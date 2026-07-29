छात्र आंदोलन पर फारूक अब्दुल्ला बोले, '...स्थिति खराब होगी'

नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में हो रही हिंसा और खून-खराबे को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री की चुप्पी की आलोचना करते हुए कहा कि अगर PoK भारत का हिस्सा है, तो वहां की मौजूदा स्थिति पर सरकार की ओर से कोई बयान क्यों नहीं आ रहा है. उन्होंने यह बातें युवाओं में बढ़ते ड्रग्स के इस्तेमाल के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम के बाद कहीं.

फारूक अब्दुल्ला ने कहा, "मैंने हमेशा कहा है कि यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स ग्रुप को PoK का दौरा करना चाहिए और वहां के लोगों की हालत देखनी चाहिए. मैंने PM और विदेश मंत्री से बात की है, जो दावा करते हैं कि PoK भारत का हिस्सा है, लेकिन उन्होंने PoK की मौजूदा स्थिति पर एक भी बयान नहीं दिया है. क्या आपने उनसे एक भी शब्द सुना है?"

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जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन में शामिल छात्रों और अन्य लोगों के खिलाफ देशभर में हो रही पुलिस कार्रवाई पर भी फारूक अब्दुल्ला ने चिंता जताई. उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने छात्रों के साथ किए गए वादे पूरे नहीं किए और प्रदर्शनकारियों की मदद करने वालों पर कार्रवाई जारी रखी, तो आंदोलन और तेज हो सकता है.

उन्होंने कहा, "अगर जंतर-मंतर पर विरोध कर रहे छात्रों से किए गए वादे पूरे नहीं किए जाते हैं, और प्रदर्शनकारियों को खाना खिलाने और मदद करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और FIR दर्ज की जाती है, तो स्थिति और खराब हो जाएगी."

बिहार में AK-47 के इस्तेमाल पर भी बोले

बिहार में छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ AK-47 के इस्तेमाल से जुड़े सवाल पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, लेकिन इस बार छात्रों ने सरकार के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी है और वे पीछे हटने वाले नहीं हैं. उन्होंने कहा, "आंदोलन खत्म नहीं होगा क्योंकि छात्रों ने मामले को अपने हाथों में ले लिया है और ऐसी घटनाएं (AK-47 का इस्तेमाल) जारी रहेंगी."

अनंतनाग हमले और 3000 से ज्यादा युवाओं की गिरफ्तारी के बाद कश्मीर में चल रही सुरक्षा कार्रवाई पर पूछे गए सवाल के जवाब में फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी पार्टी की सरकार इन गिरफ्तारियों को रोकने में सक्षम नहीं रही.

उन्होंने बिना नाम लिए उपराज्यपाल और गृह मंत्रालय की ओर इशारा करते हुए कहा, "आप जानते हैं कि यहां असली बॉस कौन है. यह सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए."

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महबूबा मुफ्ती पर टिप्पणी से किया इनकार

पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के उस बयान पर, जिसमें उन्होंने जंतर-मंतर पर कश्मीर में पैलेट गन के इस्तेमाल को सही ठहराया था और बाद में माफी भी मांगी थी, फारूक अब्दुल्ला ने कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. उन्होंने साफ कहा कि वह महबूबा मुफ्ती से जुड़ी किसी भी बात पर कुछ नहीं कहना चाहते.