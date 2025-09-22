पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय खिलाड़ियों ने की कमजोर फील्डिंग? JKCA के मेंबर ने कही ऐसी बात

जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन प्रशासन के सदस्य ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता (Retd.) ने रविवार (21 सितंबर) को खेले गए भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात है कि हम जीत गए. हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो रविवार के प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं थे क्योंकि फील्डिंग बिल्कुल भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की नहीं थी. दूसरी तरफ उन्होंने बल्लेबाजों की सराहना की.

भारत बनाम पाकिस्तान सुपर 4 मैच को लेकर जेकेसीए, प्रशासन के मेंबर ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता (रिटायर्ड) ने कहा, ''कहावत है कि 'अंत भला तो सब भला'. यह अच्छी बात है कि हम जीत गए, लेकिन मैं कल (21 सितंबर) का जो प्रदर्शन था वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि फील्डिंग बिल्कुल भी इंटरनेशनल स्टैडर्ड की नहीं थी. कई कैच छोड़े गए और काफी क्लोज रन नहीं बचा सके.''

हमारे बल्लेबाजों ने कमाल का जवाब दिया- अनिल गुप्ता

हालांकि अनिल गुप्ता ने टीम इंडिया के बैटिंग की तारीफ की. उन्होंने कहा, ''टीम इंडिया ने जो बैटिंग की, खासकर बीच के ओवरों में, वो स्थिरता लेकर आई. आप देखेंगे कि स्कोर एक समय 10 ओवर के बाद स्कोर 1 विकेट पर 91 रन था और अगले जो 10-15 ओवर थे उसके बीच हमारे स्पिनर्स ने काफी अच्छी ब्रेक लगाई. जिसके कारण ज्यादा स्कोर नहीं बन सका. लेकिन हमारे बल्लेबाजों खासकर अभिषेक और गिल ने जो जवाब दिया, वो कमाल का था. उसी की फाउंडेशन के ऊपर हम बड़े ही आसानी से पाकिस्तान की टीम को हरा सके. दुबई के मैदान में अभी तक का सबसे बड़ा स्कोर टीम इंडिया ने खड़ा किया.''

टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 6 विकेट से दी शिकस्त

बता दें कि एशिया कप 2025 के सुपर 4 के दूसरे मैच में रविवार (21 सितंबर) को टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 6 विकेट से शिकस्त दी. भारत ने लगातार 7वें मैच में पाकिस्तान को मात दी है. दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था. पाकिस्तान की टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 171 रन बनाए थे. वहीं टीम इंडिया ने पाकिस्तान के स्कोर का पीछा करते हुए 18.5 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 174 रनों का स्कोर बनाया.