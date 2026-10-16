IAS अधिकारी के वीडियो पर फारूक अब्दुल्ला बोले, 'अगर मैं पद पर होता तो...'

नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने शुक्रवार (16 अक्टूबर) को कहा कि एक IAS अधिकारी द्वारा एक महिला अफसर के साथ दुर्व्यवहार का वीडियो देखने के बाद उन्हें शर्म महसूस हुई. उन्होंने उनके आचरण को एक सीनियर प्रशासनिक अधिकारी के लिए अशोभनीय बताया और कहा कि पूरे प्रशासनिक समुदाय को शर्मनाक स्थिति में डाल दिया है.

श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने कहा, ''अधिकारी द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा अस्वीकार्य है और यह एक आईएएस अधिकारी से अपेक्षित अनुशासन और व्यावसायिकता की कमी को दर्शाती है. महिला अधिकारी के साथ जिस भाषा का इस्तेमाल किया, वह बेहद अनुचित थी. उन्हें फटकार लगाई जानी चाहिए. इससे पता चलता है कि उनमें एक अधिकारी से अपेक्षित शिष्टाचार और आचरण की कमी है."

'उस IAS अधिकारी को जम्मू-कश्मीर से हटा दिया जाना चाहिए'

पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने आगे कहा, ''अधिकारियों को जनता की सेवा करने, उनकी शिकायतें सुनने और उनका अपमान करने के बजाय उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए नियुक्त किया गया है. लोग अपनी शिकायतें व्यक्त करना चाहते हैं और अधिकारियों को उन्हें धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए. इसके बजाय, उन्होंने सीधे कहा, 'बाहर निकलो, बाहर जाओ.' यह पूरी तरह से गलत है. उन्हें जम्मू-कश्मीर से हटा दिया जाना चाहिए."

'किसी भी अधिकारी या मंत्री को लोगों के अपमान का अधिकार नहीं'

यह पूछे जाने पर कि क्या मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान ऐसी घटनाएं हुईं, अब्दुल्ला ने कहा कि किसी भी अधिकारी या मंत्री को लोगों का अपमान करने का अधिकार नहीं है. उन्होंने कहा, "चाहे कोई अधिकारी हो या मंत्री, वे यहां लोगों की सेवा करने और उनकी परेशानियों को हल करने के लिए हैं, न कि उनका अपमान करने या दुर्व्यवहार करने के लिए हैं."

अगर मैं पद पर होता, तो उन्हें कुछ ही मिनट में हटा देते- फारूक अब्दुल्ला

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की इस टिप्पणी का समर्थन करते हुए कि अगर जम्मू-कश्मीर ने अपना राज्य का दर्जा बरकरार रखा होता तो ऐसी घटना नहीं होती, फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की होती. उन्होंने कहा, "उन्हें सिर्फ कुर्क नहीं किया गया होता. उन्हें बाहर फेंक दिया गया होता. अगर मैं पद पर होता, तो वह कुछ मिनटों से ज्यादा जम्मू-कश्मीर में नहीं रहते. मैं उन्हें वापस विमान में बैठा देता और दूर भेज देता." उन्होंने कहा कि यह घटना 2019 के बाद से जम्मू-कश्मीर के प्रशासनिक कामकाज में बदलाव को दर्शाती है.

दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों पर क्या बोले फारूक अब्दुल्ला?

दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों पर, अब्दुल्ला ने प्रदर्शनों का स्वागत करते हुए कहा कि जिसे उन्होंने निरंकुशता बताया, उसके खिलाफ एक नई लहर उभर रही है. उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि ये विरोध प्रदर्शन बहुत अच्छे हैं. निरंकुशता और हिटलरशाही जीवन शैली के खिलाफ एक नई लहर शुरू हो रही है."

फारूक ने आगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत और विवादों को सुलझाने के एकमात्र व्यवहार्य साधन के रूप में मान्यता देने का आग्रह किया. उन्होंने कहा, "हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ट्रंप को यह एहसास हो कि युद्ध कोई समाधान नहीं है. संघर्षों को सुलझाने का रास्ता बातचीत है. आप युद्ध से नहीं जीतेंगे. आप केवल लोगों की हत्या करेंगे और निर्दोष लोगों की जान चली जाएगी."

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