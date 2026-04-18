हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and KashmirSrinagar News: हज के लिए जम्मू-कश्मीर से 431 यात्रियों का पहला जत्था रवाना, पुलिस ने किए खास इंतजाम

Srinagar News: हज के लिए जम्मू-कश्मीर से 431 यात्रियों का पहला जत्था रवाना, पुलिस ने किए खास इंतजाम

Jammu News: जम्मू-कश्मीर से हज-2026 का पहला जत्था 431 यात्रियों के साथ श्रीनगर के बेमिना हज हाउस से रवाना हुआ. तीन उड़ानों से यात्री रवाना हुए. प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधाओं के व्यापक इंतजाम किए है.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 18 Apr 2026 01:40 PM (IST)
Preferred Sources

केंद्र शासित प्रदेश से हज यात्रियों का पहला जत्था, जिसमें जम्मू-कश्मीर के 431 यात्री शामिल थे. शनिवार को सऊदी अरब में होने वाली सालाना हज यात्रा के लिए रवाना हुआ. इसके साथ ही हज-2026 की शुरुआत हो गई.

यह जत्था बेमिना स्थित हज हाउस से रवाना हुआ. जिसके साथ ही इस साल के हज यात्रा के मौसम की शुरुआत हो गई. इस जत्थे में 230 पुरुष और 201 महिलाएं शामिल थीं.

तीन अलग-अलग उड़ानों से रवाना होंगे यात्री

जानकारी के अनुसार, यात्री तीन अलग-अलग उड़ानों से रवाना होंगे. श्रीनगर हवाई अड्डे पर चल रहे रखरखाव के काम के कारण फिलहाल वहां केवल छोटे विमानों का ही इस्तेमाल किया जा रहा है. अधिकारियों ने बताया कि हज यात्रियों की रवानगी की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए बेमिना स्थित हज हाउस में परिवहन, सामान की देखरेख और दस्तावेजों से जुड़े सभी जरूरी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं. हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को विदा करने के लिए उनके सैकड़ों परिजन हज हाउस के बाहर जमा हुए.

ये भी पढ़िए- जम्मू-कश्मीर: 5 विधायकों के मनोनयन केस में हाईकोर्ट में दलीलें पेश, 15 मई को अगली सुनवाई

जिला पुलिस के साथ मिलकर किए जा रहे इंतजाम- अक्षय लाबरू

साथ ही, श्रीनगर प्रशासन इन सभी कार्यों की देखरेख कर रहा है. उन्होंने कहा है कि उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता हज यात्रियों के लिए एक निर्बाध और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना है. उपायुक्त अक्षय लाबरू, जिन्होंने बेमिना से हज-2026 के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. उन्होंने बताया कि यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए पिछले दो-तीन दिनों से जिला पुलिस के साथ मिलकर हज हाउस में किए गए इंतजामों की लगातार समीक्षा की जा रही थी. 

उन्होंने कहा कि हमें इस बात की खुशी है कि हम हज यात्रियों की इस पवित्र यात्रा और उनके लिए की गई सुविधाओं व इंतजामों में अपना योगदान दे पा रहे हैं. इस साल जम्मू-कश्मीर से कुल 4,764 यात्री इस पवित्र हज यात्रा पर रवाना होंगे.

ये भी पढ़िए- Maharashtra: तलाक के विवाद में हैवानियत! कमरे में ले जाकर पति ने पत्नी पर पेट्रोल डालकर लगाई आग

Published at : 18 Apr 2026 01:40 PM (IST)
Tags :
Kashmir News Hajj Srinagar News JAMMU NEWS Hajj 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
Srinagar News: हज के लिए जम्मू-कश्मीर से 431 यात्रियों का पहला जत्था रवाना, पुलिस ने किए खास इंतजाम
हज के लिए जम्मू-कश्मीर से 431 यात्रियों का पहला जत्था रवाना, पुलिस ने किए खास इंतजाम
जम्मू और कश्मीर
Jammu News: वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, हेरोइन के साथ युवक गिरफ्तार
वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, हेरोइन के साथ युवक गिरफ्तार
जम्मू और कश्मीर
जम्मू-कश्मीर: 5 विधायकों के मनोनयन केस में हाईकोर्ट में दलीलें पेश, 15 मई को अगली सुनवाई
जम्मू-कश्मीर: 5 विधायकों के मनोनयन केस में हाईकोर्ट में दलीलें पेश, 15 मई को अगली सुनवाई
जम्मू और कश्मीर
Amarnath Yatra: अमरनाथ यात्रा को लेकर प्रशासन सतर्क, जवानों को दी जा रही पहाड़ों पर रेस्क्यू की विशेष ट्रेनिंग
अमरनाथ यात्रा को लेकर प्रशासन सतर्क, जवानों को दी जा रही पहाड़ों पर रेस्क्यू की विशेष ट्रेनिंग
Advertisement

वीडियोज

Sansani: VIP रौब की डरावनी पिक्चर ! | MP News | MLA
Breaking News: ईरान ने खोला होर्मुज, युद्ध खत्म? | Iran Israel US War | Trump | Netanyahu
Women's Reservation Bill गिरने के बाद Amit Shah का आया बयान | Breaking | BJP | Congress
Women's Reservation Bill: गिर गया महिला आरक्षण और परिसीमन बिल | Congress | Breaking
Women Reservation Bill: बीच संसद Amit Shah ने स्पीकर से क्यों की ये खास अपील? | Parliament Session
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran-US Peace Talk: ईरान और अमेरिका के बीच कब और कहां होगी दूसरे दौर की बातचीत? सामने आई जगह और तारीख
ईरान और अमेरिका के बीच कब और कहां होगी दूसरे दौर की बातचीत? सामने आई जगह और तारीख
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बीजेपी क्या महिला की हिमायती...', अखिलेश यादव ने शेयर किया CM योगी का पुराना वीडियो
'बीजेपी क्या महिला की हिमायती...', अखिलेश यादव ने शेयर किया CM योगी का पुराना वीडियो
विश्व
Strait of Hormuz: 'होर्मुज स्ट्रेट के दोबारा खुलने से शी जिनपिंग बहुत खुश', डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति को लेकर क्यों किया ये दावा?
'होर्मुज के दोबारा खुलने से जिनपिंग खुश', ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति को लेकर क्यों किया ये दावा?
बॉलीवुड
दूसरी बार टल गई सनी देओल की ‘गबरू’ की रिलीज डेट, सलमान खान का कैमियो हुआ कंफर्म
सनी देओल की ‘गबरू’ की दूसरी बार टल गई रिलीज डेट, सलमान खान का कैमियो हुआ कंफर्म
क्रिकेट
LizLaz On Virat Kohli Like: विराट कोहली के लाइक पर मॉडल लिजलाज ने तोड़ी चुप्पी, कहा-
विराट कोहली के लाइक पर मॉडल लिजलाज ने तोड़ी चुप्पी, कहा- "शायद उनका इरादा...
इंडिया
Women Reservation Bill 2026: महिला आरक्षण बिल संसद में नहीं हुआ पास तो जगन मोहन रेड्डी का आया रिएक्शन, सरकार या विपक्ष किसके साथ?
महिला आरक्षण बिल संसद में नहीं हुआ पास तो जगन मोहन रेड्डी का आया रिएक्शन, सरकार या विपक्ष किसके साथ?
एग्रीकल्चर
अपने किचन गार्डन में ऐसे उगाएं बीन्स, खत्म हो जाएगी सलाद से लेकर सब्जी तक की टेंशन
अपने किचन गार्डन में ऐसे उगाएं बीन्स, खत्म हो जाएगी सलाद से लेकर सब्जी तक की टेंशन
हेल्थ
Summer Health Tips: गर्मी में धूप में घूमते-घूमते गायब हो जाती है एनर्जी, ये काम करेंगे तो दिनभर रहेंगे एक्टिव
गर्मी में धूप में घूमते-घूमते गायब हो जाती है एनर्जी, ये काम करेंगे तो दिनभर रहेंगे एक्टिव
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Embed widget