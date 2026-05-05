विधानसभा चुनाव नतीजों पर बोले फारूक अब्दुल्ला, 'जनता ने जो फैसला लिया वो सबके सामने है'

देश में चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि नई हुकूमतें आ गई हैं, अल्लाह करे कि वो लोगों की भलाई करे. इस बात को याद रखे कि सबका काम सेवा का है. कोई भी मजहब या भाषा वाले लोग हों, उनका ख्याल रखे और सब तरक्की करे.

जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, ''पंचायत चुनाव के सवाल पर उन्होंने कहा, ''पिलर ऑफ डेमोक्रेसी पंचायत है और उसका चुनाव होना जरूरी है. जो पंच हैं, उनको लोकल काम करने हैं, लोगों की परेशानियों को कम करना उनका काम है.''

बंगाल, असम में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन

बता दें कि विधानसभा चुनाव के नतीजे सोमवार (05 मई) को घोषित किए गए थे. पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है. यहां बीजेपी को 207 सीटों पर जीत हासिल हुई है और राज्य में पहली बार बीजेपी सरकार बनाने के लिए तैयार है. वहीं असम में भी बीजेपी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है. केरल में कांग्रेस गठबंधन को जीत मिली है. वहीं, तमिलनाडु में आए चुनाव परिणाम ने सबको हैरान कर दिया है. अभिनेता से नेता बने थलापति विजय की पार्टी टीवीके ने पहले ही चुनाव में धमाकेदार प्रदर्शन किया. वहीं केंद्र शासित राज्य पुदुचेरी में एनडीए की सरकार बनने जा रही है.

Jammu Kashmir: बेमौसम बर्फबारी से बुरा हाल, सड़कों पर भारी जाम, गाड़ियां फंसने से लोग परेशान

इंडिया अलायंस अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाया- फारूक अब्दुल्ला

हाल में ही में फारूक अब्दुल्ला ने विपक्षी ‘इंडिया’ गठबंधन को लेकर बयान दिया था. उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस इस अलायंस का हिस्सा जरूर है लेकिन यह अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाया है. उन्होंने कहा था, “यह बिल्कुल साफ है कि हम बीजेपी के साथ नहीं हैं और कभी नहीं होंगे. हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं. मुझे उम्मीद है कि चुनाव के बाद यह गठबंधन फिर से एकजुट होगा और न केवल राष्ट्रीय मुद्दों, बल्कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने के मुद्दे को भी कहीं ज्यादा मजबूती से उठाएगा.''

महबूबा मुफ्ती ने बंगाल में बीजेपी की जीत पर उठाए सवाल, चुनाव आयोग पर लगाया ये बड़ा आरोप