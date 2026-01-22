जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में न्यूनतम तापमान बढ़ रहा है और जम्मू क्षेत्र के कुछ हिस्सों और ऊंचे इलाकों में तापमान में और गिरावट देखी जा रही है, जिससे मौसम विभाग खुश है क्योंकि इन बदलावों से गुरुवार से भारी से बहुत भारी बारिश और बर्फबारी का अनुमान लगाया गया है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने इसलिए एक मौसम सलाह जारी की है जिसमें चेतावनी दी गई है कि दो पश्चिमी विक्षोभ लगातार जम्मू और कश्मीर और आसपास के इलाकों को 22 से 24 जनवरी और फिर 26 जनवरी की रात से 28 जनवरी की सुबह तक प्रभावित कर सकते हैं.

पहला विक्षोभ: 22-24 जनवरी

सलाह के अनुसार, पहला पश्चिमी विक्षोभ, जिसके तीव्र होने की उम्मीद है, 22 से 24 जनवरी के बीच इस क्षेत्र को प्रभावित करेगा, जिसमें 23 जनवरी को सबसे ज्यादा असर होगा. इस दौरान ऊंचे इलाकों में भारी बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना है. यह पहला मुख्य मौसम प्रणाली होगी जो जनवरी के अंत में क्षेत्र को प्रभावित करेगी.

दूसरा विक्षोभ: 26-28 जनवरी

दूसरा सिस्टम, मध्यम तीव्रता का, 26 जनवरी की रात से केंद्र शासित प्रदेश को प्रभावित कर सकता है, जिसमें 27 जनवरी को सबसे ज्यादा असर होगा. यह गणतंत्र दिवस के बाद से शुरू होगा और समारोहों के दौरान मौसम साफ रहने की उम्मीद है, लेकिन उसके तुरंत बाद खराब मौसम की स्थिति बन सकती है.

भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना

इन सिस्टमों के प्रभाव से, जम्मू और कश्मीर में बड़े पैमाने पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की उम्मीद है, जिसमें कुछ जगहों पर भारी बारिश या बर्फबारी हो सकती है, खासकर पीर पंजाल रेंज पर, जिसमें जम्मू डिवीजन की चिनाब घाटी और दक्षिण कश्मीर के मध्य और ऊंचे इलाके शामिल हैं.

प्रभावित होने वाले क्षेत्र

प्रभावित होने वाले संभावित क्षेत्रों में शामिल हैं:

कश्मीर घाटी:

- अनंतनाग

- पहलगाम

- कुलगाम

- शोपियां

- पीर की गली

- गुलमर्ग

- सोनमर्ग-जोजिला एक्सिस

- बांदीपोरा-रजदान पास

- कुपवाड़ा-साधना पास

जम्मू क्षेत्र:

- डोडा

- उधमपुर

- रियासी

- किश्तवाड़

- रामबन जिले

यातायात बाधित होने की आशंका

IMD ने कहा कि मौसम प्रणालियों के कारण सतह और हवाई परिवहन बाधित हो सकता है, जिसमें जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग और केंद्र शासित प्रदेश के मध्य और ऊंचे इलाकों की अन्य प्रमुख सड़कें शामिल हैं. जम्मू-श्रीनगर राजमार्ग, जो दोनों क्षेत्रों को जोड़ने वाली जीवन रेखा है, विशेष रूप से प्रभावित हो सकती है. जवाहर सुरंग और बनिहाल सेक्टर में भारी बर्फबारी की संभावना है.

भूस्खलन और तेज हवाओं की चेतावनी

संवेदनशील स्थानों पर भूस्खलन, कीचड़ धंसने और 40-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है. पहाड़ी इलाकों में ढीली मिट्टी और चट्टानें बारिश के कारण खिसक सकती हैं, जो सड़कों को अवरुद्ध कर सकती हैं. यात्रियों, पर्यटकों और ट्रांसपोर्टरों को उसी के अनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाने की सलाह दी गई है, जबकि बर्फ से ढके इलाकों के निवासियों से हिमस्खलन संभावित क्षेत्रों में जाने से बचने के लिए कहा गया है.

सुरक्षा सुझाव:

- अनावश्यक यात्रा से बचें

- आवश्यक सामान और दवाइयां साथ रखें

- मौसम अपडेट पर नजर रखें

- प्रशासनिक निर्देशों का पालन करें

- हिमस्खलन प्रवण क्षेत्रों से दूर रहें

हवाई यातायात पर प्रभाव

श्रीनगर हवाई अड्डे पर भी खराब मौसम के कारण उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं. कम दृश्यता और तेज हवाओं के कारण फ्लाइट्स रद्द या विलंबित हो सकती हैं. यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी उड़ान की स्थिति की जांच करते रहें.

स्थानीय प्रशासन तैयार

स्थानीय प्रशासन ने मौसम की चेतावनी के मद्देनजर तैयारियां शुरू कर दी हैं. राजमार्गों पर स्नो क्लियरिंग मशीनें तैनात की जा रही हैं और आपातकालीन सेवाएं अलर्ट पर हैं. जिला प्रशासन ने भी संभावित आपात स्थितियों से निपटने के लिए योजनाएं बनाई हैं. बर्फबारी और बारिश का कृषि पर भी प्रभाव पड़ सकता है. किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी फसलों और पशुधन की सुरक्षा के लिए उचित उपाय करें. फलों के बागों में भी नुकसान की आशंका है, खासकर जहां फूल आने का समय है.

भारी बर्फबारी के कारण बिजली और संचार लाइनें भी प्रभावित हो सकती हैं. बिजली विभाग ने आपातकालीन मरम्मत टीमें तैयार रखी हैं.