ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and KashmirJ&K में 30,000 चिनार के पेड़ों की जियो-टैगिंग पूरी, डिजिटल डेटाबेस तैयार

J&K में 30,000 चिनार के पेड़ों की जियो-टैगिंग पूरी, डिजिटल डेटाबेस तैयार

जम्मू-कश्मीर सरकार ने लगभग 30,000 चिनार के पेड़ों की जियो-टैगिंग पूरी करने के साथ-साथ इसका एक केंद्रीय डिजिटल डेटाबेस भी तैयार किया गया है. इसका उद्देश्य इसे सुरक्षित रखना है.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 07 Nov 2026 11:58 AM (IST)
Preferred Sources

जम्मू-कश्मीर सरकार ने लगभग 30,000 चिनार के पेड़ों की जियो-टैगिंग पूरी कर ली गई है. इस खास प्राकृतिक धरोहर को बचाने, उसकी निगरानी करने और उसके संरक्षण को मजबूत करने के लिए एक केंद्रीय डिजिटल डेटाबेस भी तैयार किया गया है.

इस धरोहर पहल का नाम 'डिजिटल ट्री आधार' (Digital Tree Aadhaar) प्रोजेक्ट रखा गया है. इसकी प्रगति की समीक्षा जम्मू-कश्मीर वन अनुसंधान संस्थान (JKFRI) की एक उच्च-स्तरीय बैठक में की गई. इस बैठक की अध्यक्षता जम्मू-कश्मीर के नए वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण मंत्री, अल्ताफ अहमद वानी ने की.

रिलेटेड स्टोरी >>

जम्मू और कश्मीर
कश्मीर में ऑनलाइन आतंकी भर्ती नेटवर्क का खुलासा, CIK की 6 ठिकानों पर छापेमारी
कश्मीर में ऑनलाइन आतंकी भर्ती नेटवर्क का खुलासा, CIK की 6 ठिकानों पर छापेमारी
जम्मू और कश्मीर
मीरवाइज एक हफ्ते से हाउस अरेस्ट, बोले- 'बात रखने की आजादी...'
मीरवाइज एक हफ्ते से हाउस अरेस्ट, बोले- 'बात रखने की आजादी...'
जम्मू और कश्मीर
NC में सियासी खलबली के बीच फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, बताया पार्टी का फ्यूचर
NC में सियासी खलबली के बीच फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, बताया पार्टी का फ्यूचर
जम्मू और कश्मीर
NC के बागी MLAs के साथ बैठक करेंगे फारूक-उमर अब्दुल्ला, मानेंगे या देंगे इस्तीफा?
NC के बागी MLAs के साथ बैठक करेंगे फारूक-उमर अब्दुल्ला, मानेंगे या देंगे इस्तीफा?
J&K: नशे के खिलाफ अभियान में इस साल 1651 केस दर्ज, 1941 लोग गिरफ्तार

धरोहर पेड़ों पर QR कोड की प्लेटें

अधिकारियों ने बताया कि पूरे केंद्र शासित प्रदेश में 13,500 प्रमुख धरोहर पेड़ों पर QR कोड वाली विशेष धातु की प्लेटें लगाई गई हैं. इनमें कश्मीर के 10,000 चिनार के पेड़ और जम्मू क्षेत्र के 3,500 पीपल और बरगद के पेड़ शामिल हैं. अधिकारियों के अनुसार, बाकी बचे चिनार, बरगद और पीपल के पेड़ों की जियो-टैगिंग दूसरे चरण में पूरी की जाएगी. इन पेड़ों पर लगे QR कोड को स्कैन करके शोधकर्ता, पर्यावरणविद और आम लोग पेड़ से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं.

इसमें पेड़ के सटीक स्थान (अक्षांश और देशांतर), ऊंचाई, घेरा, उम्र और स्वास्थ्य की स्थिति जैसी जानकारी शामिल है. जम्मू-कश्मीर वन अनुसंधान संस्थान (JKFRI) और वन विभाग के सहयोग से तैयार की गई यह डिजिटल सूची, पेड़ों को अवैध कटाई, अतिक्रमण और बिना अनुमति के उनकी छंटाई से बचाने का काम करेगी.

चिनार के संख्या में आई है भारी कमी 

चिनार के पेड़ (वैज्ञानिक नाम: Platanus orientalis var. cashmeriana, स्थानीय नाम: 'बौईन') को 'जम्मू-कश्मीर विशिष्ट वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1969' के तहत संरक्षित प्रजाति का दर्जा प्राप्त है. विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले कुछ दशकों में इनकी संख्या में भारी कमी आई है. 1970 के दशक में चिनार के पेड़ों की संख्या 42,000 से अधिक थी, जो अब तेजी से हो रहे शहरीकरण, सड़कों को चौड़ा करने की परियोजनाओं और अवैध कटाई के कारण काफी कम हो गई है. कश्मीर घाटी और चिनाब क्षेत्र में बची हुई कुल आबादी का अनुमान 32,000 से 34,000 पेड़ों के बीच है.

चल रही गणना (सेंसस) इस प्रजाति की संख्या में आई ऐतिहासिक गिरावट पर ध्यान देती है. यह डेटा-आधारित ट्रैकिंग प्रदान करती है, ताकि सदियों पुराने इन सांस्कृतिक प्रतीकों को कानूनी और पारिस्थितिक रूप से सुरक्षित रखा जा सके. वन संरक्षण में वैज्ञानिक अनुसंधान के महत्व पर जोर देते हुए, मंत्री ने माना कि विज्ञान संरक्षण प्रयासों की रीढ़ है. उन्होंने कहा कि शोध केवल फाइलों और प्रयोगशालाओं तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे जंगलों, किसानों और आम लोगों तक पहुंचना चाहिए.

NC के बागी MLAs के साथ बैठक करेंगे फारूक-उमर अब्दुल्ला, मानेंगे या देंगे इस्तीफा?

और पढ़ें
Published at : 07 Nov 2026 11:58 AM (IST)
Tags :
JAMMU KASHMIR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
कश्मीर में ऑनलाइन आतंकी भर्ती नेटवर्क का खुलासा, CIK की 6 ठिकानों पर छापेमारी
कश्मीर में ऑनलाइन आतंकी भर्ती नेटवर्क का खुलासा, CIK की 6 ठिकानों पर छापेमारी
जम्मू और कश्मीर
मीरवाइज एक हफ्ते से हाउस अरेस्ट, बोले- 'बात रखने की आजादी...'
मीरवाइज एक हफ्ते से हाउस अरेस्ट, बोले- 'बात रखने की आजादी...'
जम्मू और कश्मीर
NC में सियासी खलबली के बीच फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, बताया पार्टी का फ्यूचर
NC में सियासी खलबली के बीच फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, बताया पार्टी का फ्यूचर
जम्मू और कश्मीर
NC के बागी MLAs के साथ बैठक करेंगे फारूक-उमर अब्दुल्ला, मानेंगे या देंगे इस्तीफा?
NC के बागी MLAs के साथ बैठक करेंगे फारूक-उमर अब्दुल्ला, मानेंगे या देंगे इस्तीफा?
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'जनता की गाड़ी से पेट्रोल चोरी', राहुल गांधी ने E20 पर सरकार को घेरा
'जनता की गाड़ी से पेट्रोल चोरी', राहुल गांधी ने E20 पर सरकार को घेरा
दिल्ली NCR
दिल्ली: जहरीली हवा का स्कूलों पर असर, 5वीं क्लास तक हाइब्रिड मोड में होगी पढ़ाई
दिल्ली: जहरीली हवा का स्कूलों पर असर, 5वीं क्लास तक हाइब्रिड मोड में होगी पढ़ाई
इंडिया
'2 दिनों तक रेकी, फिर मेरे घर पर अटैक', अभिषेक बनर्जी ने BJP पर लगाया हमले का आरोप
'2 दिनों तक रेकी, फिर मेरे घर पर अटैक', अभिषेक बनर्जी ने BJP पर लगाया हमले का आरोप
क्रिकेट
न्यूजीलैंड ने बनाया ODI के इतिहास का सबसे कम स्कोर, गुरनूर बराड़ ने किया तहस-नहस
न्यूजीलैंड ने बनाया ODI के इतिहास का सबसे कम स्कोर, गुरनूर बराड़ ने किया तहस-नहस
ओटीटी
दिवाली वीकेंड पर क्या-क्या देखें? थिएटर्स से से ओटीटी तक पर नई फिल्मों की बाढ़
दिवाली वीकेंड पर क्या-क्या देखें? थिएटर्स से से ओटीटी तक पर नई फिल्मों की बाढ़
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में मौसम और प्रदूषण की मार, GRAP-3 लागू, मास्क लगाना हुआ जरूरी
दिल्ली-NCR में मौसम और प्रदूषण की मार, GRAP-3 लागू, मास्क लगाना हुआ जरूरी
टेक्नोलॉजी
iQOO Z12 Lite 5G : 8000mAh बैटरी और Dimensity चिप, iQOO ला रहा नया फोन?
8000mAh बैटरी और Dimensity चिप, iQOO ला रहा नया फोन?
ट्रेंडिंग
Viral Video: ट्रेन में ही लड़का लड़की ने किया लिपलॉक, शरमा गए यात्री
ट्रेन में ही लड़का लड़की ने किया लिपलॉक, शरमा गए यात्री
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget