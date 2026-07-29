#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirछात्र आंदोलन पर फारूक अब्दुल्ला बोले, '...स्थिति खराब होगी'

छात्र आंदोलन पर फारूक अब्दुल्ला बोले, '...स्थिति खराब होगी'

Farooq Abdullah News: नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने POK में हिंसा पर केंद्र सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए. छात्र आंदोलन, गिरफ्तारियों और कश्मीर के हालात पर भी निशाना साधा.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 29 Jul 2026 04:26 PM (IST)
Preferred Sources

नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में हो रही हिंसा और खून-खराबे को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री की चुप्पी की आलोचना करते हुए कहा कि अगर PoK भारत का हिस्सा है, तो वहां की मौजूदा स्थिति पर सरकार की ओर से कोई बयान क्यों नहीं आ रहा है. उन्होंने यह बातें युवाओं में बढ़ते ड्रग्स के इस्तेमाल के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम के बाद कहीं.

फारूक अब्दुल्ला ने कहा, "मैंने हमेशा कहा है कि यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स ग्रुप को PoK का दौरा करना चाहिए और वहां के लोगों की हालत देखनी चाहिए. मैंने PM और विदेश मंत्री से बात की है, जो दावा करते हैं कि PoK भारत का हिस्सा है, लेकिन उन्होंने PoK की मौजूदा स्थिति पर एक भी बयान नहीं दिया है. क्या आपने उनसे एक भी शब्द सुना है?"

जम्मू में भारी बारिश का अलर्ट! बाढ़ में युवक बहा, डोडा में सभी स्कूल बंद

जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन में शामिल छात्रों और अन्य लोगों के खिलाफ देशभर में हो रही पुलिस कार्रवाई पर भी फारूक अब्दुल्ला ने चिंता जताई. उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने छात्रों के साथ किए गए वादे पूरे नहीं किए और प्रदर्शनकारियों की मदद करने वालों पर कार्रवाई जारी रखी, तो आंदोलन और तेज हो सकता है.

उन्होंने कहा, "अगर जंतर-मंतर पर विरोध कर रहे छात्रों से किए गए वादे पूरे नहीं किए जाते हैं, और प्रदर्शनकारियों को खाना खिलाने और मदद करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और FIR दर्ज की जाती है, तो स्थिति और खराब हो जाएगी."

बिहार में AK-47 के इस्तेमाल पर भी बोले

बिहार में छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ AK-47 के इस्तेमाल से जुड़े सवाल पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, लेकिन इस बार छात्रों ने सरकार के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी है और वे पीछे हटने वाले नहीं हैं. उन्होंने कहा, "आंदोलन खत्म नहीं होगा क्योंकि छात्रों ने मामले को अपने हाथों में ले लिया है और ऐसी घटनाएं (AK-47 का इस्तेमाल) जारी रहेंगी."

अनंतनाग हमले और 3000 से ज्यादा युवाओं की गिरफ्तारी के बाद कश्मीर में चल रही सुरक्षा कार्रवाई पर पूछे गए सवाल के जवाब में फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी पार्टी की सरकार इन गिरफ्तारियों को रोकने में सक्षम नहीं रही.

उन्होंने बिना नाम लिए उपराज्यपाल और गृह मंत्रालय की ओर इशारा करते हुए कहा, "आप जानते हैं कि यहां असली बॉस कौन है. यह सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए."

बारामूला में घिनौनी वारदात, दोस्त के साथ घूमने आई लड़की का गैंगरेप

महबूबा मुफ्ती पर टिप्पणी से किया इनकार

पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के उस बयान पर, जिसमें उन्होंने जंतर-मंतर पर कश्मीर में पैलेट गन के इस्तेमाल को सही ठहराया था और बाद में माफी भी मांगी थी, फारूक अब्दुल्ला ने कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. उन्होंने साफ कहा कि वह महबूबा मुफ्ती से जुड़ी किसी भी बात पर कुछ नहीं कहना चाहते.

और पढ़ें
Published at : 29 Jul 2026 04:24 PM (IST)
Tags :
Farooq Abdullah PoK BJP Government JAMMU KASHMIR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
छात्र आंदोलन पर फारूक अब्दुल्ला बोले, '...स्थिति खराब होगी'
छात्र आंदोलन पर फारूक अब्दुल्ला बोले, '...स्थिति खराब होगी'
जम्मू और कश्मीर
जम्मू में भारी बारिश का अलर्ट! बाढ़ में युवक बहा, डोडा में सभी स्कूल बंद
जम्मू में भारी बारिश का अलर्ट! बाढ़ में युवक बहा, डोडा में सभी स्कूल बंद
जम्मू और कश्मीर
बारामूला में घिनौनी वारदात, दोस्त के साथ घूमने आई लड़की का गैंगरेप
बारामूला में घिनौनी वारदात, दोस्त के साथ घूमने आई लड़की का गैंगरेप
जम्मू और कश्मीर
जम्मू-कश्मीर में दो जगह फटे बादल, मौसम के लिहाज से 48 घंटे भारी 
जम्मू-कश्मीर में दो जगह फटे बादल, मौसम के लिहाज से 48 घंटे भारी 
Advertisement

वीडियोज

New Maruti Brezza 2026 Price Revealed | ₹7.40 Lakh से शुरू | #maruti #brezza #autolive
Avore EX2S Review: 260KM Range वाली Electric Bike! Worth Buying? #avore #bikelaunch #autolive
Toyota Hilux 2026 launched at Rs 31.99 lakh| Auto Live #hilux #toyota
Bentley Continental GT S hybrid India first look and details | #bentley #autolive
Badshah और Isha Rikhi के रिश्ते में आई दरार? Cryptic Post के बाद बढ़ीं Separation की चर्चाएं
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
गोली चलाने का आदेश कौन देता है- लोकसभा में जितेंद्र सिंह ने बताया कानून
गोली चलाने का आदेश कौन देता है- लोकसभा में जितेंद्र सिंह ने बताया कानून
बिहार
बिहार: TRE-4 शिक्षक भर्ती का ऐलान, इतने पदों पर होगी बहाली
बिहार: TRE-4 शिक्षक भर्ती का ऐलान, इतने पदों पर होगी बहाली
इंडिया
निधन के बाद मिला पूर्व PM मनमोहन सिंह को न्याय, कोयला घोटाला में समन निरस्त
निधन के बाद मिला पूर्व PM मनमोहन सिंह को न्याय, कोयला घोटाला में समन निरस्त
क्रिकेट
ICC रैंकिंग में वैभव सूर्यवंशी का कमाल, 230 पायदान की लगाई छलांग
ICC रैंकिंग में वैभव सूर्यवंशी का कमाल, 230 पायदान की लगाई छलांग
बॉलीवुड
न आलिया न राहा, फिर रणबीर के फोन के वॉलपेपर पर है किसकी तस्वीर? जानकर नम हो जाएंगी आखें
न आलिया न राहा, फिर रणबीर के फोन के वॉलपेपर पर है किसकी तस्वीर?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
क्या फिर मारेंगे पलटी? ओम प्रकाश राजभर ने कर दी राहुल गांधी की तारीफ
क्या फिर मारेंगे पलटी? ओम प्रकाश राजभर ने कर दी राहुल गांधी की तारीफ
इंडिया
CJP प्रोटेस्ट को पाकिस्तान के Gen-Z ने किया सपोर्ट, भारत सरकार ने दिया जवाब
CJP प्रोटेस्ट को पाकिस्तान के Gen-Z ने किया सपोर्ट, भारत सरकार ने दिया जवाब
एग्रीकल्चर
क्या एसटी-एससी की जमीन जनरल में करा सकते हैं शिफ्ट, कितना आता है खर्च?
क्या एसटी-एससी की जमीन जनरल में करा सकते हैं शिफ्ट, कितना आता है खर्च?
ENT LIVE
Batwara 1947 Trailer Review: Sunny Deol का दमदार अंदाज, लेकिन ट्रेलर छोड़ गया अधूरी उम्मीद
Batwara 1947 Trailer Review: Sunny Deol का दमदार अंदाज, लेकिन ट्रेलर छोड़ गया अधूरी उम्मीद
ABP NEWS
Viral Video: प्रह्लाद जोशी के बारे में ये क्या बोल गईं प्रियंका गांधी, बयान हुआ वायरल!
Viral Video: प्रह्लाद जोशी के बारे में ये क्या बोल गईं प्रियंका गांधी, बयान हुआ वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पार्टी के वीडियो पर जवाब नहीं दे पाईं CJP की रत्ना, मुंह बनाते हुए वीडियो वायरल!
Viral Video: पार्टी के वीडियो पर जवाब नहीं दे पाईं CJP की रत्ना, मुंह बनाते हुए वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: गांव घूमने पहुंचे... सेल्फी के चक्कर में गई जान!
Viral Video: गांव घूमने पहुंचे... सेल्फी के चक्कर में गई जान!
ABP NEWS
Viral Video: घूमने पहुंचे थे वॉटरफॉल... फिर जो हुआ, देखकर रह जाएंगे हैरान!
Viral Video: घूमने पहुंचे थे वॉटरफॉल... फिर जो हुआ, देखकर रह जाएंगे हैरान!
Embed widget