J&K में 30,000 चिनार के पेड़ों की जियो-टैगिंग पूरी, डिजिटल डेटाबेस तैयार

जम्मू-कश्मीर सरकार ने लगभग 30,000 चिनार के पेड़ों की जियो-टैगिंग पूरी कर ली गई है. इस खास प्राकृतिक धरोहर को बचाने, उसकी निगरानी करने और उसके संरक्षण को मजबूत करने के लिए एक केंद्रीय डिजिटल डेटाबेस भी तैयार किया गया है.

इस धरोहर पहल का नाम 'डिजिटल ट्री आधार' (Digital Tree Aadhaar) प्रोजेक्ट रखा गया है. इसकी प्रगति की समीक्षा जम्मू-कश्मीर वन अनुसंधान संस्थान (JKFRI) की एक उच्च-स्तरीय बैठक में की गई. इस बैठक की अध्यक्षता जम्मू-कश्मीर के नए वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण मंत्री, अल्ताफ अहमद वानी ने की.

धरोहर पेड़ों पर QR कोड की प्लेटें

अधिकारियों ने बताया कि पूरे केंद्र शासित प्रदेश में 13,500 प्रमुख धरोहर पेड़ों पर QR कोड वाली विशेष धातु की प्लेटें लगाई गई हैं. इनमें कश्मीर के 10,000 चिनार के पेड़ और जम्मू क्षेत्र के 3,500 पीपल और बरगद के पेड़ शामिल हैं. अधिकारियों के अनुसार, बाकी बचे चिनार, बरगद और पीपल के पेड़ों की जियो-टैगिंग दूसरे चरण में पूरी की जाएगी. इन पेड़ों पर लगे QR कोड को स्कैन करके शोधकर्ता, पर्यावरणविद और आम लोग पेड़ से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं.

इसमें पेड़ के सटीक स्थान (अक्षांश और देशांतर), ऊंचाई, घेरा, उम्र और स्वास्थ्य की स्थिति जैसी जानकारी शामिल है. जम्मू-कश्मीर वन अनुसंधान संस्थान (JKFRI) और वन विभाग के सहयोग से तैयार की गई यह डिजिटल सूची, पेड़ों को अवैध कटाई, अतिक्रमण और बिना अनुमति के उनकी छंटाई से बचाने का काम करेगी.

चिनार के संख्या में आई है भारी कमी

चिनार के पेड़ (वैज्ञानिक नाम: Platanus orientalis var. cashmeriana, स्थानीय नाम: 'बौईन') को 'जम्मू-कश्मीर विशिष्ट वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1969' के तहत संरक्षित प्रजाति का दर्जा प्राप्त है. विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले कुछ दशकों में इनकी संख्या में भारी कमी आई है. 1970 के दशक में चिनार के पेड़ों की संख्या 42,000 से अधिक थी, जो अब तेजी से हो रहे शहरीकरण, सड़कों को चौड़ा करने की परियोजनाओं और अवैध कटाई के कारण काफी कम हो गई है. कश्मीर घाटी और चिनाब क्षेत्र में बची हुई कुल आबादी का अनुमान 32,000 से 34,000 पेड़ों के बीच है.

चल रही गणना (सेंसस) इस प्रजाति की संख्या में आई ऐतिहासिक गिरावट पर ध्यान देती है. यह डेटा-आधारित ट्रैकिंग प्रदान करती है, ताकि सदियों पुराने इन सांस्कृतिक प्रतीकों को कानूनी और पारिस्थितिक रूप से सुरक्षित रखा जा सके. वन संरक्षण में वैज्ञानिक अनुसंधान के महत्व पर जोर देते हुए, मंत्री ने माना कि विज्ञान संरक्षण प्रयासों की रीढ़ है. उन्होंने कहा कि शोध केवल फाइलों और प्रयोगशालाओं तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे जंगलों, किसानों और आम लोगों तक पहुंचना चाहिए.

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