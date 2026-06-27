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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirकश्मीर में भूकंप, घर-दफ्तरों से निकले लोग, अफगानिस्तान था केंद्र, चंडीगढ़ में भी महसूस हुए झटके

कश्मीर में भूकंप, घर-दफ्तरों से निकले लोग, अफगानिस्तान था केंद्र, चंडीगढ़ में भी महसूस हुए झटके

Earthquake Today: नॉर्थ कश्मीर में शनिवार (27 जून) की शाम भूपंक के झटके महसूस किए गए. लोग डरकर अपने घरों और दफ्तरों से बाहर निकल गए. इसका केंद्र अफगानिस्तान में था.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 27 Jun 2026 08:27 PM (IST)
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कश्मीर के कई इलाकों में शनिवार (27 जून) को भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. अफरातफरी का माहौल बन गया. भूकंप से दहशत के बीच एहतियात के तौर पर लोग अपने घरों और ऑफिस से बाहर निकल पड़े. जान-माल के नुकसान की अभी कोई खबर नहीं है. अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. वहीं चंडीगढ़ में भी भूकंप के हल्के झटके महसूस हुए हैं.

भूकंप की गतिविधियों पर नजर रखने वाली भारत सरकार की नोडल एजेंसी, नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) के मुताबिक भूकंप का केंद्र अफ़गानिस्तान में था और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.2 थी. ये झटके शनिवार शाम को 7 बजकर 4 मिनट पर महसूस किए गए. भूकंप की गहराई 192 किमी बताई जा रही है.

कश्मीर घाटी में अप्रैल में आया था भूकंप

इससे पहले कश्मीर घाटी में 18 अप्रैल 2026 रिक्टर पैमाने पर 5.3 तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए थे. इस दौरान भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के बदाखशान प्रांत में था. झटके महसूस होने के बाद कई लोग अपने-अपने घरों से बाहर निकल आए थे. हालांकि इस दौरान भूकंप से किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ था. आपदा प्रबंधन अधिकारियों के मुताबिक यह भूकंप सुबह 8:24 बजे आया था. भूकंप का केंद्र पृथ्वी के 190 किलोमीटर अंदर था. 

2005 में भूकंप से जम्मू कश्मीर में मची थी भारी तबाही

भूकंप विज्ञान के मुताबिक कश्मीर घाटी भूकंप की आशंका वाले क्षेत्र में स्थित है. पहले कश्मीर में भूकंपों से भारी तबाही मच चुकी है. 8 अक्टूबर, 2005 को जम्मू-कश्मीर में तेज भूकंप आया था. इसमें जानमाल का काफी नुकसान हुआ था. जानकारी के मुताबिक उस दौरान 80,000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी. इस दौरान भूकंप की रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 7.6 मापी गई थी.

Published at : 27 Jun 2026 07:16 PM (IST)
Tags :
Kashmir News Breaking News Abp News EARTHQUAKE
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