गुरेज में 'तंत्र इन साइलेंस' पर पर्यटन विभाग ने दी सफाई, बोला- कोई अनुमति नहीं

जम्मू-कश्मीर के गुरेज में प्रस्तावित ‘Tantra in Silence at Gurez’ कार्यक्रम को लेकर चल रहे विवाद के बीच पर्यटन विभाग ने स्थिति साफ कर दी है. पर्यटन विभाग (गुलमर्ग) के असिस्टेंट डायरेक्टर जाहिद आजाद ने शनिवार (19 सितंबर) को स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर जिस कार्यक्रम की चर्चा हो रही है, उसके आयोजन के लिए विभाग के कार्यालय से न तो कोई अनुमति मांगी गई है और न ही कोई मंजूरी दी गई है.

असिस्टेंट डायरेक्टर के कार्यालय से कार्यक्रम को कोई सूचना नहीं

असिस्टेंट डायरेक्टर ने ‘Tantra in silence at Gurez’ नाम के ट्विटर हैंडल से शेयर की गई सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर एक आधिकारिक बयान जारी किया. बयान में कहा गया कि उनके कार्यालय को सोशल मीडिया पोस्ट में बताए गए प्रस्तावित कार्यक्रम के संबंध में न तो कोई आधिकारिक सूचना मिली है और न ही इसकी कोई जानकारी है.

पर्यटन विभाग (गुलमर्ग) के असिस्टेंट डायरेक्टर के कार्यालय ने यह भी बताया कि कार्यक्रम के लिए अनुमति मांगने वाला कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है. इसलिए इस संबंध में विभाग की ओर से किसी तरह की कार्रवाई भी नहीं की गई है.

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आधिकारिक बयान में आगे स्पष्ट किया गया कि असिस्टेंट डायरेक्टर के कार्यालय ने इस प्रस्तावित कार्यक्रम को किसी भी तरह की मंजूरी नहीं दी है. साथ ही, सोशल मीडिया पोस्ट में बताए गए कार्यक्रम के आयोजन या उसके संचालन से पर्यटन विभाग (गुलमर्ग) के इस कार्यालय का कोई संबंध नहीं है.

गुरेज में प्रस्तावित इस कार्यक्रम को लेकर पहले ही राजनीतिक स्तर पर भी प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है. पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और मीरवाइज उमर फारूक ने कार्यक्रम को लेकर चिंता जाहिर की थी. ऐसे में पर्यटन विभाग के इस स्पष्टीकरण के बाद कार्यक्रम की अनुमति और आयोजन को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है.

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