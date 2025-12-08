कश्मीर-लद्दाख में कड़ाके की ठंड, जोजिला दर्रे पर बर्फबारी से यातायात प्रभावित, जानें ताजा अपडेट

कश्मीर घाटी और लद्दाख में ठंड का कहर जारी है और पारा फ़्रीज़िंग पॉइंट से कई डिग्री नीचे चला गया है. वहीं, श्रीनगर-लेह हाईवे पर J&K और लद्दाख के ऊपरी इलाकों में ज़ोजिला दर्रे पर ताज़ा बर्फबारी से ठंड और बढ़ गई है, ज़ोजिला में कम से कम तापमान -20 सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

सोमवार (8 दिसंबर) को ज़ोजिला रोड पर हल्की बर्फबारी हुई, जिससे 11,575 फ़ीट ऊं चे पहाड़ी दर्रे पर ताज़ी बर्फ़ की एक पतली परत जम गई और सड़क पर फिसलन हो गई, जिससे थोड़ी देर के लिए ट्रैफ़िक पर असर पड़ा. अधिकारियों ने कहा कि सड़क की सतह पर, खासकर ज़ोजिला एक्सिस के कमज़ोर हिस्सों पर, ट्रैक्शन कम हो गया, जिससे कुछ समय के लिए सावधानी के तौर पर ट्रैफ़िक रेगुलेशन करना पड़ा.

लद्दाख के अन्य इलाके भी प्रभावित

लद्दाख इलाके के मिनिमर्ग, द्रास और कारगिल इलाकों में भी बर्फबारी की खबर है, जिससे इलाके में भी ट्रैफ़िक में कुछ समय के लिए रुकावट आई है. द्रास में तापमान -18C और कारगिल इलाके में माइनस 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. गंदेरबल ज़िले में सोनमर्ग हेल्थ रिज़ॉर्ट के ऊपरी इलाकों में भी हल्की बर्फबारी हुई, जिससे टेम्परेचर में काफ़ी गिरावट आई. लोकल लोगों और टूरिस्ट ने बताया कि पूरे दिन पूरे इलाके में बादल छाए रहने से ठंड बढ़ गई.

सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था

ज़ोजिला पास को स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिकली बहुत ज़रूरी माना जाता है, क्योंकि सर्दियों के महीनों में यह कश्मीर और लद्दाख के बीच एकमात्र सरफेस लिंक है. बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारियों ने कहा कि सड़क सुरक्षा और गाड़ियों की आसान आवाजाही पक्का करने के लिए सुबह-सुबह टीमों को तैनात किया गया था.

एक अधिकारी ने कहा, "हमारे लोग फिसलन वाली और कमज़ोर जगहों पर मिट्टी और नमक फैला रहे थे ताकि फिसलन न हो और सड़क पर पकड़ बेहतर हो सके," उन्होंने कहा कि मौसम की खराब हालत के बावजूद सड़क को चालू रखने की कोशिश की जा रही है. बचाव के उपाय करने के बाद ट्रैफिक की आवाजाही फिर से शुरू कर दी गई, और अधिकारियों ने कहा कि मौसम में और उतार-चढ़ाव को देखते हुए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है.