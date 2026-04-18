हज के लिए जम्मू-कश्मीर से 431 यात्रियों का पहला जत्था रवाना, पुलिस ने किए खास इंतजाम

केंद्र शासित प्रदेश से हज यात्रियों का पहला जत्था, जिसमें जम्मू-कश्मीर के 431 यात्री शामिल थे. शनिवार को सऊदी अरब में होने वाली सालाना हज यात्रा के लिए रवाना हुआ. इसके साथ ही हज-2026 की शुरुआत हो गई.

यह जत्था बेमिना स्थित हज हाउस से रवाना हुआ. जिसके साथ ही इस साल के हज यात्रा के मौसम की शुरुआत हो गई. इस जत्थे में 230 पुरुष और 201 महिलाएं शामिल थीं.

तीन अलग-अलग उड़ानों से रवाना होंगे यात्री

जानकारी के अनुसार, यात्री तीन अलग-अलग उड़ानों से रवाना होंगे. श्रीनगर हवाई अड्डे पर चल रहे रखरखाव के काम के कारण फिलहाल वहां केवल छोटे विमानों का ही इस्तेमाल किया जा रहा है. अधिकारियों ने बताया कि हज यात्रियों की रवानगी की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए बेमिना स्थित हज हाउस में परिवहन, सामान की देखरेख और दस्तावेजों से जुड़े सभी जरूरी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं. हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को विदा करने के लिए उनके सैकड़ों परिजन हज हाउस के बाहर जमा हुए.

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जिला पुलिस के साथ मिलकर किए जा रहे इंतजाम- अक्षय लाबरू

साथ ही, श्रीनगर प्रशासन इन सभी कार्यों की देखरेख कर रहा है. उन्होंने कहा है कि उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता हज यात्रियों के लिए एक निर्बाध और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना है. उपायुक्त अक्षय लाबरू, जिन्होंने बेमिना से हज-2026 के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. उन्होंने बताया कि यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए पिछले दो-तीन दिनों से जिला पुलिस के साथ मिलकर हज हाउस में किए गए इंतजामों की लगातार समीक्षा की जा रही थी.

उन्होंने कहा कि हमें इस बात की खुशी है कि हम हज यात्रियों की इस पवित्र यात्रा और उनके लिए की गई सुविधाओं व इंतजामों में अपना योगदान दे पा रहे हैं. इस साल जम्मू-कश्मीर से कुल 4,764 यात्री इस पवित्र हज यात्रा पर रवाना होंगे.

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