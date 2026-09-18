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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirश्रीनगर में गणेशोत्सव की धूम, कश्मीरी पंडितों ने बप्पा को ऐसे दी विदाई

श्रीनगर में गणेशोत्सव की धूम, कश्मीरी पंडितों ने बप्पा को ऐसे दी विदाई

श्रीनगर में गणेशोत्सव की धूम है. 14 सितंबर को 10 दिन तक चलने वाले गणेशोत्सव की शुरुआत के बाद, आज पूरे शहर में पांचवें दिन गणपति विसर्जन की रस्में निभाई जा रही हैं.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 18 Sep 2026 06:44 PM (IST)
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श्रीनगर शहर में गणपति विसर्जन का जश्न ऐतिहासिक और जोशपूर्ण तरीके से मनाया गया. कश्मीरी पंडित, स्थानीय लोग और प्रधानमंत्री पैकेज के तहत काम करने वाले कर्मचारी झेलम नदी में भगवान गणेश को भक्तिभाव से विदाई देने के लिए इकट्ठा हुए. 14 सितंबर को 10 दिन तक चलने वाले गणेशोत्सव की शुरुआत के बाद, आज पूरे शहर में पांचवें दिन गणपति विसर्जन की रस्में निभाई जा रही हैं.

इस त्योहार का मुख्य केंद्र पुराने शहर के हब्बा कदल इलाके में स्थित प्राचीन श्री सिद्धि विनायक गणेश मंदिर (गणपतयार) था. एक खास सालाना हवन और हफ़्ते भर चले जश्न के बाद, मंदिर से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई. यह यात्रा पुराने शहर के इलाकों—जैसे खर्यार, क्राल खुद, नई सड़क और बडियार- से गुजरी और आखिर में झेलम नदी के किनारे श्री गणेश घाट पर विसर्जन की रस्में पूरी की गईं.

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स्थानीय कश्मीरी पंडित अमित ने कहा कि आज का गणपति विसर्जन कार्यक्रम चार दिन तक चले जश्न का समापन था. स्थानीय लोगों की मदद से यह पता चलता है कि कश्मीर में अलग-अलग धर्मों के त्योहार मनाने को लेकर लोगों के बीच कोई मनमुटाव नहीं है.

पारंपरिक तरीके से निकली भगवान गणेश की झांकी

एक और बड़ी भीड़ इंदिरा नगर के शिव मंदिर में जमा हुई, जहाँ पारंपरिक संगीत बैंड, ढोल और झांझ की धुन पर रंग-बिरंगी झांकियों का जुलूस निकला.  यह जुलूस स्थानीय सड़कों से होते हुए विसर्जन समारोह के लिए खूबसूरती से सजाए गए राजबाग रिवर फ्रंट की ओर बढ़ा. एक और जुलूस हरि सिंह हाई स्ट्रीट से शुरू होकर लाल चौक के मशहूर क्लॉक टावर (घंटा घर) तक गया और झेलम नदी के किनारे हनुमान मंदिर के पास विसर्जन के साथ खत्म हुआ.

 

श्रीनगर में गणेशोत्सव की धूम
श्रीनगर में गणेशोत्सव की धूम

स्थानीय पुजारी अमित कुमार ने कहा, "ये जुलूस प्रशासन के सहयोग से निकाले गए और स्थानीय लोगों ने भी इनमें हिस्सा लिया. मूर्तियों की स्थापना के दिन से लेकर अब विसर्जन तक, बहुत ज़्यादा मदद मिली है."

कश्मीरी पंडितों की वापसी का संकेत

इस कार्यक्रम का शांतिपूर्ण और उत्साहपूर्ण आयोजन इस इलाके के लिए एक बड़ी उपलब्धि है. लगभग 35 से 40 साल के अंतराल के बाद श्रीनगर की सड़कों पर गणेश विसर्जन के लिए सार्वजनिक जुलूस और रैलियाँ लौटी हैं. इसे एक शुभ संकेत माना जा रहा है कि विस्थापित कश्मीरी पंडितों की वापसी का समय आ गया है. 

नेता मोहित भान ने कहा, "ये जश्न इस बात का संकेत हैं कि हालात अच्छे हैं और कश्मीरी पंडितों के लिए अपनी जड़ों की ओर लौटने का समय आ गया है." उन्होंने आगे कहा कि अब तक कश्मीरी पंडितों की वापसी के बारे में बहुत बातें हुई हैं, और अब उन बातों को असलियत में बदलने का समय आ गया है.

श्रद्धालु स्थानीय कश्मीरी मुस्लिम समुदाय के प्रति लगातार अपना गहरा आभार व्यक्त करते हैं, जो जिला प्रशासन के साथ मिलकर ट्रांज़िट रूट (आवाजाही के रास्तों) की व्यवस्था करने, स्वागत करने और सहयोग देने में सक्रिय रूप से आगे आते हैं. इससे गहरा सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ता है और सदियों पुराने मिली-जुली संस्कृति के बंधन (कश्मीरियत) को नया बल मिलता है.

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Published at : 18 Sep 2026 06:43 PM (IST)
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