गुरेज: 'Tantra' रिट्रीट पर महबूबा मुफ्ती ने जताई चिंता, सरकार से दखल की मांग

PDP की अध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने उत्तरी कश्मीर की गुरेज घाटी में होने वाले एक प्रस्तावित कार्यक्रम पर चिंता जताई है. उन्होंने जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री और पुलिस से इस धार्मिक कार्यक्रम को रोकने के लिए दखल देने को कहा है, क्योंकि आरोप है कि इसे एक 'नए धर्म' के तौर पर पेश किया जा रहा है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील गुरेज घाटी में 'तंत्र साइलेंस' रिट्रीट के विज्ञापन और इसके आयोजन की संभावना ने स्थानीय समुदायों और लोगों के बीच चिंता पैदा कर दी है. इसकी वजह दूसरे राज्यों में इसी तरह के कार्यक्रमों से जुड़े पुराने विवाद हैं.

'गुरेज आध्यात्मिकता के नाम पर प्रयोग करने की जगह नहीं'

महबूबा मुफ्ती ने पोस्ट में लिखा कि, 'एक पोस्टर में श्रीनगर की गुरेज घाटी में 'तंत्र साइलेंस' रिट्रीट का विज्ञापन किया जा रहा है. पिछले साल गोवा में स्वामी ध्यान सुमित नाम के एक स्वयंभू धर्मगुरु (जो रजनीश फाउंडेशन के तहत एक नए धर्म का प्रचार करते हैं) द्वारा आयोजित इसी तरह का 'तंत्र' रिट्रीट रद्द कर दिया गया था. इसके अश्लील प्रचार सामग्री पर बड़े पैमाने पर विवाद हुआ था और गोवा पुलिस को दखल देना पड़ा था.' उन्होंने इस मामले में दखल की मांग करते हुए जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जम्मू-कश्मीर पुलिस, मीरवाइज उमर फारूक और ग्रैंड मुफ्ती नासिर-उल-इस्लाम को टैग किया.

ट्वीट में कहा गया, 'गुरेज आध्यात्मिकता या पर्यटन के नाम पर प्रयोग करने की जगह नहीं है. मैं @CM_JnK और @JmuKmrpolice से तुरंत दखल देने और उचित कार्रवाई करने का अनुरोध करती हूं. मैं @MirwaizKashmir और @office_mufti से भी अपील करती हूं कि वे इस मुद्दे के बारे में जागरूकता फैलाएं.' 24-27 सितंबर, 2026 के लिए प्रस्तावित 'तंत्र साइलेंस' रिट्रीट का विज्ञापन इंटरनेट पर दिखाया जा रहा है. इसमें गुरेज घाटी में आयोजन की बात कही गई है और तीन दिन के इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रति व्यक्ति 11,995 रुपये की मामूली फीस ली जाएगी.

A poster is advertising a “Tantra Silence” retreat in Gurez Valley, Srinagar.

A similar “Tantra” retreat facilitated by Swami Dhyan Sumit, a self-styled godman promoting a new religion under the Shree Rajneesh Foundation, was cancelled in Goa last year after its obscene… pic.twitter.com/1cdGZlF5oo — Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) September 19, 2026

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इतने बड़े कार्यक्रम के लिए मंजूरी मिलने की कोई खबर नहीं

हालांकि, बांदीपोरा जिला प्रशासन और जम्मू-कश्मीर पुलिस से स्पष्ट मंजूरी के बिना ऐसे कार्यक्रम कानूनी रूप से नहीं हो सकते, लेकिन इतने बड़े कार्यक्रम के लिए मंजूरी मिलने की कोई खबर नहीं है. इस कार्यक्रम में देश-दुनिया से इस पंथ के अनुयायी शामिल होंगे. गुरेज घाटी उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले में एक हाई-सिक्योरिटी वाला बॉर्डर इलाका है. यहां आने वाले सभी घरेलू और विदेशी यात्रियों के लिए जरूरी है कि वे ट्रैगबल आर्मी पॉइंट पर अधिकारियों से मिलकर एक औपचारिक सिक्योरिटी क्लीयरेंस परमिट लें और उसे मंजूर करवाएं.

बांदीपोरा जिला प्रशासन और जम्मू-कश्मीर पुलिस की साफ मंजूरी के बिना, सार्वजनिक जगहों या स्थानीय आने-जाने के रास्तों पर कमर्शियल रिट्रीट, ग्रुप कैंप या खास आध्यात्मिक कार्यक्रम कानूनी तौर पर नहीं चलाए जा सकते. इसके अलावा, यह घाटी मूल निवासी 'दर्द-शिन' जनजाति का घर है. यह एक प्राचीन समुदाय है जो अपनी अनोखी सांस्कृतिक परंपराओं, भाषाई विरासत और जीवनशैली को बहुत अच्छी तरह से संजोकर रखता है.

हालांकि स्थानीय नेता और निवासी हमेशा से ऐसे इको-सेंसिटिव और जिम्मेदार बॉर्डर टूरिज्म की वकालत करते रहे हैं जो स्थानीय रीति-रिवाजों का सम्मान करे और बड़े पैमाने पर होने वाले कमर्शियल या बिना नियम-कानून वाले एक्सपेरिमेंटल आयोजनों से अलग हो, लेकिन महबूबा मुफ्ती द्वारा जताई गई चिंता से हर तरफ हलचल मचना और सरकार की ओर से तुरंत प्रतिक्रिया आना तय है.

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