सेंटर' स्थानीय महिलाओं के लिए आजीविका के नए अवसर पैदा कर रहा है. यह केंद्र उन्हें नए कौशल सीखने, सामाजिक रुकावटों को तोड़ने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद कर रहा है.

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केंद्र ने महिलाओं को दिया डिटर्जेंट बनाने का प्रशिक्षण

भारतीय सेना द्वारा स्थापित इस केंद्र ने दर्जनों महिलाओं को डिटर्जेंट उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण दिया है, जिससे उन्हें स्वरोजगार के अवसर तलाशने में मदद मिली है. इस केंद्र से जुड़ी महिलाएं 'शीन डिटर्जेंट्स' (Sheen Detergents) नाम के स्थानीय ब्रांड के तहत डिटर्जेंट उत्पाद बनाती हैं, जिन्हें स्थानीय बाजारों में बेचा जाता है. 

इस पहल ने उन्हें आर्थिक गतिविधियों में शामिल होने और अपने परिवार की आय में योगदान देने का मौका दिया है. केंद्र से जुड़ी एक महिला ने बताया कि इस पहल से उन्हें नए कौशल सीखने और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद मिली है.

उन्होंने कहा, "पहले हमारे पास स्वतंत्र रूप से काम करने और कमाने के बहुत कम अवसर थे. केंद्र में मिले प्रशिक्षण से हमने डिटर्जेंट बनाना सीखा है और अब हम अपने परिवारों की आर्थिक मदद कर पा रहे हैं. इससे हमें काम करने और आत्मनिर्भर बनने का आत्मविश्वास भी मिला है."

स्थानीय निवासी ने सेना की सराहना की

एक स्थानीय निवासी ने भारतीय सेना की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे इस दूरदराज की घाटी में महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं. उन्होंने कहा, "गुरेज जैसे इलाकों में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर सीमित हैं. इस केंद्र ने उन्हें कौशल सीखने, आजीविका कमाने और आर्थिक गतिविधियों में हिस्सा लेने का एक मंच दिया है. हम इस पहल के लिए भारतीय सेना की सराहना करते हैं."

शुरुआत से ही, यह केंद्र कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण के एक मंच के रूप में काम कर रहा है, जहां दर्जनों महिलाओं को यहां की गतिविधियों से लाभ मिला है. इस पहल ने महिलाओं के काम करने से जुड़ी पुरानी सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ने में भी मदद की है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी और अधिक बढ़ रही है.

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Published at : 04 Nov 2026 07:31 PM (IST)
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