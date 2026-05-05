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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirविधानसभा चुनाव नतीजों पर बोले फारूक अब्दुल्ला, 'जनता ने जो फैसला लिया वो सबके सामने है'

विधानसभा चुनाव नतीजों पर बोले फारूक अब्दुल्ला, 'जनता ने जो फैसला लिया वो सबके सामने है'

Farooq Abdullah News: नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने 4 राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में आए चुनाव नतीजों को लेकर कहा कि नई सरकार सभी मजहब या भाषा वाले लोगों का ख्याल रखे.

By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 05 May 2026 06:31 PM (IST)
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देश में चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि नई हुकूमतें आ गई हैं, अल्लाह करे कि वो लोगों की भलाई करे. इस बात को याद रखे कि सबका काम सेवा का है. कोई भी मजहब या भाषा वाले लोग हों, उनका ख्याल रखे और सब तरक्की करे. 

जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, ''पंचायत चुनाव के सवाल पर उन्होंने कहा, ''पिलर ऑफ डेमोक्रेसी पंचायत है और उसका चुनाव होना जरूरी है. जो पंच हैं, उनको लोकल काम करने हैं, लोगों की परेशानियों को कम करना उनका काम है.'' 

बंगाल, असम में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन

बता दें कि विधानसभा चुनाव के नतीजे सोमवार (05 मई) को घोषित किए गए थे. पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है. यहां बीजेपी को 207 सीटों पर जीत हासिल हुई है और राज्य में पहली बार बीजेपी सरकार बनाने के लिए तैयार है. वहीं असम में भी बीजेपी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है. केरल में कांग्रेस गठबंधन को जीत मिली है. वहीं, तमिलनाडु में आए चुनाव परिणाम ने सबको हैरान कर दिया है. अभिनेता से नेता बने थलापति विजय की पार्टी टीवीके ने पहले ही चुनाव में धमाकेदार प्रदर्शन किया. वहीं केंद्र शासित राज्य पुदुचेरी में एनडीए की सरकार बनने जा रही है.

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इंडिया अलायंस अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाया- फारूक अब्दुल्ला

हाल में ही में फारूक अब्दुल्ला ने विपक्षी ‘इंडिया’ गठबंधन को लेकर बयान दिया था. उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस इस अलायंस का हिस्सा जरूर है लेकिन यह अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाया है. उन्होंने कहा था, “यह बिल्कुल साफ है कि हम बीजेपी के साथ नहीं हैं और कभी नहीं होंगे. हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं. मुझे उम्मीद है कि चुनाव के बाद यह गठबंधन फिर से एकजुट होगा और न केवल राष्ट्रीय मुद्दों, बल्कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने के मुद्दे को भी कहीं ज्यादा मजबूती से उठाएगा.''

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
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Published at : 05 May 2026 06:31 PM (IST)
Tags :
Farooq Abdullah National Conference JAMMU KASHMIR NEWS West Bengal Election Result 2026
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