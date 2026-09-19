गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirगुरेज: 'Tantra' रिट्रीट पर महबूबा मुफ्ती ने जताई चिंता, सरकार से दखल की मांग

गुरेज: 'Tantra' रिट्रीट पर महबूबा मुफ्ती ने जताई चिंता, सरकार से दखल की मांग

PDP की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर की गुरेज घाटी में होने वाले 'तंत्र साइलेंस' रिट्रीट के कार्यक्रम पर आपत्ती जताते हुए सीएम और पुलिस से इसे रोकने के लिए दखल देने को कहा है.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 19 Sep 2026 05:51 PM (IST)
Preferred Sources

PDP की अध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने उत्तरी कश्मीर की गुरेज घाटी में होने वाले एक प्रस्तावित कार्यक्रम पर चिंता जताई है. उन्होंने जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री और पुलिस से इस धार्मिक कार्यक्रम को रोकने के लिए दखल देने को कहा है, क्योंकि आरोप है कि इसे एक 'नए धर्म' के तौर पर पेश किया जा रहा है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील गुरेज घाटी में 'तंत्र साइलेंस' रिट्रीट के विज्ञापन और इसके आयोजन की संभावना ने स्थानीय समुदायों और लोगों के बीच चिंता पैदा कर दी है. इसकी वजह दूसरे राज्यों में इसी तरह के कार्यक्रमों से जुड़े पुराने विवाद हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

जम्मू और कश्मीर
जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर कार से बरामद हुए थैली भरकर सोने के सिक्के! पुलिस ने क्या बताया?
जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर कार से बरामद हुए थैली भरकर सोने के सिक्के! पुलिस ने क्या बताया?
जम्मू और कश्मीर
श्रीनगर में गणेशोत्सव की धूम, कश्मीरी पंडितों ने बप्पा को ऐसे दी विदाई
श्रीनगर में गणेशोत्सव की धूम, कश्मीरी पंडितों ने बप्पा को ऐसे दी विदाई
जम्मू और कश्मीर
कश्मीरी पंडितों की हरमुख-गंगबल यात्रा का शुभारंभ, LG बोले- विविधता में एकता की प्रतीक
कश्मीरी पंडितों की हरमुख-गंगबल यात्रा का शुभारंभ, LG बोले- विविधता में एकता की प्रतीक
जम्मू और कश्मीर
TMC के नाम-चिह्न फ्रीज पर गरमाई सियासत, कांग्रेस के मुस्लिम सांसद ने साधा निशाना
TMC के नाम-चिह्न फ्रीज पर गरमाई सियासत, कांग्रेस के मुस्लिम सांसद ने साधा निशाना

'गुरेज आध्यात्मिकता के नाम पर प्रयोग करने की जगह नहीं'

महबूबा मुफ्ती ने पोस्ट में लिखा कि, 'एक पोस्टर में श्रीनगर की गुरेज घाटी में 'तंत्र साइलेंस' रिट्रीट का विज्ञापन किया जा रहा है. पिछले साल गोवा में स्वामी ध्यान सुमित नाम के एक स्वयंभू धर्मगुरु (जो रजनीश फाउंडेशन के तहत एक नए धर्म का प्रचार करते हैं) द्वारा आयोजित इसी तरह का 'तंत्र' रिट्रीट रद्द कर दिया गया था. इसके अश्लील प्रचार सामग्री पर बड़े पैमाने पर विवाद हुआ था और गोवा पुलिस को दखल देना पड़ा था.' उन्होंने इस मामले में दखल की मांग करते हुए जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जम्मू-कश्मीर पुलिस, मीरवाइज उमर फारूक और ग्रैंड मुफ्ती नासिर-उल-इस्लाम को टैग किया.

ट्वीट में कहा गया, 'गुरेज आध्यात्मिकता या पर्यटन के नाम पर प्रयोग करने की जगह नहीं है. मैं @CM_JnK और @JmuKmrpolice से तुरंत दखल देने और उचित कार्रवाई करने का अनुरोध करती हूं. मैं @MirwaizKashmir और @office_mufti से भी अपील करती हूं कि वे इस मुद्दे के बारे में जागरूकता फैलाएं.' 24-27 सितंबर, 2026 के लिए प्रस्तावित 'तंत्र साइलेंस' रिट्रीट का विज्ञापन इंटरनेट पर दिखाया जा रहा है. इसमें गुरेज घाटी में आयोजन की बात कही गई है और तीन दिन के इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रति व्यक्ति 11,995 रुपये की मामूली फीस ली जाएगी.

जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर कार से बरामद हुए थैली भरकर सोने के सिक्के! पुलिस ने क्या बताया?

इतने बड़े कार्यक्रम के लिए मंजूरी मिलने की कोई खबर नहीं

हालांकि, बांदीपोरा जिला प्रशासन और जम्मू-कश्मीर पुलिस से स्पष्ट मंजूरी के बिना ऐसे कार्यक्रम कानूनी रूप से नहीं हो सकते, लेकिन इतने बड़े कार्यक्रम के लिए मंजूरी मिलने की कोई खबर नहीं है. इस कार्यक्रम में देश-दुनिया से इस पंथ के अनुयायी शामिल होंगे. गुरेज घाटी उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले में एक हाई-सिक्योरिटी वाला बॉर्डर इलाका है. यहां आने वाले सभी घरेलू और विदेशी यात्रियों के लिए जरूरी है कि वे ट्रैगबल आर्मी पॉइंट पर अधिकारियों से मिलकर एक औपचारिक सिक्योरिटी क्लीयरेंस परमिट लें और उसे मंजूर करवाएं.

बांदीपोरा जिला प्रशासन और जम्मू-कश्मीर पुलिस की साफ मंजूरी के बिना, सार्वजनिक जगहों या स्थानीय आने-जाने के रास्तों पर कमर्शियल रिट्रीट, ग्रुप कैंप या खास आध्यात्मिक कार्यक्रम कानूनी तौर पर नहीं चलाए जा सकते. इसके अलावा, यह घाटी मूल निवासी 'दर्द-शिन' जनजाति का घर है. यह एक प्राचीन समुदाय है जो अपनी अनोखी सांस्कृतिक परंपराओं, भाषाई विरासत और जीवनशैली को बहुत अच्छी तरह से संजोकर रखता है.

हालांकि स्थानीय नेता और निवासी हमेशा से ऐसे इको-सेंसिटिव और जिम्मेदार बॉर्डर टूरिज्म की वकालत करते रहे हैं जो स्थानीय रीति-रिवाजों का सम्मान करे और बड़े पैमाने पर होने वाले कमर्शियल या बिना नियम-कानून वाले एक्सपेरिमेंटल आयोजनों से अलग हो, लेकिन महबूबा मुफ्ती द्वारा जताई गई चिंता से हर तरफ हलचल मचना और सरकार की ओर से तुरंत प्रतिक्रिया आना तय है.

श्रीनगर में गणेशोत्सव की धूम, कश्मीरी पंडितों ने बप्पा को ऐसे दी विदाई

Published at : 19 Sep 2026 05:37 PM (IST)
Tags :
JAMMU KASHMIR NEWS MEHBOOBA MUFTI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर कार से बरामद हुए थैली भरकर सोने के सिक्के! पुलिस ने क्या बताया?
जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर कार से बरामद हुए थैली भरकर सोने के सिक्के! पुलिस ने क्या बताया?
जम्मू और कश्मीर
श्रीनगर में गणेशोत्सव की धूम, कश्मीरी पंडितों ने बप्पा को ऐसे दी विदाई
श्रीनगर में गणेशोत्सव की धूम, कश्मीरी पंडितों ने बप्पा को ऐसे दी विदाई
जम्मू और कश्मीर
कश्मीरी पंडितों की हरमुख-गंगबल यात्रा का शुभारंभ, LG बोले- विविधता में एकता की प्रतीक
कश्मीरी पंडितों की हरमुख-गंगबल यात्रा का शुभारंभ, LG बोले- विविधता में एकता की प्रतीक
जम्मू और कश्मीर
TMC के नाम-चिह्न फ्रीज पर गरमाई सियासत, कांग्रेस के मुस्लिम सांसद ने साधा निशाना
TMC के नाम-चिह्न फ्रीज पर गरमाई सियासत, कांग्रेस के मुस्लिम सांसद ने साधा निशाना
Advertisement

वीडियोज

Bigg Boss 20: Aasif Khan-Uditi Singh की Fight, Nomination Twist और Aamrapali-Qazi का Drama
Daayra Review: Meghna Gulzar की फिल्म में Kareena Kapoor और Prithviraj, लेकिन Impact गायब
Sansani | Delhi Accident News: दिल्ली में रफ्तार का 'बेकाबू शैतान' !
Passport Rules: विदेश यात्रा से पहले जान लें! बच्चों के पासपोर्ट का नियम बदला |
Chitra Tripathi | Pakistan News: पाकिस्तान का भट्ठा बैठ गया ! | Shahbaz Sharif | Asim Munir | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पंजाब पुलिस की हिरासत में रवनीत सिंह बिट्टू, CM मान की गाड़ी पर फेंकी शराब की बोतल
पंजाब पुलिस की हिरासत में रवनीत सिंह बिट्टू, CM मान की गाड़ी पर फेंकी शराब की बोतल
दिल्ली NCR
DUSU Election Results Live: जीत के बाद निर्दलीय दीपांशु शौकीन का बड़ा बयान, बोले- 'कल से सत्याग्रह...'
Live: जीत के बाद निर्दलीय दीपांशु शौकीन का बड़ा बयान, बोले- 'कल से सत्याग्रह...'
क्रिकेट
भारत या बांग्लादेश, अगर बारिश से रद्द हुआ मैच तो किसे मिलेगा एशियन गेम्स फाइनल का टिकट?
भारत या बांग्लादेश, अगर बारिश से रद्द हुआ मैच तो किसे मिलेगा एशियन गेम्स फाइनल का टिकट?
साउथ सिनेमा
2026 में सूर्या की डबल हैट्रिक, 'विश्वनाथ एंड संस' बनी दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म
2026 में सूर्या की डबल हैट्रिक, 'विश्वनाथ एंड संस' बनी दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म
इंडिया
DUSU रिजल्ट पर BJP की पहली प्रतिक्रिया, 'यह साफ है कि युवा...'
DUSU रिजल्ट पर BJP की पहली प्रतिक्रिया, 'यह साफ है कि युवा...'
इंडिया
चीनी आर्मी ने पकड़ लिए थे मेरे लोग और खत्म था करियर... डोभाल का वो खौफनाक किस्सा
चीनी आर्मी ने पकड़ लिए थे मेरे लोग और खत्म था करियर... डोभाल का वो खौफनाक किस्सा
Home Tips
Peepal Tree On Wall: क्या दीवार पर उग आया है पीपल? बिना नुकसान ऐसे निकालें
क्या दीवार पर उग आया है पीपल? बिना नुकसान ऐसे निकालें
क्रिकेट
चीफ सिलेक्टर अजीत अगर को BCCI से कितनी मिलती है सैलरी? होश उड़ा देगी रकम
चीफ सिलेक्टर अजीत अगर को BCCI से कितनी मिलती है सैलरी? होश उड़ा देगी रकम
ENT LIVE
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
Embed widget