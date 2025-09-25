लद्दाख के लेह में भड़की हिंसा पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान आया है. प्रेस कांफ्रेंस के जरिए फारूक अब्दुल्ला ने लद्दाख हिंसा का समर्थन किया. उन्होंने कहा, "लद्दाख के लोग अपनी स्टेटहुड के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं. पहले उन्होंने अपनी बात शांति से रखी थी लेकिन जब उनसे किये हुए कोई भी वादे नहीं किए गए तब उन्होंने गांधी का रास्ता छोड़ कर आंदोलन का रास्ता चुना."

फारूक अब्दुल्ला ने आगे कहा, "लेह में लोगों ने बीजेपी के दफ्तर में आग लगा दी. पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी. मैं हिंदुस्तान की हुकूमत से कहूंगा की हमारा स्टेट चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर से लगता है. आप यहां चिंगारी ना भड़काइए. आप इंतजार मत करिए कि यहां दोबारा से चिंगारी लग जाए और यह राज्य दोबारा जल जाए."

'विदेशी ताकतें नहीं, यह लद्दाख की जनता की आवाज'

एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने लद्दाख हिंसा को लेकर कहा, "कुछ लोग यह कह रहे हैं कि यहां विदेशी ताकतों की वजह से हिंसा हो रही है. मैं बता देना चाहता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है. यह यहां की जनता की आवाज है. जो हमारे राज्य के साथ गलत कर रहे हैं, उनको लद्दाख से सीखना होगा."

#WATCH | Srinagar, J&K | On the violence in Leh, JKNC Chief Farooq Abdullah says, "The reason behind the violence was that he (Sonam Wangchuk) was on a hunger strike for 14 days... For five years, he has been silently protesting over there that they should be listed in the sixth… pic.twitter.com/zUVDlKCGia — ANI (@ANI) September 25, 2025

लेह के आंदोलनकारियों का समर्थन करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा, "अब यहां के युवाओं ने तय कर लिया है कि जान जाए लेकिन हमारा स्टेटहुड न जाए. नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा शांति और गांधी का रास्ता चुना है, लेकिन हमारे बच्चे क्या करेंगे यह नहीं कहा जा सकता. ऐसे मसलों को सुलझाने की बात करनी चाहिए इसको उलझाने की नहीं."

'हम सभी बच्चों के साथ हैं'- फारूक अब्दुल्ला

उन्होंने आगे कहा, "लद्दाख में जो हो रहा है हम उन सभी बच्चों के साथ हैं. लद्दाख में जो कुछ हो रहा है वह दिल्ली में बैठे हुए नेताओं की वजह से हो रहा है. उनको जाग जाना चाहिए. नहीं तो बहुत देर हो जाएगी."

जब फारूक अब्दुल्ला से यह सवाल किया गया कि क्या चीन ने भारत की जमीन कब्जा की है? जवाब में एनसी प्रमुख ने कहा, "अगर कब्जा नहीं की है तो बीजेपी वाले क्यों कहते हैं कि हमें वापस लेनी है? हम वहां पैट्रोलिंग भी नहीं कर पा रहे हैं."