कश्मीरी पंडितों को धमकी पर फारूक अब्दुल्ला बोले- 'JK को स्टेटहुड से...'

कश्मीरी पंडितों को मिल रही धमकियों को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने LG मनोज सिन्हा के नेतृत्व वाले प्रशासन को घेरा है. उन्होंने इन धमकियों के पीछे साजिश की आशंका जताई है. उनका आरोप है कि धमकियों का मकसद जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने से रोकना है. उन्होंने पूछा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इस पर कोई जवाब क्यों नहीं देते हैं?

कश्मीरी पंडितों को धमकी मिलने के सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा, "ये कौन उन्हें धमकी दे रहा है? यहां कश्मीरी पंडित ही सिर्फ नहीं रह रहे हैं, यहां पर सब अधिकारी हिंदू हैं जो बाहर से हैं. आपके पुलिस के DG, SP सब हिंदू हैं तो इन्हें क्यों धमकी नहीं मिल रही?''

#WATCH | Anantnag, J&K: On recent threats to Kashmiri Pandit employees, JKNC President Dr Farooq Abdullah says, "...Who is issuing them? Do Kashmiri Pandits not live here? The officers here, they are all Hindus from outside—the DIG, DG, and SPs, including the district SPs, are… pic.twitter.com/3SmWawyRLs — ANI (@ANI) September 2, 2026

'जम्मू-कश्मीर को स्टेटहुड से बाहर रखने की कोशिश'

उन्होंने आगे कहा, ''सवाल ये है कि अगर हिंदू को धमकी मिल रही हैं तो उन्हें क्यों नहीं मिल रही? ये एक साजिश है और मैं ईमानदारी से कहता हूं कि ये साजिश सिर्फ इस रियासत को स्टेटहुड से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है और डर का माहौल पैदा किया जा रहा है. सारी दुनिया में ये घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि अमन आ गया है. ये कहते हैं कि हमने आतंकवाद को खत्म कर दिया है तो फिर ये सारी चीजें कहां से हो रही हैं, जवाब देना चाहिए.''

LG जवाब क्यों नहीं देते- फारूक अब्दुल्ला

फारूक अब्दुल्ला ने पूछा, "जिस लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास सारी पुलिस है, वो इस बारे में जवाब क्यों नहीं देते हैं? मैं तो आरोप लगाता हूं कि यही लोग धमकी दे रहे हैं. यही धमकी मिलने के लिए जिम्मेदार हैं. अगर पूरा बॉर्डर कंट्रोल में है, तो ये हमलावर कहां से आ रहे हैं."

पीओके को लेकर क्या बोले फारूक अब्दुल्ला?

पीओके को लेकर पूछे गए सवाल पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख ने कहा, ''वे भी हमारे भाई हैं. अगर उन पर ज़ुल्म हो रहा है, तो हमने बार-बार कहा है कि इस मामले पर ध्यान देना चाहिए. यूनाइटेड नेशंस इतना बड़ा संगठन है और उसकी ह्यूमन राइट्स विंग भी बहुत बड़ी है. उन्हें जाकर देखना चाहिए कि उनकी हालत क्या है, लेकिन वहां सब चुप हैं. कोई भी देश कोई एक्शन नहीं ले रहा है.''

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