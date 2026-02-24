हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirफारूक अब्दुल्ला ने ईरान में रह रहे छात्रों से की अपील, 'वहां से तुरंत निकल जाएं, नहीं तो...'

फारूक अब्दुल्ला ने ईरान में रह रहे छात्रों से की अपील, 'वहां से तुरंत निकल जाएं, नहीं तो...'

Farooq Abdullah News: नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि एडवाइजरी में स्टूडेंट्स के लिए यह जरूरी कर दिया गया है कि वे तुरंत ईरान से निकल जाएं.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: अजीत | Updated at : 24 Feb 2026 03:23 PM (IST)
Preferred Sources

नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने मंगलवार (24 फरवरी) को ईरान में मौजूद जम्मू-कश्मीर के भारतीय स्टूडेंट्स से बिना देर किए घर लौटने की अपील की. तेहरान में भारतीय एम्बेसी ने नई एडवाइज़री जारी की है, जिसमें सभी भारतीय नागरिकों को बढ़ते तनाव और मिलिट्री लड़ाई के डर के बीच मौजूद ट्रांसपोर्ट के साधनों से देश छोड़ने की सलाह दी गई है.

फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया से बातचीत में कहा, ''एडवाइजरी में स्टूडेंट्स के लिए यह जरूरी कर दिया गया है कि वे तुरंत वहां से निकल जाएं, इससे पहले कि कोई और रोक या एयरस्पेस बंद होने से उनके लौटने में रुकावट आए.

'स्थिति और खराब होने से पहले ईरान से निकलना बेहतर'

उन्होंने हालात की गंभीरता को बताते हुए कहा, “मैं जम्मू-कश्मीर के बच्चों से कहना चाहता हूं कि वे तुरंत निकल जाएं. नहीं तो, कल जब एयरस्पेस बंद होगा, तो उनके माता-पिता और परिवार वाले चिंता और घबराहट दिखाएंगे. ऐसी स्थिति आने से पहले निकल जाना बेहतर है, क्योंकि बाद में उन्हें निकालने वाला कोई नहीं हो सकता है.” 

तेहरान में भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी

तेहरान में भारतीय दूतावास की तरफ से 23 फरवरी, 2026 को जारी की गई एडवाइजरी में बदलते सुरक्षा हालात को देखते हुए, स्टूडेंट्स, तीर्थयात्रियों, बिजनेस करने वालों और टूरिस्ट समेत अन्य भारतीय नागरिकों को कमर्शियल फ्लाइट्स समेत किसी भी उपलब्ध ट्रांसपोर्ट के साधनों का इस्तेमाल करके ईरान से निकलने की सलाह दी गई है.

विरोध-प्रदर्शन वाली जगहों से बचने की सलाह

इसमें विरोध या प्रदर्शन वाली जगहों से बचने, भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने और ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स आसानी से उपलब्ध रखने की भी चेतावनी दी गई है. फारूक अब्दुल्ला की अपील ईरान में बढ़ते जियोपॉलिटिकल तनाव के बीच भारतीय स्टूडेंट्स की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंता को दिखाती है और इसने भारत में उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों से गाइडेंस और सपोर्ट की मांग को और बढ़ा दिया है.

जम्मू कश्मीर के दो हजार से ज्यादा स्टूडेंट्स ईरान के अलग-अलग कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, जिनमें ज्यादातर मेडिकल कॉलेज शामिल हैं. मेडिकल के अलावा कुछ भारतीय छात्र धार्मिक शिक्षा के लिए कोम और मशाद जैसे शहरों में जाते हैं.

और पढ़ें
Published at : 24 Feb 2026 03:22 PM (IST)
Tags :
Farooq Abdullah JAMMU KASHMIR NEWS US-Iran Tensions
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
फारूक अब्दुल्ला ने ईरान में रह रहे छात्रों से की अपील, 'वहां से तुरंत निकल जाएं, नहीं तो...'
फारूक अब्दुल्ला ने ईरान में रह रहे छात्रों से की अपील, 'वहां से तुरंत निकल जाएं, नहीं तो...'
जम्मू और कश्मीर
ग्लोबल वार्मिंग से गुलमर्ग में स्कीइंग पर खतरा, CM उमर अब्दुल्ला बोले- 'आर्टिफिशियल बर्फ...'
ग्लोबल वार्मिंग से गुलमर्ग में स्कीइंग पर खतरा, CM उमर अब्दुल्ला बोले- 'आर्टिफिशियल बर्फ...'
जम्मू और कश्मीर
INDIA गठबंधन के नेतृत्व पर CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, 'राहुल गांधी ने बीजेपी का मुकाबला...'
INDIA गठबंधन के नेतृत्व पर CM उमर अब्दुल्ला की प्रतिक्रिया, राहुल गांधी का जिक्र कर क्या बोले?
जम्मू और कश्मीर
जम्मू-कश्मीर: मंत्री सतीश शर्मा का पाकिस्तान पर बड़ा बयान, बोले- 'नफरत को नफरत से...'
जम्मू-कश्मीर: मंत्री सतीश शर्मा का पाकिस्तान पर बड़ा बयान, बोले- 'नफरत को नफरत से...'
Advertisement

वीडियोज

Lucknow Blue Drum Case:पिता की हत्या कर बेटे ने ड्रम में भरे शव के टुकड़े, वीडियो देख कांप उठेगी रूह
AI Summit Row: IYC अध्यक्ष Uday Bhanu को 4 दिन की रिमांड, तिलक मार्ग थाने लाई पुलिस | Delhi Police
AI Summit Row: IYC अध्यक्ष Uday Bhanu को 4 दिन की पुलिस रिमांड | Delhi Police | Breaking
Bihar Assembly Ruckus: बिहार विधानसभा में संग्राम! लाठीचार्ज के मुद्दे पर विपक्ष का भारी हंगामा |
AI Summit Row: IYC अध्यक्ष Uday Bhanu गिरफ्तार, कोर्ट से 7 दिन रिमांड की मांग | Rahul Gandhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'SIR के काम में सिविल जजों को भी लगाएं और जरूरत पड़ी तो...', बंगाल SIR पर SC का आदेश
'SIR के काम में सिविल जजों को भी लगाएं और जरूरत पड़ी तो...', बंगाल SIR पर SC का आदेश
दिल्ली NCR
खुशखबरी! होली के मौके पर मुफ्त में मिलेगा LPG सिलेंडर, किन्हें होगा इस योजना लाभ?
खुशखबरी! होली के मौके पर मुफ्त में मिलेगा LPG सिलेंडर, किन्हें होगा इस योजना लाभ?
विश्व
खुली अमेरिका की पोल, ईरान से लड़ने पहुंचे जंगी जहाज पर भयंकर हालात, टॉयलेट के बाहर सैनिकों की लगीं लंबी लाइनें
खुली अमेरिका की पोल, ईरान से लड़ने पहुंचे जंगी जहाज पर भयंकर हालात, टॉयलेट के बाहर सैनिकों की लगीं लंबी लाइनें
स्पोर्ट्स
PAK vs ENG Weather Update: बारिश बनेगी विलेन या पूरा होगा मैच? पाकिस्तान-इंग्लैंड मुकाबले से पहले मौसम पर आ गई बड़ी अपडेट
बारिश बनेगी विलेन या पूरा होगा मैच? पाकिस्तान-इंग्लैंड मुकाबले से पहले मौसम पर आ गई बड़ी अपडेट
बॉलीवुड
Border 2: रिलीज के एक महीने बाद भी 'बॉर्डर 2' का नहीं हो रहा क्रेज कम, 5वें वीकेंड में धुआंधार बिके टिकट, बनाया ये रिकॉर्ड
रिलीज के एक महीने बाद भी 'बॉर्डर 2' का नहीं हो रहा क्रेज कम, 5वें वीकेंड में धुआंधार बिके टिकट
विश्व
दूर रहता तो बच जाता ड्रग लॉर्ड... कैसे गर्लफ्रेंड के चक्कर में मारा गया एल मेंचो, मैक्सिकन आर्मी का बड़ा खुलासा
दूर रहता तो बच जाता, गर्लफ्रेंड के चक्कर में मारा गया ड्रग लॉर्ड एल मेंचो, मैक्सिकन आर्मी का खुलासा
यूटिलिटी
किन लोगों के बैंक अकाउंट में आएंगे PF खाते में जमा रुपये? ऐसे चेक करें अपना स्टेटस
किन लोगों के बैंक अकाउंट में आएंगे PF खाते में जमा रुपये? ऐसे चेक करें अपना स्टेटस
नौकरी
बिहार में होगी 173 सिविल जज के पदों पर भर्ती, कल से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया; जान लें डिटेल्स
बिहार में होगी 173 सिविल जज के पदों पर भर्ती, कल से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया; जान लें डिटेल्स
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Embed widget