EWS सर्टिफिकेट पर राज्य में बड़ा क्षेत्रीय अंतर, कश्मीर के साथ भेदभाव का आरोप

जम्मू और कश्मीर डिवीजन के बीच आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए आरक्षण सर्टिफिकेट बांटने में भारी क्षेत्रीय अंतर को लेकर एक बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक विवाद खड़ा हो गया है. क्योंकि EWS के लिए तय मापदंड गरीबी रेखा से नीचे (BPL) रहने वाली आबादी के सरकारी आंकड़ों से मेल नहीं खाते, इसलिए राजनीतिक नेताओं का आरोप है कि घाटी में गरीबों को जानबूझकर EWS सर्टिफिकेट नहीं दिए जा रहे हैं.

यह मुद्दा जम्मू कश्मीर विधानसभा के ऑटम सेशन (पतझड़ सत्र) के दौरान चर्चा का मुख्य विषय बना, जो 30 सितंबर, 2026 को खत्म हुआ. इसमें विधायकों ने केंद्र शासित प्रदेश में गरीबी को परिभाषित करने के तरीके में पूरी तरह बदलाव की मांग की.

EWS का 92% लाभ जम्मू को और केवल 8% कश्मीर को मिला

यह विवाद तब और बढ़ गया जब विधानसभा में जल शक्ति मंत्री जावेद अहमद राणा द्वारा पेश किए गए सरकारी आंकड़ों से पता चला कि पिछले दो सालों में पूरे J&K में 26,544 EWS सर्टिफिकेट जारी किए गए, जिनमें से 24,058 जम्मू डिवीजन में और केवल 2,486 कश्मीर डिवीजन में दिए गए. इसका मतलब है कि EWS का लगभग 92% लाभ जम्मू को और केवल 8% कश्मीर को मिला. सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, पिछले दो सालों में J&K में 26,000 से अधिक EWS सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं. इनमें से 24,000 जम्मू में और केवल 2,000 कश्मीर घाटी में जारी किए गए हैं.

जम्मू-कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस (JKPC) के अध्यक्ष और हंदवाड़ा के विधायक सज्जाद गनी लोन ने इसे कश्मीर घाटी के युवाओं के साथ "घोर अन्याय" और व्यवस्थित भेदभाव बताया. लोन के अनुसार, कश्मीर में 55 प्रतिशत BPL आबादी के मुकाबले केवल 8 प्रतिशत लोगों को EWS सर्टिफिकेट दिया गया है. बाकी 92 प्रतिशत EWS सर्टिफिकेट जम्मू क्षेत्र में जारी किए गए हैं, जहां केंद्र शासित प्रदेश के मापदंडों के अनुसार 45 प्रतिशत BPL आबादी है.

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सामान्य श्रेणी नौकरियों का 10% हिस्सा EWS के लिए आरक्षित

क्योंकि सामान्य श्रेणी (General category) के आवेदकों के लिए नौकरियों का 10% हिस्सा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए आरक्षित है, इसलिए EWS की विवादास्पद परिभाषा केंद्र शासित प्रदेश में आरक्षण पर चल रही व्यापक बहस में एक और बड़ा मुद्दा बन गई है. जम्मू-कश्मीर में सामान्य श्रेणी की आबादी 70 प्रतिशत है, लेकिन एक विवादित आरक्षण नीति के कारण उन्हें 40 प्रतिशत से भी कम नौकरियां मिलती हैं.

आलोचक राज्य के कल्याणकारी रिकॉर्ड और EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के चयन के बीच एक बड़ी खामी की ओर इशारा करते हैं. EWS के लिए पात्रता तय करने में गरीबी रेखा से नीचे (BPL) राशन कार्ड का डेटा और 8 लाख रुपये तक की सालाना आय जैसे मानदंड मुख्य हैं.राजनीतिक लड़ाई पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा पात्रता तय करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले संपत्ति-आधारित मानदंडों पर केंद्रित है. स्थानीय नेताओं का तर्क है कि ये मानदंड कश्मीर की खास सामाजिक वास्तविकताओं को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हैं.

निश्चित प्लॉट या बड़े घर होने पर माना जाता है अयोग्य

केंद्र के नियमों के तहत, जिन लोगों के पास एक निश्चित प्लॉट या प्लिंथ आकार (जैसे 3.5 मरला) से बड़ा घर है, उन्हें अयोग्य माना जाता है, भले ही उनके परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपये की सीमा से काफी कम क्यों न हो. समाज कल्याण मंत्री सकीना इत्तू और अन्य अधिकारियों ने माना कि चूंकि कश्मीरी लोग अपनी गरीबी की स्थिति की परवाह किए बिना सांस्कृतिक रूप से बड़े प्लिंथ क्षेत्र (अक्सर 1,000 वर्ग फुट से अधिक) वाले घर बनाते हैं, इसलिए हजारों वास्तव में गरीब कश्मीरी परिवार स्थानीय राजस्व अधिकारियों (तहसीलदारों) द्वारा अपने आप अयोग्य घोषित कर दिए जाते हैं.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के अनुसार, कश्मीर में आर्थिक रूप से कमजोर आबादी वास्तव में अधिक है. यहां गरीबी रेखा से नीचे (BPL) और अंत्योदय अन्न योजना (AAY) श्रेणी में 37.71 लाख लोग दर्ज हैं, जबकि जम्मू में यह संख्या 29.81 लाख है.

गलत सर्टिफिकेट डेटा के कारण 697 नौकरियां जम्मू क्षेत्र को

सज्जाद लोन के अनुसार, सरकारी डेटा के आधार पर गणना करने पर, हाल ही में हुई 7,580 सरकारी नौकरियों की भर्तियों में से 10% EWS कोटा के तहत 758 नौकरियां थीं. लेकिन गलत सर्टिफिकेट डेटा के कारण, इनमें से 697 नौकरियां जम्मू क्षेत्र को मिलीं और केवल 61 कश्मीर को. हालांकि उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने मौजूदा नीति में बदलाव की सिफारिश की है, लेकिन बीजेपी शासित केंद्र सरकार ने अभी तक इसे मंजूरी नहीं दी है.

लोन और CPI(M) विधायक मोहम्मद यूसुफ तारिगामी जैसे नेताओं ने मौजूदा J&K सरकार से आग्रह किया है कि वह अनुच्छेद 16 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके केंद्र शासित प्रदेश (UT) स्तर के पदों के लिए संपत्ति संबंधी कड़े नियमों को हटाए. वे मुख्यमंत्री पर दबाव डाल रहे हैं कि वे केरल, गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों की तरह गरीबी की एक जैसी परिभाषा अपनाएं. इन राज्यों में, वैध BPL या AAY राशन कार्ड होने पर उम्मीदवार को घर के आकार के बजाय सिर्फ़ आय के आधार पर EWS सर्टिफ़िकेट के लिए अपने-आप योग्य मान लिया जाता है.

पिछले साल दिसंबर में, उमर अब्दुल्ला की सरकार ने आरक्षण की एक नई नीति को मंज़ूरी दी थी, जिससे जनरल कैटेगरी को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिल सके; इसके तहत 50 प्रतिशत नौकरियां ओपन मेरिट के लिए उपलब्ध रहेंगी. लेकिन 10 महीने बाद भी, केंद्र सरकार की मंज़ूरी न मिलने के कारण बदली हुई कोटा नीति लागू नहीं हो पाई है.

370 के तहत जम्मू-कश्मीर के नियमों में बडे़ बदलाव

2019 में अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा और विशेष दर्जा खत्म किए जाने के बाद, नियमों में बड़े बदलाव हुए हैं, जिनमें नौकरियों में आरक्षण भी शामिल है. मार्च 2024 में, केंद्र ने जम्मू-कश्मीर में पहाड़ी भाषा बोलने वाले लोगों और पड्डारी, कोली और गड्डा ब्राह्मण जैसे समूहों को अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा दिया. अनुच्छेद 370 हटने से पहले, सिर्फ़ गुर्जर और बकरवाल जनजातियों को ही ST के तौर पर वर्गीकृत किया गया था और उन्हें 10 प्रतिशत आरक्षण मिलता था. नौकरियों में पहाड़ी समुदाय को शामिल करने के बाद, अब ST के लिए कोटा 20 प्रतिशत हो गया है.

अनुसूचित जाति (SC), OBC, EWS, नियंत्रण रेखा (LoC) के पास रहने वाले और पिछड़े इलाकों के निवासी (RBC) जैसी अन्य कैटेगरी भी हैं, जिनकी वजह से आरक्षण 60 प्रतिशत से काफी ज्यादा हो जाता है, जबकि यहां सामान्य श्रेणी की आबादी 70 प्रतिशत है. इस विरोध के जवाब में, विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर ने सरकार को निर्देश दिया कि वह क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए दूसरे राज्यों द्वारा अपनाए गए लचीले EWS सिस्टम का अध्ययन करे. लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा, तब तक केंद्रीय कानूनों में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, भले ही वे राज्य के अधिकार क्षेत्र में आते हों.

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