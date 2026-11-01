इंडिया ब्लॉक रैली: फारूक अब्दुल्ला बोले- मुसलमानों ने देश के लिए खून दिया, हम यहीं रहेंगे

नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित इंडिया ब्लॉक की रैली से बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग मुसलमानों पर हर वक्त उंगली उठाते हैं और कहते हैं कि ये पाकिस्तानी हैं. मैं BJP और RSS के लोगों से कहता हूं कि हम इसी वतन में रहेंगे. उन्होंने कहा कि हमने पहले भी इस वतन के लिए खून दिया है और आगे भी इसी वतन के लिए खून देते रहेंगे.

फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर चुनाव आयोग को घेरते हुए वोट चोरी करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, ''जैसा कि अखिलेश यादव जी ने कहा कि यूपी में वोटर लिस्ट से एक करोड़ से ज्यादा हिंदुओं को भी निकाल दिया है. क्या वो भी पाकिस्तानी हैं?''

भारतीय ही मरेंगे और भारतीय ही रहेंगे- फारूक अब्दुल्ला

पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा, ''कब तक ये नारा मारते रहोगे, कब तक ये कहते रहोगे कि अपनी कमजोरियां लोगों पर ठोक रहे हो. वक्त आ गया है, ये बात याद रखो, भारत में रहने वाले वो हिंदू हों, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो या जैन हो, सभी भारतीय हैं. भारतीय ही मरेंगे और भारतीय ही रहेंगे.''

डरना सिर्फ उससे है, जो सबका मालिक है- फारूक अब्दुल्ला

उन्होंने आगे कहा, ''ये अंबेडकर का संविधान है, ये भारत का संविधान है. इसमें हम सब बराबर हैं और सभी बराबर वोट देंगे. इसके लिए हमें संघर्ष करना है कि कोई भी भारतीय वोट से वंचित न हो. डरना सिर्फ उससे है, जो सबका मालिक है. इनसे मत डरिए, ये जाएंगे. ताकत लोगों में है, उसका इस्तेमाल कीजिए, उसे मजबूत कीजिए. जो इनके साथ है उन्हें बताइए कि आप गलत रास्ते पर हो.''

'कोई भी प्रांत तरक्की से पीछे रह जाए तो भारत मजबूत नहीं होगा'

फारूक अब्दुल्ला ने ये भी कहा कि अगर भारत को बचाना है तो सभी को देश को आगे बढ़ाना होगा. कोई भी प्रांत तरक्की से पीछे रह जाए तो भारत मजबूत नहीं हो सकता है. उन्होंने कहा, ''जम्मू कश्मीर पहले भी भारत का ही था, आज भी भारत का हिस्सा है और कल भी भारत का हिस्सा रहेगा.''

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